Bitget rejoint le portail Sahyog de l’I4C indien pour soutenir les forces de l’ordre locales

NEW DELHI, 24 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a officiellement rejoint le portail indien Sahyog, une interface clé mise en place sous l’égide du Centre indien de coordination de la lutte contre la cybercriminalité (I4C). Ce portail a pour vocation de faciliter une communication directe et structurée entre les forces de l’ordre et les fournisseurs de services numériques. Cette évolution marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les plateformes d’actifs virtuels et les autorités indiennes qui mènent des enquêtes dans le domaine de la cybercriminalité.

Le portail Sahyog est un système centralisé qui permet aux forces de l’ordre de soumettre des demandes légales de divulgation de données, conformément à l’article 94 du BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) indien et à l’article 79(3)(b) de la loi indienne sur les technologies de l’information. Grâce à ces dispositions, les autorités indiennes peuvent demander l’accès aux preuves numériques, aux données des utilisateurs ainsi qu’aux historiques de transactions auprès des prestataires de services dans le cadre d’enquêtes en cours. L’intégration de Bitget à ce dispositif garantit que toute future demande sera gérée via un canal établi, sécurisé et conforme à la loi.

Les plateformes d’échange mondiales font actuellement l’objet d’une intégration active au système Sahyog afin d’améliorer les capacités d’enquête et de réduire les délais de procédure. Outre Bitget, d’autres grandes plateformes mondiales ont ainsi également été intégrées au système Sahyog afin de renforcer sa robustesse. L’objectif principal est de fournir aux enquêteurs un accès agrégé aux données essentielles afin de permettre la mise en œuvre rapide d’actions d’exécution dans le cadre d’affaires impliquant des actifs virtuels.

Ces derniers mois, Bitget a pris plusieurs mesures visant à assurer son alignement sur les cadres de conformité régionaux des principales juridictions, l’Inde représentant à cet égard un marché particulièrement stratégique. La participation aux portails officiels des forces de l’ordre illustre bien la démarche proactive de Bitget en matière d’alignement de ses opérations sur les attentes réglementaires locales. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’objectif plus large de la plateforme consistant à contribuer à la création d’un environnement transparent et responsable pour le trading d’actifs numériques, notamment dans un contexte où les autorités du monde entier renforcent la surveillance des transactions cryptographiques.

« Pour Bitget, le fait de maintenir des pratiques d’exploitation responsables au sein de toutes les juridictions reste une priorité. Le paysage indien de la réglementation et de l’application de la loi en matière d’actifs numériques évolue rapidement, et notre alignement sur des initiatives telles que Sahyog constitue une avancée concrète dans ce domaine. Bitget continuera d’assurer une collaboration constructive avec les régulateurs locaux afin de garantir que nos systèmes répondent aux exigences juridiques et techniques nécessaires de ces organismes », a déclaré Hon NG, directeur juridique de Bitget.

Avec le développement actuel du secteur mondial des actifs numériques, il est devenu essentiel de renforcer la collaboration entre les fournisseurs de services cryptographiques et les gouvernements de manière à assurer la pérennité de ces activités. Grâce à une intégration dans des cadres tels que Sahyog, des plateformes d’échange de cryptomonnaies comme Bitget sont en mesure de fournir des réponses rapides et structurées aux demandes légales et de réduire ainsi les frictions en matière de coopération transfrontalière tout en garantissant aux forces de l’ordre de bénéficier d’un accès aux outils nécessaires à la collecte de preuves numériques.

L’importance croissante que l’Inde accorde à la formalisation de son approche des actifs virtuels a suscité un renouveau d’attention quant au rôle des plateformes d’échange étrangères qui opèrent sur son territoire. Associée au respect des dispositions relatives à la divulgation des données, la participation à des plateformes comme Sahyog devrait jouer un rôle important dans la définition des relations futures entre les entreprises de cryptomonnaies et les autorités nationales. L’intégration de Bitget à ce dispositif vient étoffer la liste croissante des entités mondiales désormais accessibles via Sahyog et témoigne d’une orientation plus large vers une coordination réglementaire accrue au sein du secteur.

À propos de Bitget

