Boralex reconnue comme l’entreprise la plus responsable au Canada par Corporate Knights

MONTRÉAL, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est fière d’annoncer qu’elle s’est classée au premier rang du palmarès annuel des « 50 meilleures entreprises citoyennes » ("Best 50 Corporate Citizens") au Canada de Corporate Knights. Ce classement récompense les compagnies se démarquant par leur leadership et leur engagement en matière de développement durable. Cette reconnaissance souligne l’importance que Boralex accorde à la responsabilité sociétale, qui est au cœur de sa stratégie d’affaires.

« L’approche de Boralex repose sur une vision claire : contribuer à un avenir énergétique renouvelable, tout en assurant un environnement de travail sécuritaire, inclusif, responsable, tout en étant engagé sur une trajectoire net-zéro d’ici 2050. Cette vision est d’ailleurs réitérée dans la Stratégie 2030 de l’entreprise, dévoilée la semaine dernière. Recevoir cette reconnaissance de Corporate Knights nous encourage à poursuivre nos efforts dans cette direction, particulièrement dans le contexte où le risque climatique demeure l’un des principaux risques d’affaires à l’échelle globale », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Ce classement incarne un succès collectif, fruit d’une collaboration soutenue avec l’ensemble de nos parties prenantes. Il reflète l’engagement indéfectible de nos équipes à intégrer la responsabilité sociétale au cœur de nos décisions stratégiques, ainsi que le soutien précieux de nos communautés hôtes, de nos clients, de nos partenaires et de nos investisseurs. Nous saluons également la performance des autres entreprises figurant dans ce classement, et leurs engagements en faveur d’un avenir commun plus durable », a ajouté Mihaela Stefanov, vice-présidente principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise.

Corporate Knights évalue la performance annuelle de près de 350 entreprises canadiennes, sur 33 indicateurs-clés de performance globale. La méthodologie complète de Corporate Knights est disponible sur leur site web, et toutes les données de Boralex utilisées dans l’évaluation sont disponibles sur la plateforme de Corporate Knights. Boralex s’est entre autres démarquée dans les indicateurs suivants (exercice 2023) :

Revenus provenant de sources durables ;

Investissement durable ;

Existence d'un mécanisme de rémunération en fonction de la durabilité ;

Efficacité opérationnelle en fonction des GES ;

Diversité de genre dans le conseil d’administration.



Boralex a dévoilé son plus récent Rapport de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) en février dernier. Parmi les faits saillants pour l’exercice, la Société a notamment révisé son processus d’acquisition de talents pour un recrutement inclusif, obtenu le prix « Développement de la main-d’œuvre » au gala de reconnaissance des énergies renouvelables de Nergica pour son programme de formation en maintenance éolienne destiné aux Innus et a obtenu l’approbation de ses cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre par l’initiative Science-based Target (SBTi). Plus de détails sur la stratégie de RSE sont disponibles sur le site web de Boralex.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,2 GW. Nous développons un portefeuille de projets en développement et chemin de croissance de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Source : Boralex inc.