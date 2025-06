Arcoma AB har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 11,0 MSEK (~1 MEUR) (MAR)

Arcoma AB har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 11,0 MSEK (~1 MEUR)

Arcoma AB (”Arcoma” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: ARCOMA) meddelar idag att styrelsen beslutat om en emission av totalt 1 122 950 nya aktier (”Nya Aktierna”) i en riktad nyemission för fonderna som förvaltas av Eiffel Investment Group med stöd av bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 14 maj 2025 (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 11,0 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för Arcoma har idag beslutat om den Riktade Nyemissionen om 1 122 950 Nya Aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025. Emissionen har tecknats i sin helhet av fonderna FCPI Alto Innovation 2021 och FCPI Alto Innovation 2023 som förvaltas av den franska institutionella investeraren Eiffel Investment Group (”Eiffel”), som därmed blir en av Arcomas största ägare. Teckningskursen för de Nya Aktierna är 9,76 SEK per Ny Aktie, motsvarande en premie om cirka 4,3 procent i förhållande till stängningskursen för Arcomas aktier på Nasdaq First North Growth Market den 24 juni 2025.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 11,0 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Arcoma avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera utökade säljresurser, ytterligare investeringar i produktutveckling och innovation, samt att accelerera arbetet med förvärv.

Mattias Leire, VD, Arcoma kommenterar:

"Vi är mycket glada över att välkomna Eiffel Investment Group som ny strategisk ägare i Arcoma. Att en internationellt erkänd investerare med djup kompetens inom innovation väljer att investera i vår verksamhet ser vi som ett starkt bevis på förtroende för vår strategi och affärsmodell. Eiffel tog initiativ till dialogen efter att ha följt vår utveckling och uttryckt uppskattning för hur vi strategiskt byggt en affärsmodell med tydlig skalbarhet. De har särskilt lyft fram vår förmåga att omsätta denna strategi i konkreta resultat, genom förbättrad lönsamhet, stärkt balansräkning och en tydlig väg mot långsiktigt värdeskapande. Det bekräftar att vår metodiska inriktning uppskattas av investerare som delar vår syn på hållbar tillväxt. Med det här kapitaltillskottet växlar vi upp tempot i vår tillväxtresa. Vi kommer att stärka vår marknadsnärvaro genom utökade säljresurser, fortsätta investera i produktutveckling och innovation, samt aktivt accelerera vårt arbete med förvärv. Kombinationen av en stärkt finansiell position och en ny strategisk ägare ger oss de rätta förutsättningarna för att realisera Arcomas fulla potential."

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Vid förberedelsen av den Riktade Nyemissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant utvärderat möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I utvärderingen har styrelsen kommit fram till att;

Bolaget genom den Riktade Nyemissionen tillförs en ny storägare i form av Eiffel, som förstärker Bolagets aktieägarbas med en internationell, institutionell och långsiktig ägare som kan bidra till Bolagets fortsatta tillväxt. Styrelsens bedömning är att detta stärker Bolagets ägarbild väsentligt. Därutöver anses det extra fördelaktigt att ta till vara på möjligheten att säkra finansiering från en institutionell och professionell investerare till fördelaktiga villkor.

En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den Riktade Nyemissionen, inte minst till följd av arbetet relaterat till säkerställandet av en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en företrädesemission skulle tecknas fullt ut. En minskad tidsåtgång ger flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt ger möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie. Därtill bedöms kostnaderna för den Riktade Nyemissionen vara betydligt lägre än i en företrädesemission där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas. Den Riktade Nyemissionen har genom intensivt arbete från Bolagets sida kunnat genomföras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Arcoma, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares intresse.

Styrelsen har inför beslutet om den Riktade Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen för de Nya Aktierna är 9,76 SEK per Ny Aktie, motsvarande en premie om cirka 4,3 procent av stängningskursen för Arcomas aktier på Nasdaq First North Growth Market den 24 juni 2025. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med den deltagande investeraren. Med tanke på att teckningskursen förhandlats med en extern institutionell investerare, att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie och att investerare under de senaste veckorna har haft möjlighet att köpa aktier över marknaden till ett lägre pris per aktie är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig samt mycket fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Utspädning och antal nya aktier

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 1 122 950 aktier, från 13 185 560 aktier till 14 308 510 aktier och aktiekapitalet kommer att öka från 26 371 120,0 SEK till 28 617 020,0 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 24 juni 2025 kl. 19.15.

