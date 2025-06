Volatus Aerospace obtient un contrat national stratégique pour alimenter le mouvement canadien de l'agriculture axée sur les données

TORONTO, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT, OTCQB : TAKOF, FSE : A3DP5Y) (« Volatus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'un nouveau contrat agricole national à l'appui de l'intelligence des cultures axée sur les données, attribué par un important fournisseur de technologies d'intelligence des cultures en Amérique du Nord. Ce contrat positionne Volatus à l'avant-garde de l'agriculture de précision, l'une des applications de la technologie des drones et de la télédétection qui connaît la croissance la plus rapide.

En vertu de l'entente, Volatus déploiera ses opérations de drones avancés pour effectuer des relevés aériens multispectraux dans 21 sites agricoles en Alberta, en Ontario, au Manitoba et au Québec. Chaque site fera l'objet d'un relevé deux fois au cours de la saison de croissance, ce qui permettra de recueillir des renseignements essentiels sur la santé des plantes et le rendement des cultures. Les vols sont déjà en cours.

Libérer de la valeur dans l'agriculture de précision

Le projet souligne la demande croissante de solutions agricoles évolutives et axées sur la technologie. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'agriculture intelligente, y compris l'utilisation de drones et de capteurs, est essentielle pour relever des défis tels que la production alimentaire durable, l'augmentation des coûts des intrants et la nécessité d'améliorer les rendements. Ce contrat s'aligne sur ces tendances et démontre comment Volatus transforme l'innovation agricole en revenus réels.

« Ce contrat démontre la capacité unique de Volatus à faire évoluer efficacement les opérations de drones à travers le Canada », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Notre réseau croissant d'équipes locales permet une mobilisation rapide dans les régions rurales et éloignées, et ce projet ouvre la voie à l'innovation future à l'aide de solutions de drones imbriqués télécommandés et autonomes pour répondre aux besoins changeants de l'agriculture intelligente. »

Volatus demeure déterminé à repousser les limites de la technologie aérienne pour améliorer les applications du monde réel. Avec des projets pilotes sur le terrain qui mènent actuellement des opérations, la Société développe également des modèles opérationnels avancés qui intègrent des technologies au-delà de la ligne de visée (BVLOS), l'exploitation à distance et le drone dans une boîte pour surveiller en continu les cultures tout au long de la saison de croissance.

Cette initiative agricole renforce le portefeuille commercial croissant de services par drone de Volatus et démontre sa capacité à exécuter des projets à grande échelle et urgents dans diverses régions et industries.

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un chef de file des solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec une base solide de plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées en aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés. Nous desservons des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, les soins de santé, la défense et la sécurité publique. Notre mission est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions concrètes de pointe.

