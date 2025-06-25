Bitget 聯同 Saturnia Design 在布達佩斯舉辦 Bitget 精英日，探索區塊鏈技術未來與用戶為本的創新

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布達佩斯，匈牙利, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的加密貨幣交易所及 Web3 企業 Bitget 與知名產品設計工作室 Saturnia Design 合作舉辦 Bitget 精英日 (Bitget Elite Day)，這場重量級盛會將匯集歐洲區塊鏈及加密領域的核心人物。 這場盛會定於 2025 年 6 月 27 日，在布達佩斯標誌性歷史建築漁人堡隆重登場。

面對瞬息萬變的市場格局，活動將探討前瞻性的關鍵議題「加密貨幣在十年後仍會存在嗎？區塊鏈能否脫離加密貨幣而獨立生存？」 活動旨在激發價格走勢層面以外有關區塊鏈技術未來的深度對話，探討監管、創新及產品設計如何共同建構 Web3 運動的新篇章。

是次專題討論由 Saturnia Design 聯合創辦人 Mike Vitez 擔任主持，雲集歐洲區塊鏈界的權威人士，包括政策專家、企業創辦人、技術先驅及 Bitget 領導層。 如此多元的與會陣容，體現出歐洲區塊鏈生態系的蓬勃發展。對話將集中探討區塊鏈的長期價值、突破投機框架的發展路向，與建設者推動技術長期採用的必要舉措。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 指出：「有價值的技術採用，始於優越的用戶體驗。 Bitget 的架構既能擴展規模，亦講求通俗易明。 當加密貨幣走向大眾市場，明確清晰與普遍可用就成為關鍵。」 他補充道：「舉辦 Bitget 精英日，正是我們推動這場變革的方式，讓確立歐洲 Web3 未來的聲音與思維在此交匯。」

Bitget 與 Saturnia Design 互相合作，正好證明雙方堅持以人為本的創新理念。 Saturnia 善於將複雜的區塊鏈產品轉化為簡單直觀的介面，已在全球支持超過 50 個項目，並在匈牙利急速發展的 Web3 生態系統中佔據重要地位。

Saturnia Design 聯合創辦人 Mike Vitez 表示：「加密產業的未來繫於信任，而信任源自一目了然的設計。」 Vitez 進一步指出：「我們與 Bitget 合辦這場活動，旨在開拓深思熟慮、坦誠交流的討論空間，推動建立產品設計主導價值創造與延續的行業格局。」

Bitget 精英日體現 Bitget 在歐洲擴張的宏觀策略：除了拓展業務，更著眼於對話交流、社群培育與產品優化的全方位發展。 是次活動注定成為里程碑，將產品設計、政策見解與用戶體驗匯集於同一殿堂——以區塊鏈本質出發，共議技術未來。 在典雅的天台空間邂逅歐洲加密界頂尖智庫實屬難得——精闢觀點、精煉對話與免費飲品在此交融，共塑 Web3 的未來藍圖。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。
透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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關於 Saturnia Design

Saturnia Design 是一間獨立設計工作室，與 Web3 團隊緊密合作，打造結構清晰、功能實用且設計細膩的數碼產品。 工作室由 Reka Szijj 與 Mike Vitez 共同創辦，至今已打造遍及三大洲逾 50 款作品，向來堅持以穩健架構、真實用戶需求與緊密協作為核心。 在充斥速成文化與雜訊的領域中，Saturnia 注入結構化思維與清晰設計，引導創辦人將複雜邏輯轉化為簡單易明的產品介面。 工作室服務貫穿初期驗證、用戶體驗/用戶介面設計以及跨去中心化金融、加密工具與基礎設施的迭代產品優化——為構建未來的團隊提供全面支援。

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