CloudBees poursuit sa dynamique en Europe et au Moyen-Orient

PARIS, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CloudBees, l’un des leaders mondiaux des solutions DevOps pour les entreprises, franchit une étape importante dans son développement européen, marqué par une forte croissance sous l’impulsion de son CEO Anuj Kapur. Avec plus de 110 000 développeurs utilisateurs dans la région EMEA, celle-ci représente désormais près d’un quart du chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) et de la base clients mondiale de CloudBees. Cette dynamique est portée par des investissements constants dans la région, où l’entreprise compte plus de 160 collaborateurs et continue de recruter activement, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Moyen-Orient.

CloudBees accompagne plus de 100 grandes entreprises européennes, parmi lesquelles figurent HSBC, BNP Paribas, DZ Bank, Worldpay ou encore Tesco Bank. L’entreprise attire de plus en plus de marques issues du classement Global 2000, tous secteurs confondus, reflet d’une demande croissante pour des solutions DevOps robustes et adaptées aux enjeux des grandes structures.

« La zone EMEA est aujourd’hui l’une des zones les plus dynamiques pour les logiciels d’entreprise. CloudBees y investit fortement pour accompagner cette croissance. Nous constituons une équipe d’experts dans la région pour accompagner nos clients face à leurs défis DevOps les plus complexes — du cloud hybride à l’intégration de l’IA. Ce développement marque le début d’un engagement durable aux côtés des entreprises souhaitant accélérer tout en maîtrisant leur sécurité. »

-

Philippe Van Hove, Vice-Président EMEA des ventes chez CloudBees

Une dynamique mondiale confirmée

15 ans après sa création, CloudBees regroupe aujourd’hui plus de 500 collaborateurs, a franchi la barre des 150 millions de dollars de revenus récurrents annuels au niveau mondial, atteint la rentabilité, et soutient plus de 500 000 développeurs. La plateforme accompagne des centaines d’entreprises à accélérer sur l’innovation, améliorer leur efficacité et renforcer leur sécurité. Sa stratégie de croissance s’appuie sur un solide réseau de partenaires internationaux, dont AWS, Perficient, Aliado, Cognizant ou encore SPKAA, et compte parmi ses clients Salesforce, Adobe, Accenture ou le Mount Sinai Health System.

CloudBees a récemment lancé CloudBees Unify, une solution DevOps modulaire, ouverte et ultra-flexible. Contrairement aux plateformes traditionnelles, elle s’intègre directement aux outils existants (tels que GitHub Actions ou Jenkins), offrant une couche de gouvernance unifiée, tout en garantissant sécurité et accélération des cycles de livraison — sans nécessiter de refonte des systèmes en place.

Une vision DevOps tournée vers l’IA

Suite à l’acquisition en 2024 de la start-up spécialisée en tests basés sur l’IA Launchable, CloudBees a introduit CloudBees Smart Tests, une solution de tests automatisés et intelligents. Déjà adoptée par des entreprises comme LY Corporation et GoCardless, elle a permis des gains spectaculaires :

Réduction de 50 % des heures machines ,

, Diminution de 90 % du temps d’exécution des tests ,

, Baisse de 40 % des temps de compilation.

Ce rachat a également marqué le retour de Kohsuke Kawaguchi, créateur de Jenkins et ancien collaborateur de CloudBees, à un moment stratégique pour l’entreprise.

« Nous sommes fiers d’accompagner certaines des plus grandes entreprises européennes dans leurs projets de transformation logicielle. Alors que les exigences des développeurs évoluent, notre priorité reste de proposer des solutions évolutives, sécurisées et conformes, qui permettent aux équipes d’avancer plus vite et de tirer pleinement parti du potentiel de l’IA. »

-

Anuj Kapur, CEO de CloudBees

