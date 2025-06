Le Dr Mark Kirchhof nommé président de l’Association canadienne de dermatologie

OTTAWA, 24 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est fière d’annoncer la nomination du Dr Mark Kirchhof au poste de président de l’ACD. Il assumera ses fonctions à compter du 19 juin 2025.

Le Dr Mark Kirchhof est un dermatologue, un universitaire et un leader respecté qui est établi à Ottawa, en Ontario. Il est actuellement chef de la Division de dermatologie de l’Université d’Ottawa et de l’Hôpital d’Ottawa. Largement reconnu pour son dévouement aux soins des patients et à l’avancement de la recherche dermatologique, le Dr Kirchhof possède une solide expérience dans les sphères de l’excellence clinique, de l’innovation et de la direction collaborative.

Tout au long de sa carrière, le Dr Kirchhof a milité avec passion pour la communauté canadienne de la dermatologie. Ses domaines d’intérêt incluent l’impact de l’intelligence artificielle sur la médecine, l’évolution de l’enseignement public et professionnel de la dermatologie et les pressions croissantes auxquelles sont confrontés les médecins dans le paysage socioéconomique actuel, qui évolue si rapidement.

Dans son nouveau rôle de président de l’ACD, le Dr Kirchhof sera déterminé à poursuivre la mission de l’association, qui consiste à soutenir les dermatologues canadiens et à promouvoir l’excellence en matière de santé de la peau. Il aura comme vision de renforcer l’esprit de communauté des membres, d’accroître le soutien accordé aux dermatologues exerçant dans les régions rurales et éloignées, et de résoudre les problèmes liés à l’empiètement sur le champ d’exercice des dermatologues, à l’économie des soins et à l’influence des médias sociaux sur la spécialité.

« Il ne fait aucun doute que la dermatologie fait face à des transformations importantes », a déclaré le Dr Mark Kirchhof, président de l’ACD. « Et dans ce contexte, je crois que l’ACD doit être une force unificatrice qui offre à nos membres les moyens de composer avec le changement, qui favorise le mentorat et l’éducation, et qui veille à ce que notre voix soit entendue à l’échelle nationale. Je suis honoré de pouvoir assumer ce rôle et je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre l’important travail entrepris pour bâtir un avenir solide et inclusif pour la dermatologie au Canada. »

Nous félicitons le Dr Kirchhof pour sa nomination et accueillons favorablement le leadership qu’il entend exercer en cette année charnière pour l’ACD, qui culminera avec la célébration de notre 100e anniversaire en 2025.

À propos de l’ACD :

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est une organisation de membres qui milite pour les dermatologues du Canada en faisant valoir le rôle essentiel qu’ils jouent dans le système de soins de santé. Représentant la communauté des dermatologues certifiés, nous vouons nos efforts à l’avancement de la science dermatologique, dont la portée couvre plus de 3 000 affections de la peau, des cheveux et des ongles. Notre engagement va au-delà du soutien professionnel; nous protégeons et éduquons également le public par le biais d’initiatives d’éducation exhaustives et de notre programme d’homologation de produits.

