歐陽萬成 Jimmy O. Yang 的香港一日遊





香港, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 於香港出生的荷里活喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）近日重返家鄉，首度向本地觀眾呈獻他廣受好評的棟篤笑演出。在香港舞台初試啼聲之餘，他亦趁機重新探索這座他視作家的城市，親身體會其中的活力、文化和鮮明對比。從古老廟宇和震撼自然景致，到地道港式燒味與冠絕亞洲的雞尾酒勝地，Jimmy的香港一日遊包羅這座城市最吸引的多元體驗，是展現香港魅力的最佳示範。



鬧市中的文化沉浸

Jimmy前往於上環屹立近180年的文武廟，親歷香港深厚的歷史傳統。他在廟內親身完成古老祈福習俗，包括觸摸文昌帝像上的文昌筆，手握三國名將關帝的青龍偃月刀，最後更將金箔貼上祈願金鹿，誠心許願。這些靜謐時刻讓Jimmy深摯連結自己的文化根源，亦映照出這現代都會中根深蒂固的靈性底蘊。



遨遊於天際線與自然美景之間





Jimmy於日間到訪昂坪360，並搭乘綴以特別歡迎標貼的全景纜車，俯瞰大嶼山的碧海山巒。漫步昂坪市集後，他一口氣攀上268級階梯朝聖宏偉的天壇大佛，並在居高臨下的位置飽覽城市綠洲，驚嘆自然與都市竟能如此毗鄰共存。



舌尖上的香港故事





Jimmy亦到訪一間街坊熱捧小店，品嚐半肥瘦梅頭叉燒、肉汁澎湃的燒鵝「下庄」、茅台醬油三黃雞等多道經典港式燒味。Jimmy的香港一日遊亦有到訪亞洲最佳酒吧，他在這裡細味一系列展現匠心創意的招牌雞尾酒，並加上煙燻風味橄欖作絕妙搭配。這趟與眾不同的酒吧之旅，讓Jimmy深切領略到香港夜生活獨有的優雅與活力。



跟隨Jimmy的香港足跡

Jimmy分享道：「香港的美食體驗充滿驚喜——從本地人氣燒味店品嚐入口即化的蜜汁叉燒，到亞洲頂級酒吧細味世界級雞尾酒，短短一天就能嚐遍各種滋味，這座城市總能用美食展現它獨有的文化交融。我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」Jimmy回憶道：「我在香港度過了童年時光，一直深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都充滿驚喜，展現香港多元的城市風貌。」

想跟隨Jimmy探索家鄉的精采足跡，點擊https://www.instagram.com/reel/DLRbd7iMHsZ/?utm_source=ig_web_copy_link觀看完整短片，同時，敬請期待香港旅遊發展局即將推出的幕後花絮影片《歐陽萬成笑住遊香港》，一睹拍攝過程中的歡笑時刻、地標巡禮與地道美食。

無論是尋根之旅還是初來乍到，香港滿載繽紛的多元體驗，誠邀你親臨發掘前所未有的驚喜。

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