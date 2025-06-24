Bitget 接入印度 I4C 旗下的 Sahyog 门户平台，为当地执法机关提供支持

新德里, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 已正式接入印度的 Sahyog 门户平台，该平台为印度网络犯罪协调中心 (I4C) 框架下的一个重要联动接口。 该门户平台旨在于执法机构与数字服务提供商之间建立直接且有序的沟通渠道。 这一进展标志着虚拟资产平台与印度网络犯罪调查机构之间合作迈出了重要一步。

Sahyog 门户平台作为一个集中式系统，可确保执法机构能够依据《印度刑事诉讼法》(BNSS) 第 94 条及《信息技术法》第 79(3)(b) 条提交合法的数据披露请求。 根据相关法律条款，印度当局可在案件调查过程中向服务提供商申请调取数字证据、用户数据及交易记录。 随着 Bitget 的系统接入，未来所有数据请求将能够通过一个运行稳定、安全且符合法律规定的渠道进行统一管理。

全球各大交易所正积极接入 Sahyog 系统，以提升调查能力并减少程序性延误。 除了 Bitget，其他多家全球主流平台也已接入 Sahyog 系统，以期共同推动该系统的健全与完善。 其核心目标在于为调查人员提供集中化的关键数据访问途径，助力他们在处理涉及虚拟资产的案件时及时开展执法行动。

近几个月来，Bitget 积极采取多项举措，努力与多个关键司法辖区的地区合规框架保持一致，其中印度被视为极具战略意义的重要市场。 加入官方执法门户平台，正体现了 Bitget 积极确保运营符合当地监管部门期望的良好姿态。 这与该交易所致力于打造透明且负责任的数字资产交易环境的宏观目标相契合，尤其是在全球监管机构日益加强对加密货币交易监管的背景下。

“在所有司法管辖区内负责任地运营始终是 Bitget 的首要任务。 印度数字资产的监管和执法环境正快速变化，Bitget 接入 Sahyog 等举措标志着其在合规进程中迈出了关键务实的一步。 Bitget 将继续与当地监管机构保持建设性合作，以确保我们的系统符合法律和技术要求，从而支持相关机构的工作。”Bitget 首席法务官 Hon NG 表示。

随着全球数字资产行业的不断发展，加密货币服务提供商与各国政府之间日益紧密的合作变得愈发重要，这对实现可持续运营起着关键作用。 通过接入 Sahyog 这样的框架，Bitget 及其他交易所能够对法律请求做出及时且有条理的响应，减少跨境合作中的阻力，同时确保执法机构能够获得收集数字证据所需的必要工具。

印度日益加强对虚拟资产的规范化管理，外资交易所在印度境内的运营地位再次受到关注。 遵守数据披露规定并参与如 Sahyog 这样的平台，预计将在塑造加密货币公司与国家监管机构未来关系中发挥关键作用。 Bitget 的接入进一步扩大了目前可通过 Sahyog 访问的全球机构名单，彰显了行业内监管协调不断加强的整体趋势。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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