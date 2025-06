Führendes Unternehmen für Access Management für das Gesundheitswesen und andere kritischen Branchen verstärkt Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz

LANGENFELD, Deutschland, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der Besetzung von zwei neuen Stellen unterstreicht Imprivata, das führende Unternehmen für Access Management im Gesundheitswesen und anderen kritischen Branchen, sein Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Detlev Riecke übernimmt seit April 2025 die Position des Sales Director für Zentraleuropa, einschließlich der DACH-Region. Der langjährige Sales-Profi zeichnet damit für alle Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in der Region verantwortlich und soll insbesondere den Ausbau des indirekten Kanals beschleunigen. Mit Michaela Hansen besetzt Imprivata ebenfalls seit April die Position des Clinical Workflow Specialist erstmals in DACH. In ihrer Funktion wird sie ihre langjährige Erfahrung als Pflegefachfrau mit pflegewissenschaftlichem Studium und ihre Expertise in der Optimierung digitaler klinischer Abläufe bei Neu- und Bestandskunden einbringen.

Fran Rosch, CEO von Imprivata, kommentiert das Engagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz: „Die Region DACH ist für Imprivata ein wichtiger Markt, da wir dort einen großen Bedarf und einen großen Willen sehen, Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen, der Fertigung und anderen Branchen schnell und sicher voranzubringen. Access-Management-Lösungen von Imprivata sind dafür die Grundlage, weshalb wir Kunden in diesen Ländern bestmöglich betreuen wollen. Detlev Riecke verfügt über große Vertriebserfahrung und wird seine Expertise beim Auf- und Ausbau von Vertriebsstrukturen einbringen. Sein Engagement wird zudem dem Ausbau unseres indirekten Vertriebs gelten. Michaela Hansen wird unseren Kunden im Gesundheitswesen helfen zu verstehen, wie unsere Lösungen sie unterstützen und wie sie diese bestmöglich einsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit beiden.“

Detlev Riecke, Sales Director DACH, Imprivata

Detlev Riecke bringt über 30 Jahre Vertriebserfahrung in der IT-Branche mit. Zu seinen Stationen zählten unter anderem Positionen bei Compuware, Oracle, HPE und Sitecore. Als Regional Vice President leitete er danach die regionalen Geschäfte von ForgeRock/Ping Identity einem Unternehmen für Identity und Access Management.

Detlev Riecke: „Es ist mir eine Ehre, dass Fran Rosch mich wieder in sein Team geholt hat, um Imprivata beim Ausbau seines Geschäfts in DACH zu unterstützen. Mein Fokus wird dabei auf drei Schwerpunkten liegen: dem Ausbau unserer Kundenbasis im Gesundheitswesen, dem Aufbau neuer Kundenzielgruppen in anderen Branchen, vornehmlich der Fertigungsindustrie, und der Erweiterung unseres indirekten Vertriebs. Ich gehe davon aus, dass mit den jüngsten politischen Entscheidungen in Deutschland alle Weichen auf Wachstum gestellt werden und unsere Interessenten und Kunden weiter verstärkt in Digitalisierungs- und IT-Sicherheitsprojekte investieren. Die Lösungen von Imprivata sind Grundlage für Beides.“

Michaela Hansen, Clinical Workflow Specialist DACH, Imprivata

Michaela Hansen hat an der Excelsior University in Albany, New York/USA, den Bachelor-Abschluss als Krankenpflegerin erworben. Sie war über 12 Jahre in einer tertiären neonatalen Intensivstation beschäftigt. Danach war sie mehrere Jahre als Klinische Spezialistin für Medizinprodukte und in der Pharmabranche tätig, für die sie Fortbildungen organisierte.

Michaela Hansen: „Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen mit IT im klinischen Umfeld nun für Imprivata einsetzen zu dürfen. Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Pflegefachfrau weiß ich, dass Digitalisierung langfristig enorme Vorteile bringt, kurzfristig aber gewohnte Abläufe verändert, was zu Akzeptanzproblemen führen kann. Meine Aufgabe sehe ich primär darin, unseren Interessenten und Kunden aus dem Gesundheitswesen dabei zu helfen, ihre Abläufe zu analysieren und zu verbessern und dabei Mittlerin zwischen IT und klinischen Prozessen zu sein. Außerdem werde ich nach der Einführung von Access-Management-Lösungen Kliniken dabei unterstützen, ihr medizinisches Personal mit der Lösung von Imprivata vertraut zu machen.“

Hinweis für Medienschaffende

Ein Bild von Detlev Riecke ist hier verfügbar.

Ein Bild von Michaela Hansen ist hier verfügbar.

Über Imprivata

Imprivata bietet einfache und sichere Access-Management-Lösungen für das Gesundheitswesen und andere kritische Branchen an. Damit wird sichergestellt, dass lebenswichtige Arbeiten zu jeder Zeit ungehindert und sicher erledigt werden können. Die Plattform von Imprivata für innovative und interoperable Zugriffsverwaltung sowie Privileged-Access-Security-Lösungen ermöglicht es Unternehmen, alle interne und externen Identitäten umfassend zu verwalten und abzusichern. Damit erhalten Organisationen nahtlosen Zugang für interne und externe Mitarbeitende, Schutz gegen interne und externe Sicherheitsbedrohungen sowie niedrigere Total Cost of Ownership. Mehr Informationen sind erhältlich unter: www.imprivata.com/de

Kontakt für Medienschaffende: