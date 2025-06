Le CN publie le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2024

MONTRÉAL, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la publication du Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2024, réaffirmant son engagement responsable. Pour la dix-septième année consécutive, en reconnaissance de ses efforts en matière de développement durable, le CN a été nommé l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes par Corporate Knights.

« Au CN, le développement durable n’est pas une voie séparée, il fait partie intégrante de nos activités ferroviaires. Nous prenons des mesures claires et concrètes dans ce domaine, que ce soit en réduisant nos émissions ou en investissant dans l’innovation. Nos progrès sont soutenus par le dévouement de nos cheminots et notre engagement continu à répondre aux besoins de nos clients, des collectivités et des générations futures. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Supplément de données du Rapport sur le développement durable 2024 du CN

Le CN continue de progresser vers la réalisation de ses objectifs de développement durable et communique ses progrès de façon ciblée, claire et comparable, comme il est mentionné dans le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2024.

Voici quelques points clés du rapport 2024 :

Climat : le CN a réduit ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) des domaines 1, 2 et 3 d’environ 4 % par rapport à 2023. Jusqu’à maintenant, il a réalisé des progrès de 27 % vers son objectif de 2030 fondé sur la climatologie pour les domaines 1 et 2.

: le CN a réduit ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) des domaines 1, 2 et 3 d’environ 4 % par rapport à 2023. Jusqu’à maintenant, il a réalisé des progrès de 27 % vers son objectif de 2030 fondé sur la climatologie pour les domaines 1 et 2. Sécurité : la sécurité opérationnelle s’est améliorée, avec une réduction de près de 8 % du taux d’accidents par rapport à 2023. Toutefois, le taux de fréquence des blessures corporelles a augmenté de 8 % par rapport à 2023, démontrant que cet aspect doit rester au cœur de nos priorités.

: la sécurité opérationnelle s’est améliorée, avec une réduction de près de 8 % du taux d’accidents par rapport à 2023. Toutefois, le taux de fréquence des blessures corporelles a augmenté de 8 % par rapport à 2023, démontrant que cet aspect doit rester au cœur de nos priorités. Réconciliation avec les peuples autochtones : le CN a lancé son premier plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones (PARPA), qui présente 16 engagements mesurables pour faire progresser la réconciliation au Canada au cours des trois prochaines années.

: le CN a lancé son premier plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones (PARPA), qui présente 16 engagements mesurables pour faire progresser la réconciliation au Canada au cours des trois prochaines années. Impact économique : exerçant ses activités au Canada et aux États-Unis, avec environ 25 000 employés, le CN a distribué plus de 15 milliards de dollars en valeur économique directe. En 2024, les dépenses en immobilisations du CN s’élevaient à environ 3,5 milliards de dollars.

Le CN trace la voie pour un avenir durable. Il met l’accent sur le transport sécuritaire et efficace des marchandises de ses clients et s’efforce de respecter l’environnement, attirer et former des cheminots de grand talent et de contribuer à l’établissement de collectivités plus sécuritaires et solides, tout en se conformant aux normes de gouvernance les plus rigoureuses et en favorisant la valeur pour ses actionnaires.

50 meilleures entreprises citoyennes de 2025

Le CN est fier de faire partie des 50 meilleures entreprises citoyennes, un classement annuel de la performance des entreprises canadiennes en matière de développement durable.

Cette liste est le classement phare de Corporate Knights pour les entreprises citoyennes au Canada. Pour obtenir ce classement, Corporate Knights a évalué 344 grandes organisations canadiennes et les a comparées à des pairs de l’industrie canadienne et mondiale en se fondant sur 25 indicateurs quantitatifs de performance clés portant sur la gestion des ressources, la gestion du personnel, la gestion financière, les produits d’exploitation durables, les investissements durables et le rendement des fournisseurs.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada et connaître le classement complet, visitez le site :

https://www.corporateknights.com/rankings/best-50-rankings/2025-best-50-rankings/.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières, y compris les énoncés sur les stratégies, les objectifs et les engagements en matière de développement durable, et notamment les objectifs climatiques du CN et les avantages attendus des nouvelles technologies. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources: