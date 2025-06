Selskabsmeddelelse nr. 23

Meddelelse om tvangsindløsning og anmodning om afnotering af Spar Nord Bank A/S’ aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S



MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Tvangsindløsning af de resterende minoritetsaktionærer i Spar Nord Bank A/S

Med henvisning til Spar Nord Bank A/S’ (”Spar Nord Bank”) selskabsmeddelelse nr. 15 af 28. maj 2025, hvoraf det fremgår, at Nykredit Realkredit A/S (”Nykredit”) har gennemført købstilbuddet på Spar Nord Bank A/S og opnået en samlet ejerandel svarende til 96,54 procent af aktiekapitalen og de tilknyttede stemmerettigheder i Spar Nord Bank (eksklusive Spar Nord Banks egne aktier), har Nykredit i dag besluttet at gennemføre en tvangsindløsning af de tilbageværende minoritetsaktionærer i Spar Nord Bank (bortset fra Spar Nord Banks beholdning af egne aktier).

Alle de tilbageværende minoritetsaktionærer i Spar Nord Bank opfordres til at overdrage deres Spar Nord Bank aktier til Nykredit inden for en frist på 4 uger, der udløber den 23. juli 2025 klokken 23:59 CEST. Spar Nord Bank minoritetsaktionærer, der ikke frivilligt overdrager deres Spar Nord Bank aktier til Nykredit inden udløbet af denne frist, vil efter fristens udløb få deres Spar Nord Bank aktier tvangsindløst til en kurs på DKK 210,50 per aktie, svarende til den kurs Nykredit betalte for de Spar Nord Bank aktier, der blev erhvervet i forbindelse med købstilbuddet.

Der henvises til Nykredits meddelelse om tvangsindløsning, der er vedlagt denne meddelelse.

Anmodning om afnotering af Spar Nord Bank A/S’ aktier fra Nasdaq Copenhagen A/S

I forlængelse af Nykredits beslutning om at indlede tvangsindløsning af de tilbageværende minoritetsaktionærer i Spar Nord Bank har Spar Nord Banks bestyrelse, på anmodning fra Nykredit, besluttet at anmode Nasdaq Copenhagen A/S om at få Spar Nord Bank aktierne (ISIN DK0060036564) slettet fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Forudsat at Nasdaq Copenhagen A/S accepterer anmodningen, vil afnoteringen blive gennemført den 23. juli 2025 der er samme dag som den sidste hverdag i den fire uger lange tvangsindløsningsperiode.

Spørgsmål kan rettes til økonomidirektør Rune Brandt Børglum på telefon: 96 34 42 36.

