CBI Home Health renouvelle son partenariat de trois ans avec AlayaCare pour propulser sa croissance nationale et son innovation

TORONTO, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBI Home Health, l’un des plus importants fournisseurs de services communautaires spécialisés et de soins à domicile au Canada, renouvelle pour trois ans son partenariat avec AlayaCare, une plateforme infonuagique de soins à domicile et en milieu communautaire de premier plan. Ce renouvellement marque un nouveau chapitre dans une collaboration stratégique de longue date, axée sur l'amélioration continue des résultats, le renforcement de l’efficacité opérationnelle et l’accélération de la croissance nationale par l’innovation numérique.

Depuis 2019, CBI Home Health et AlayaCare collaborent à la modernisation des opérations, amorcée par la vente des logiciels propriétaires LinC et QCare de CBI à AlayaCare, lors de l’accord initial. Depuis, CBI Home Health a migré l’ensemble de ses systèmes vers la plateforme centrale d’AlayaCare, consolidant ses technologies et harmonisant ses opérations à l’échelle nationale. Cette transition a permis d’améliorer la cohérence et l’efficacité des services à grande échelle.

« Ce renouvellement témoigne de la confiance mutuelle que nous avons bâtie au fil des ans et de notre engagement commun à offrir des soins exceptionnels », a déclaré Adrian Schauer, fondateur et chef de la direction d’AlayaCare. « Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec CBI Home Health, alors qu’elle étend ses activités et bonifie ses services grâce à la technologie. »

Ensemble, les deux organisations ont su s’adapter au paysage changeant des soins de santé, en renforçant leur résilience et en approfondissant leur partenariat. Le renouvellement de l’entente reflète à la fois la solidité de leur relation et la valeur continue qu’apporte la technologie d’AlayaCare aux opérations de CBI Home Health.

« Depuis près de sept ans, nous avons établi une relation forte et résiliente avec CBI Home Health », a ajouté M. Schauer. « Ce renouvellement incarne notre conviction partagée quant à la valeur de la plateforme et à notre capacité d’avoir un impact concret, en tant qu’innovateurs canadiens dans le domaine des soins. »

Pour CBI Home Health, ce renouvellement est à la fois un gage de continuité et une étape clé dans l’évolution de son orientation stratégique.

« Ce renouvellement traduit notre confiance continue envers la capacité de la plateforme à optimiser nos opérations et à générer une valeur durable », a affirmé Andrew Prahalad, vice-président, TI chez CBI Home Health. « Il marque notre passage de la mise en œuvre à l’optimisation visant à libérer tout le potentiel stratégique d’une plateforme numérique nationale. »

Neil King, président et chef de l’exploitation de CBI Home Health, souligne l’ampleur de cette collaboration :

« Notre partenariat a été un pilier de notre transformation numérique et de nos gains opérationnels. Ce renouvellement ouvre une nouvelle phase prometteuse, bâtie sur des bases solides, et pave la voie à une innovation continue. Ensemble, nous poursuivons notre engagement à offrir les meilleurs soins possible à nos clients, leurs familles et les communautés que nous desservons. »

Grâce à la plateforme AlayaCare, CBI Home Health bénéficie d’une base opérationnelle unifiée à l’échelle du pays, permettant la numérisation intégrale du parcours d’admission, de la planification des services à la gestion des soins et des rapports. Avec ce partenariat renouvelé, CBI Health passe de la stabilisation à la croissance, en s’appuyant sur une plateforme familière et fiable pour étendre ses services et innover pour l’avenir.

En poursuivant ses investissements dans la technologie d’AlayaCare, CBI Home Health renforce sa capacité à offrir des soins intégrés et de haute qualité, tant à domicile qu’en clinique ou en établissement. Porté par une vision partagée de l’avenir des soins au Canada, ce partenariat réaffirme l’engagement des deux organisations à améliorer les résultats pour les patients, les soignants et les communautés.

