Bitget en el evento Perú Blockchain Conference 2025

LIMA, Perú, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y Web3 ha concluido una exitosa participación en el evento Perú Blockchain Conference 2025 como patrocinador Plata y refuerza su compromiso con el avance de la educación en criptomonedas y su adopción en toda América Latina.

El evento fue celebrado del 20 al 21 de junio en el Centro de Convenciones CIP de San Isidro, Lima y reunió a innovadores de blockchain, líderes de la industria y entusiastas de Web3 de toda la región. Bitget interactuó con los asistentes en un stand de exposición muy concurrido, en el que mostró su variedad completa de productos comerciales y ofertas del ecosistema Web3.

Al comienzo del fin de semana de conferencias, Bitget organizó un encuentro VIP de bienvenida el 19 de junio, en el que se reunió con las principales partes interesadas, empresarios de las tecnologías financieras y socios regionales para estrechar relaciones y explorar futuras colaboraciones.

En la conferencia principal, Bitget hizo una importante contribución educativa mediante dos presentaciones dirigidas por expertos. Gildardo Herrera, director de Estrategias de Bitget para LATAM e Iberia, pronunció un discurso en el escenario principal sobre la evolución del papel de las bolsas centralizadas en la adopción de las criptomonedas en los mercados emergentes. En su charla, Herrera enfatizó de qué manera las plataformas como Bitget están promoviendo la confianza de los usuarios, lo que amplía el acceso a los activos digitales y ofrece productos innovadores adaptados al singular panorama financiero de la región. Además, destacó la continua inversión de Bitget en talentos e infraestructuras locales como enfoque estratégico para reforzar su presencia en toda América Latina.

Matias Part, gerente P2P de Bitget para LATAM e Iberia, también subió al escenario y presentó una sesión educativa centrada titulada "Bots de operaciones: qué son, cómo funcionan y cómo utilizarlos para mejorar el rendimiento de sus operaciones" (Trading Bots: What They Are, How They Work, and How to Use Them to Improve Your Trading Performance). Su presentación desmitificó las operaciones algorítmicas al explicar el funcionamiento de los bots de operaciones, los tipos de estrategias que ejecutan y cómo pueden ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente al automatizar decisiones basadas en señales del mercado. Además, Matias compartió ejemplos reales y consejos prácticos para integrar los bots de operaciones a las estrategias minoristas e institucionales, lo que convierte la sesión en una valiosa oportunidad de aprendizaje tanto para operadores principiantes como experimentados.

La presencia de Bitget en el evento Perú Blockchain Conference 2025 destaca su inversión continua en América Latina, una de las regiones de más rápido crecimiento en la adopción de activos digitales. Con un sólido equipo local y una oferta de productos a medida, Bitget sigue centrada en hacer que el comercio de criptomonedas sea más accesible, seguro y eficiente para los usuarios de todo el continente.

