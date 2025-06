Globex reçoit des paiements comptants

ROUYN-NORANDA, Québec, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a reçu un paiement pour les derniers trois millions de dollars (3 000 000 $) de la part de Mines Agnico Eagle Limitée (TSX-AEM) en ce qui concerne l’achat de l’importante propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune dans les cantons de Dasserat et Beauchastel, à l’ouest de la Ville de Rouyn-Noranda au Québec. Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 2% sur toute la production provenant de la propriété.

De plus, Globex a reçu un paiement de 50 000 $ pour la redevance annuelle anticipée de la part de Ressources Renforth Inc. (RFR-CSE) en ce qui concerne la propriété aurifère Parbec, localisée dans le canton de Malartic approximativement 6 km au nord-ouest de la grande fosse à ciel ouvert Canadian Malartic. La propriété Parbec chevauche la Faille de Cadillac. Renforth a annoncé dans un communiqué de presse datant du 7 avril 2025 des ressources mesurées et indiquées de 9,61 MT à une teneur de 0,86 g/t Au et des ressources inférées de 2,55 MT à une teneur de 1,18g/t Au. ("Technical Report on the Mineral Resource Estimate Updated for the Parbec Gold Deposit, Abitibi-Temiscamingue Region, Quebec, Canada by Yann Camus, P.Eng. of SGS Canada-Geological Services dated May 22, 2025") . Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur la propriété.

Manganese X Energy Corp. (TSX-MN) a également fait un paiement de 20,000 $ concernant la redevance annuelle anticipée pour le dépôt de manganèse de Battery Hill localisé près de Woodstock au Nouveau-Brunswick. Le 9 septembre 2021, Manganese X a annoncé des ressources mesurées et indiquées de 34,86 millions de tonnes à une teneur de 6,42% Mn, en plus de 25,91 millions de tonnes à une teneur de 6,66% Mn. ("NI 43-101 Technical Report, Battery Hill Project, Mineral Resource Estimate, Woodstock Area, New Brunswick, Canada, by Paul Ténière, P. Geo., Matthew Harrington, P. Geo., Douglas Warkentin, P.Eng., Lawrence Elgert, P. Eng. Of Mercator Geological Services, dated June 18, 2021.") Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 1% ainsi qu’une importante quantité d’actions d’Electric Royalties Ltd. (ELEC-TSXV) laquelle détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 2% sur la propriété.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.