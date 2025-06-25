《方舟》6 月氣勢如虹 Snail Games歡慶十周年紀念 迎《Aquatica》上線

《方舟：生存進化》6 月銷售額飆升超 3000%

Snail 攜手影視與音樂合作夥伴，大推《方舟：Aquatica》



加利福尼亞州卡爾弗城, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（下稱「Snail Games」或「公司」）歡慶《方舟》系列十周年紀念，《方舟：生存進化》2025 年 6 月銷售氣勢強勁，並針對即將推出的《方舟：Aquatica》 可下載內容展開精準營銷策略。

在近期 Snail Steam 發行商促銷活動 後， 《方舟：生存進化》 玩家參與度與銷售額強勢反彈，總銷量超過 3.8 倍，日均銷售額比起 2025 年前幾個月狂漲 3,022%。 同時在線玩家數達到 65,885 人峰值，印證該系列問世十年後依然風靡全球社群。 亮眼成績彰顯該系列歷久不衰的知名度，也彰顯 Snail Games 透過不斷更新內容和推陳出新來鞏固玩家社群的矢志堅持。

Snail Games 共同聯合行政總裁 Tony Tian 評論道：「值此《方舟》十周年紀念與《方舟：Aquatica》上市籌備階段，我們融合遊戲與娛樂疆界，拓展新客群，為該系列創造長期價值。 《方舟：生存進化》的佳績奠定發展基礎，結合忠實社群與強勁表現指標，《方舟：Aquatica》有望乘勢而起。」

配合大規模營銷與媒體推廣策略，Snail Games 選擇票房達 8,370 萬美元的《馴龍記》真人版映前時段強打《方舟：Aquatica》廣告。 高曝光媒體投放體現 Snail 讓《方舟》橫跨遊戲與主流娛樂的決心。 深化策略之際，Snail 更為 《方舟：Aquatica》 可下載內容主題曲《On My Way》（與 Luminati Suns 聯手創作）開設 Steam 專頁。 此曲代表着該系列向娛樂周邊擴張並加強受眾互動的持續努力。

在強化《方舟：生存進化》及其即將推出的《方舟：Aquatica》可下載內容的同時，Snail 也在持續拓展《方舟》版圖。 手機端《方舟：終極手遊版》推出「創世紀第一季」擴充內容，上市當周新增下載量增長 27.4%，每日活躍用戶提升 17.8%。 與此同時，《方舟：生存升級》推出 Ragnarok 昇華版 內容後，更創 2025 年 Steam 同時在線用戶與每日活躍用戶雙高峰。 專為《方舟：生存升級》打造的首張擴充地圖 《失落殖民地》擴充包通行證 同期登頂 PlayStation 預售榜。 連串新作及新內容連番上線，印證 Snail 致力於《方舟》生態系統的系列持續投資發展、平台專設發展和長期玩家社群維繫。

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://snail.com/ 。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預計」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 本新聞稿包括多項前瞻性聲明，包括但不限於 Snail 致力讓《方舟》橫跨遊戲與主流娛樂，並觸及全球各地新支持者，以推動公司知識產權的長期價值。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發布前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。