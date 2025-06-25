Bitget 聯同 Saturnia Design 在布達佩斯舉辦 Bitget 精英日，探索區塊鏈技術未來與用戶為本的創新

布達佩斯，匈牙利, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的加密貨幣交易所及 Web3 企業 Bitget 與知名產品設計工作室 Saturnia Design 合作舉辦 Bitget 精英日 (Bitget Elite Day)，這場重量級盛會將匯集歐洲區塊鏈及加密領域的核心人物。 這場盛會定於 2025 年 6 月 27 日，在布達佩斯標誌性歷史建築漁人堡隆重登場。

面對瞬息萬變的市場格局，活動將探討前瞻性的關鍵議題「加密貨幣在十年後仍會存在嗎？區塊鏈能否脫離加密貨幣而獨立生存？」 活動旨在激發價格走勢層面以外有關區塊鏈技術未來的深度對話，探討監管、創新及產品設計如何共同建構 Web3 運動的新篇章。

是次專題討論由 Saturnia Design 聯合創辦人 Mike Vitez 擔任主持，雲集歐洲區塊鏈界的權威人士，包括政策專家、企業創辦人、技術先驅及 Bitget 領導層。 如此多元的與會陣容，體現出歐洲區塊鏈生態系的蓬勃發展。對話將集中探討區塊鏈的長期價值、突破投機框架的發展路向，與建設者推動技術長期採用的必要舉措。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 指出：「有價值的技術採用，始於優越的用戶體驗。 Bitget 的架構既能擴展規模，亦講求通俗易明。 當加密貨幣走向大眾市場，明確清晰與普遍可用就成為關鍵。」 他補充道：「舉辦 Bitget 精英日，正是我們推動這場變革的方式，讓確立歐洲 Web3 未來的聲音與思維在此交匯。」

Bitget 與 Saturnia Design 互相合作，正好證明雙方堅持以人為本的創新理念。 Saturnia 善於將複雜的區塊鏈產品轉化為簡單直觀的介面，已在全球支持超過 50 個項目，並在匈牙利急速發展的 Web3 生態系統中佔據重要地位。

Saturnia Design 聯合創辦人 Mike Vitez 表示：「加密產業的未來繫於信任，而信任源自一目了然的設計。」 Vitez 進一步指出：「我們與 Bitget 合辦這場活動，旨在開拓深思熟慮、坦誠交流的討論空間，推動建立產品設計主導價值創造與延續的行業格局。」

Bitget 精英日體現 Bitget 在歐洲擴張的宏觀策略：除了拓展業務，更著眼於對話交流、社群培育與產品優化的全方位發展。 是次活動注定成為里程碑，將產品設計、政策見解與用戶體驗匯集於同一殿堂——以區塊鏈本質出發，共議技術未來。 在典雅的天台空間邂逅歐洲加密界頂尖智庫實屬難得——精闢觀點、精煉對話與免費飲品在此交融，共塑 Web3 的未來藍圖。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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關於 Saturnia Design

Saturnia Design 是一間獨立設計工作室，與 Web3 團隊緊密合作，打造結構清晰、功能實用且設計細膩的數碼產品。 工作室由 Reka Szijj 與 Mike Vitez 共同創辦，至今已打造遍及三大洲逾 50 款作品，向來堅持以穩健架構、真實用戶需求與緊密協作為核心。 在充斥速成文化與雜訊的領域中，Saturnia 注入結構化思維與清晰設計，引導創辦人將複雜邏輯轉化為簡單易明的產品介面。 工作室服務貫穿初期驗證、用戶體驗/用戶介面設計以及跨去中心化金融、加密工具與基礎設施的迭代產品優化——為構建未來的團隊提供全面支援。

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