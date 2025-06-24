Bitget 進駐印度 I4C 的 Sahyog 門戶網站以推動當地執法

新德里, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 正式進駐印度網絡犯罪協調中心 (I4C) 架構下的關鍵介面——印度 Sahyog 門戶網站。 此門戶網站旨在促進執法機構與數碼服務供應商之間的直接和結構化通訊。 此進展標誌著虛擬資產平台與印度網絡犯罪調查機關的合作邁出重要的一步。

Sahyog 門戶網站發揮中央處理系統的作用，讓執法機構依據《印度公民安全法》(Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS) 第 94 條及《資訊科技法》(Information Technology Act) 第 79(3)(b) 條提交資料披露請求。 根據此等條文，印度當局可在案件調查期間，向服務供應商調取數碼證據、用戶資料及交易記錄。 Bitget 的整合確保未來所有請求都能透過既定的安全合規渠道處理。

全球交易所正積極接入 Sahyog 系統，以增強調查能力，並減少程序延誤。 除了 Bitget 之外，其他國際主流平台亦已接入 Sahyog 系統，進一步強化系統的運作效能。 主要目標是讓調查人員得以集中獲取關鍵資料，以支持涉及虛擬資產案件的即時執法行動。

Bitget 近月已採取多項措施，務求符合主要司法管轄區的合規框架，而印度市場尤其具有策略意義。 加入官方執法門戶，充分體現 Bitget 積極配合當地監管要求。 此舉符合交易所推動建立公開可信數碼資產交易環境的宏大目標，尤其在全球對加密貨幣交易監管趨嚴的情況下更具意義。

Bitget 法律總監 Hon NG 指出：「Bitget 向來份外重視在所有司法管轄區負責任地營運。 隨著印度數碼資產監管與執法環境快速發展，參與 Sahyog 等計劃彰顯我們務實推進的決心。 Bitget 將持續與當地監管機構保持建設性互動，確保我們的系統能滿足支援這些機關的法律與技術要求。」

在全球數碼資產領域擴張之際，加密服務供應商與政府機構深化合作已成為行業可持續發展的關鍵。 透過整合至 Sahyog 等合作框架，Bitget 這類交易平台得以及時系統化處理法律請求，不僅降低跨境合作障礙，更保障執法機關獲取關鍵數碼取證資源。

印度日益注重虛擬資產管理規範化，使境內營運的外國交易所角色再度成為焦點。 遵循資料披露規定並積極接入 Sahyog 等執法合作系統，將會是加密企業與國家機關未來維繫合作關係的重要基石。 隨著 Bitget 進駐，Sahyog 平台的國際成員網絡不斷擴大，彰顯加密產業朝向監管協調發展的廣大方向。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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