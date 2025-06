ZenaTech expande la solución Dron como un Servicio (DaaS) para los sectores gubernamental y de defensa, y firma una oferta para adquirir una empresa de ingeniería y levantamiento topográfico triestatal con sede en Virginia que presta servicios a importantes clientes federales de EE. UU.

June 24, 2025 21:00 ET | Source: ZenaTech Inc. ZenaTech Inc.