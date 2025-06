Réponse de Worldline à l'EIC

Communiqué de presse du Groupe Worldline à la suite de la publication d’articles par le réseau de journalisme européen EIC – 25 juin 2025

Worldline évolue dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution, en particulier dans les secteurs HBR (High Business Risk), tels que les casinos en ligne, les plateformes de courtage en ligne ou les services de rencontres pour adultes. Depuis 2023, le Groupe a renforcé son cadre de gestion des risques liés aux commerçants afin d’en assurer la totale conformité aux lois et réglementations. Il a mené une revue approfondie de son portefeuille HBR — qui représente actuellement environ 1,5 % de ses volumes acquis — et résilié les relations commerciales identifiées comme non conformes à ce cadre renforcé.

Comme indiqué dans les précédentes communications financières, ces décisions ont concerné des commerçants représentant environ 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en année pleine 2024. À titre indicatif, selon les derniers rapports des réseaux de cartes, notre taux de fraude est inférieur à la moyenne du secteur.

Tous les clients HBR encore actifs dans ce portefeuille font désormais l’objet d’une surveillance renforcée, basée sur des procédures spécifiques. Des exigences supplémentaires en matière de contrôles, de vérifications et de documentation ont été introduites afin de garantir une conformité continue aux obligations réglementaires et à nos standards internes renforcés. Worldline a progressivement augmenté ses ressources de première et deuxième ligne pour mettre en œuvre ces exigences dans le cadre de sa stratégie de conformité à la lutte contre la criminalité financière (FCC) à l’échelle du Groupe, visant à renforcer la supervision et les contrôles, en collaboration régulière avec les autorités réglementaires compétentes.

Lorsque le Groupe identifie des indications de non-conformité, des vérifications supplémentaires sont immédiatement entreprises pouvant conduire à la résiliation de la relation client.

La Direction Générale et le Conseil d’Administration de Worldline sont pleinement engagés à appliquer strictement la réglementation et les normes de prévention des risques, et à faire respecter rigoureusement les règles et procédures associées, avec une tolérance zéro.

