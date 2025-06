Abcourt clôture un placement privé de débenture et d'unités pour la relance de la mine géant dormant

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

ROUYN-NORANDA, Québec, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement privé sans l’entremise de courtier, précédemment annoncé, portant sur une débenture convertible garantie de la Société (la « débenture ») pour un produit brut de 3 000 000 $ (le « placement de débenture »).

Placement de débenture

La débenture portera intérêt au taux SOFR à terme majoré de 10 % par an et arrivera à échéance quatre ans après la date d’émission. Le capital de la débenture (le « montant en capital ») est convertible en actions ordinaires de la Société (chacune, une « action ») à un prix de conversion de 0,05 $ par action au cours de la première année, et à un prix de conversion de 0,10 $ par action pour les années suivantes, et ce, à tout moment au gré du porteur. Tous les intérêts courus sur la débenture seront payables en espèces. La Société peut rembourser la débenture en tout temps avant la date d’échéance, sans pénalité.

La débenture a été souscrite par François Mestrallet, administrateur de la Société. En conséquence, le placement de débenture constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Veuillez vous référer au communiqué de la Société daté du 18 juin 2025 pour connaître les détails des dispenses relatives aux exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 sur lesquelles la Société s’est appuyée.

Financement en équité

La Société a également clôturé une tranche de son placement privé sans intermédiaire, précédemment annoncé, pour un produit brut de 1 056 000 $, consistant en la vente de 21 120 000 unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,05 $ par unité (le « placement privé »).

Chaque unité est composée d’une action et d’un bon de souscription d’action (un « bon d’unité »). Chaque bon d’unité donne droit à son porteur d’acquérir une action au prix de 0,08 $ jusqu’au 26 juin 2028 (la « date d’expiration »), sous réserve d’une clause d’accélération de la date d’expiration dans certaines circonstances.

Tous les titres émis dans le cadre du placement de débenture et du placement privé sont assujettis à une période de restriction se terminant quatre mois et un jour après leur date d’émission.

Les titres offerts n’ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine en l’absence d’inscription ou d’une dispense de cette obligation d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Facilité de crédit

La Société a également le plaisir d’annoncer des progrès positifs relativement à la facilité de crédit garantie auprès de Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (« Nebari »), d’un montant de 8 millions $ US pour une durée de 36 mois (le « prêt »), précédemment annoncée les 10 avril et 18 juin 2025. Abcourt et Nebari ont collaboré étroitement au cours des dernières semaines dans le cadre d’un processus rigoureux de vérification diligente portant sur l’ensemble des aspects de la Société et du projet de la mine Géant Dormant. Les parties sont actuellement en voie de finaliser la documentation nécessaire à la clôture du prêt.

La Société entend affecter le produit net tiré du placement de débenture, du placement privé et du prêt au redémarrage de la mine et de l’usine Géant Dormant, ainsi qu’au remboursement de comptes fournisseurs en souffrance, au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.

Le placement de débenture, le placement privé et le prêt demeurent assujettis à certaines conditions, incluant notamment l’obtention de toutes les approbations requises, y compris l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.

Système d’alerte

Avant le placement de débenture, M. Mestrallet détenait, directement ou indirectement, avec ses associés et affiliés, 159 486 000 actions, 107 100 000 bons de souscription d’actions et 1 500 000 options d’achat d’actions, ce qui représentait 16,10 % des 990 560 519 actions émises et en circulation sur une base non diluée (21,30 % sur une base diluée, en supposant l’exercice des titres convertibles).

En date des présentes, M. Mestrallet détient, directement ou indirectement, avec ses associés et affiliés, 159 486 000 actions, 107 100 000 bons de souscription d’actions, 1 500 000 options d’achat d’actions ainsi que la débenture convertible en un maximum de 60 000 000 actions, ce qui représente [15.76] % des 1,011,680,519 actions émises et en circulation sur une base non diluée (24,49 % sur une base diluée, en supposant l’exercice des titres convertibles).

M. Mestrallet a participé au placement de débenture afin de soutenir la relance de la mine Géant Dormant de la Société. Il entend conserver ses titres à des fins d’investissement et pourrait, selon certaines circonstances, notamment les conditions du marché, acquérir d’autres débentures ou augmenter ou réduire sa participation dans les actions, les bons de souscription ou autres titres de la Société.

Le formulaire 62-103A1 – Information à fournir en vertu des règles du système d’alerte lié au présent communiqué peut être consulté au profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Pour en obtenir une copie, veuillez communiquer avec Pascal Hamelin, président et chef de la direction d’Abcourt, au (819) 768-2857 ou phamelin@abcourt.com.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com



Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, telle que « plans », « vise », « s'attend à », « projette », « entend », « anticipe », « estime », « pourrait », « devrait », « probable » ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « seront » ou « seront réalisés » ou d'autres expressions similaires. Ces informations prospectives, incluant, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de la clôture du prêt ainsi que le montant et l'utilisation projetée du produit du placement de débenture, du prêt et du placement privé, sont basées sur les estimations d'Abcourt et sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques commerciaux, économiques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ces déclarations prospectives, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d'Abcourt, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, rien de garantit que ces déclarations s’avéreront exact et l’on ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.