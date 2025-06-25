Notified 與台灣投資人關係協會（TIRI）攜手舉辦「IR全球化：媒體策略與新聞新機遇」圓滿落幕

台北訊, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 Notified ，全球頂尖IR 和PR传播技术供应商與台灣投資人關係協會（TIRI）共同主辦的「IR全球化：媒體策略與新聞新機遇」研討會於統一證券國際會議廳順利舉行。活動吸引超過70位來自台灣上市櫃及部分未上市企業的投資人關係（IR）與公共關係（PR）專業人士參與，現場交流熱烈，反響熱烈。

本次研討會聚焦於媒體策略的最新趨勢與全球化新聞機會，邀請4位產業專家分享寶貴經驗，協助企業推動IR全球化，提升國際競爭力。

TIRI的郭宗霖理事長和統一綜合證券葉怡鈴副總在各自的致詞時指出：「隨著資訊全球流通，台灣上市櫃公司正積極善用新媒體與國際化策略，結合ESG、AI等新興趨勢，讓企業聲音跨越地域與界限，持續提升國際競爭力，並成為全球資本市場的重要一員」。

以下為各個講師主題分享的重點摘要：

精彩創意總經理胡恒士於「有效溝通！聽眾想的跟你想的可能不一樣」分享時強調：「行銷和傳銷存在巨大分別。大部分公司以介紹產品，説服等技巧完成銷售，但這些都是屬於短期業績。要更長遠地留住客戶，公司必須深入瞭解目標客群的痛點與期望，以及提供深具價值的解決方案，讓客戶願意持續消費。」。 Notified 大中華區高級業務經理黃佳欣在「字字珠璣：IR與PR企業溝通新時代」主題演講中提到：IRO的職責非常艱難。他們不止得照顧到内外部的聲音，還得長時期注意監管以及大環境的改變。黃經理指出上市櫃公司除了可以使用市場上專業服務推廣IR觸角之外，也可以透過新聞稿發佈，社交媒體和IR 網站等自有渠道吸引海外投資人注意。同時在生成式AI搜索的增長下，IR和PR團隊必須比過往更加緊密合作，確保對外溝通的信息都是一致的，以提升AI對公司瞭解的準確度。 商業周刊商務創新中心總監許慈雅在「企業化牧師，如何幫企業講一個好故事」企業一般敘事時應避免使用太多大詞，講太多或者太過注重于產品層面。講得精簡，準確以及產品或品牌後面的WHY才能更容易讓受衆記得你。 Notified 亞太區解決方案專家邱宗泰則在活動的最後一個環節和與會者分享了對海外發佈新聞稿可以參考的優化步驟。當中包括了對標題，内容格式，多媒體元素等提供實際的見解和案列參考。

台灣資本市場近年來在亞太區及全球的重要性持續提升，展現出強勁的成長動能與國際競爭力。在擁有完整的金融與資產管理系統的基礎上，上市櫃公司如果能駕馭對外溝通效果和提高國際能見度，必定可以再將市場推上更高層次。

本次活動不僅促進了產業交流，也為台灣企業在全球市場上的IR與PR實務提供了寶貴參考。TIRI也會在10月23號（四）舉辦《2025年度大會暨引領IR智慧新時代》，届時也將會為台灣IR界持續分享更多相關的信息。

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關於台灣投資者關係協會

TIRI 台灣投資人關係協會(Taiwan Investor Relations Institute)是專為台灣上市櫃、興櫃、公開發行、創櫃公司，負責經營團隊、股東、證券分析師、資本市場和主管機關之間溝通的企業經理人而設的專業協會，致力推進台灣投資人關係的實踐及其成員的專業能力和地位，並加強與國際資本市場接軌。

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