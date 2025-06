ARK 六月势头强劲，Snail Games 庆祝十周年并筹备《夏日海洋》DLC 发布

《方舟:生存进化》(ARK: Survival Evolved) 六月销量增长超 3,000%

Snail 通过电影和音乐合作推广《方舟:夏日海洋》(ARK: Aquatica)



卡尔弗城,加利福尼亚州, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc.(纳斯达克股票代码:SNAL,以下简称“Snail Games”或“公司”),以《方舟:生存进化》(ASE) 的强劲六月销售势头为契机,庆祝 ARK 系列发布 10 周年,并为即将推出的《方舟:夏日海洋》DLC 实施精准营销策略以提升参与度。

继近期 Snail Steam 发行商促销活动 之后, 《方舟:生存进化》 玩家参与度和销售额显著回升,与 2025 年前几个月相比,Snail Steam 发行商促销活动期间的总销量增长超过 3.8 倍,平均每日销售额增长 3,022%。 同时在线玩家人数峰值达到 65,885人,这充分证明了该系列游戏在全球范围内持续的社区活跃度,即便在初代作品面世十年后的今天依然如此。 这些成果不仅反映了该系列游戏的持久人气与市场号召力,也彰显了 Snail Games 通过持续的内容更新与发布,致力于维持玩家活跃度的长期承诺。

Snail Games 联席首席执行官 Tony Tian 评论道:“在庆祝 ARK 系列推出十周年并为《方舟:夏日海洋》的发布铺平道路之际,我们正致力于融合游戏与娱乐的边界,以触达全球各地的新粉丝并为该系列创造长期价值。 ASE 的成功继续为未来增长奠定基础,凭借高度活跃的社区和强劲的业绩指标,我们期待《方舟:夏日海洋》在发布时能借此势头取得成功。”

作为整体营销与媒体战略的一部分,Snail Games 在《驯龙高手》 (How to Train Your Dragon) 真人翻拍版的映前广告时段投放了 《方舟:夏日海洋》 的广告,该影片本土首映票房约达 8370 万美元。 这一高曝光度的媒体投放彰显了 Snail 将 ARK 定位于游戏与主流娱乐交汇点的战略意图。 为进一步强化这一愿景,Snail 还推出了与 Luminati Suns 合作为《方舟:夏日海洋》DLC 所创作独立曲目《On My Way》的官方 Steam 页面。 该歌曲代表了对扩展该系列至相邻娱乐垂直领域,并提升观众参与度的持续努力。

在推进《方舟:生存进化》及其即将推出的《方舟:夏日海洋》DLC 的同时,Snail 持续扩展 ARK 宇宙。 在移动设备上,《方舟:终极移动版》(ARK: Ultimate Mobile Edition) 推出了《创世:第一季》(Genesis Part 1) 扩展包,与前一周相比,首发周的首次下载量增长了 27.4%,日活跃用户数 (DAU) 增长了 17.8%。 与此同时,《方舟:生存飞升》(ARK: Survival Ascended) 新增了 《诸神黄昏:飞升》 (Ragnarok Ascended),推动《方舟:生存飞升》在 2025 年创下 Steam 平台最高同时在线用户数 (CCU) 和日活跃用户数 (DAU) 记录。 《失落殖民地扩展包通行证》 (Lost Colony Expansion Pass) 是专为《方舟:生存飞升》打造的首个扩展地图,同时也是本周末 PlayStation 平台预购榜首。 这些新发布及即将上线的内容,进一步彰显了 Snail 对 ARK 生态系统内持续系列投资、平台专属增长及长期玩家互动的坚定承诺。

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc.(纳斯达克股票代码:SNAL)是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商,为全球消费者提供数字互动娱乐产品。该公司拥有一系列质量过硬的优质游戏产品,可在主机、PC 端以及移动设备等平台上畅玩。 如需了解更多信息,请访问: https://snail.com/ 。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述,可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“也许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿包含多处前瞻性陈述,包括但不限于:Snail 计划将 ARK 系列打造为游戏与主流娱乐的交汇点,通过吸引全球新玩家群体,持续提升公司 IP 的长期商业价值。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中“风险因素”部分所述风险和不确定性,以及公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格报告等其他文件。 公司不承担且无义务公开发布对前瞻性陈述的任何更新或修改,以反映其预期的任何更改或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。