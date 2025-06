EGIDE : Révision des comptes annuels 2024 et position des Commissaires aux Comptes

Bollène, 26 juin 2025 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

Révision des comptes annuels 2024 et position des Commissaires aux Comptes

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, informe ce jour de la révision de ses comptes annuels 2024 suite aux travaux d'audit menés par ses Commissaires aux Comptes.

Par communiqué de presse en date du 30 avril 2025, Egide avait publié ses résultats annuels 2024.

À l'issue des diligences d'audit, des éléments complémentaires ont conduit le Conseil d'Administration, réuni ce jour, à procéder à un réarrêté des comptes annuels 2024.

AJUSTEMENT DES COMPTES 2024

Pour mémoire, les résultats 2024 sont désormais présentés selon les normes comptables françaises (French GAAP) et non plus selon les normes internationales IFRS.

Les principales évolutions par rapport à la publication initiale du 30 avril 2025 sont les suivantes :

CA (en M€) 2024

(Comptes révisés) 2024

(Comptes publiés le 30/04/2025) 2023* Egide SA 14,78 14,81 17,49 Egide USA 8,29 8,29 11,61 Santier 6,93 6,94 7,6 Groupe Egide 30,01 30,04 36,71

* Retraité selon les normes French GAAP pour assurer la comparabilité

RESULTATS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2024

En M€ 2024

(Comptes révisés) 2024

(Comptes publiés le 30/04/2025) 2023 * CHIFFRE D’AFFAIRES 30,01 30,04 36,71 EBITDA (brut) -0,44 -0,49 -1,02 RESULTAT D’EXPLOITATION -2,02 -1,95 -2,74 RESULTAT FINANCIER -0,69 -0,69 -0,82 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,09 -0,05 0,15 Impôts sur les résultats 0,24 0,22 0,33 RESULTAT NET PART DU GROUPE -2,38 -2,48 -3,07

* Retraité selon les normes French GAAP pour assurer la comparabilité

Principales modifications :

En M€





2024 2024 Écart (Comptes révisés) (Comptes publiés le 30/04/2025) CHIFFRE D’AFFAIRES 30,01 30,04 -0,03 AUTRES PRODUITS EXPLOITATION 0,23 0,23 0,00 ACHATS CONSOMMES -10,38 -10,39 0,00 Charges de personnel -14,03 -14,18 0,15 Charges externes -5,91 -5,83 -0,08 Impôts et taxes -0,37 -0,37 0,00 EBITDA (brut) -0,45 -0,49 0,05 RESULTAT D’EXPLOITATION -2,02 -1,95 -0,07 RESULTAT FINANCIER -0,69 -0,69 0,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,09 -0,05 0,14 Impôts sur les résultats 0,25 0,22 0,03 RESULTAT NET PART DU GROUPE -2,38 -2,48 0,15 * Retraité selon les normes French GAAP pour assurer la comparabilité

Variation de l’EBITDA de + 0,05 M€

Cette variation s’explique par plusieurs facteurs :

Une diminution du chiffre d’affaires de - 0,03 M€ sur EGIDE SA, liée à un ajustement d’un produit constaté d’avance relatif à un client.

Une diminution des charges de personnels de 0,15 M€, majoritairement chez USA Inc., liée à un ajustement de 3,9 M€ à 3,8 M€.

Une légère baisse des charges externes, pour un impact de - 0,08M€.





Variation du Résultat d’exploitation : - 0,07 M€

L’évolution du résultat d’exploitation s’explique principalement par la variation de l’Ebitda mentionnée ci-dessus, mais également par l’augmentation des dotations aux amortissements, passant de - 1,5 M€ à - 1,6 M€. Cette hausse provient notamment d’Egide SA, dont les dotations sont passées de - 0,9 M€ à - 1,0M€, en lien avec un ajustement comptable visant à refléter correctement le compte du Factor.

Variation du Résultat exceptionnel : + 0,14 M€

Le passage de - 0,11 M€ à + 0,03 M€ chez Egide SA s’explique par une évolution de la quote-part de subvention comptabilisée au compte de résultat.

Variation de l’impôt sur les résultats : + 0,03 M€

La hausse provient de l’ajustement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) sur EGIDE SA, réévalué de 0,216 M€ à 0,250 M€.

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2024 :

Actif (k€) 31/12/2024 révisé 31/12/2024* Passif (k€) 31/12/2024 révisé 31/12/2024* Actif immobilisé 8 213 8 213 Capitaux propres 6 152 6 045 Immobilisations incorporelles 5 5 Capital 9 800 9 800 Immobilisations corporelles 7 632 7 632 Primes liées au capital 1 115 1 115 Immobilisations financières 576 576 Réserves (2 387) (2 387) Résultat net (Part du groupe) (2 375) (2 483) Actif circulant 16 358 16 358 Autres fonds propres 459 800 Stocks et en-cours 8 044 8 044 Provisions 541 541 Clients et comptes rattachés 3 081 3 081 Passif courant 17 047 17 183 Autres créances et Cpt de regul. 3 014 3 385 Dettes financières 9 357 9 357 Trésorerie 1 848 1 848 Dettes fournisseurs 6 063 6 054 Autres dettes et Cpts de régul. 1 627 1 772 Total Actif 24 199 24 571 Total Passif 24 199 24 571

* Publié au 30/04/2025

Principales modifications :

Actif Variation des autres créances et compte de régularisation de - 371 k€ liée majoritairement à Egide SA, et plus précisément à la subvention ainsi que le CIR (voir plus haut).

Passif Variation du résultat de l’exercice + 108 k€ (voir plus haut) Autres fonds propres : - 341 k€, liés à l’ajustement sur la subvention (voir plus haut). Variation des autres dettes - 145 k€ liée à l’ajustement sur les charges de personnel (voir plus haut), ainsi que le Factor.



PERSPECTIVES

Les perspectives du Groupe Egide telles que publiées le 30 avril 2025 demeurent inchangées.

POSITION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes de la société ont émis leur rapport d'audit sur les comptes annuels 2024 révisés. Ils ont formulé des réserves les conduisant à une impossibilité de certifier les comptes annuels 2024.

Leurs principales zones d’incertitude sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés 2024 portent sur :

Les éléments permettant de justifier le budget prévisionnel,

L’évaluation des titres (comptes sociaux),

La valorisation des stocks,

Des écarts sur les comptes inter compagnie.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL FINANCIER 2024

Le Rapport Annuel Financier 2024 sera publié comme prévu le 30 juin 2025 après bourse.

Ce rapport intégrera les comptes sociaux et consolidés 2024 révisés, arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 26 juin 2025, ainsi que les annexes, le rapport de gestion et le rapport des Commissaires aux Comptes.

Il sera consultable le 30 juin 2025 après Bourse sur le site internet de la société (www.egide-group.com) et sur le site d'Euronext.

CALENDRIER FINANCIER

Rapport Annuel Financier 2024 : 30 juin 2025 après Bourse

Chiffre d’affaires semestriel : 30 juillet 2025

Assemblée générale Mixte : Avant le 30 septembre 2025

Résultats Semestriels 2025 : 20 octobre 2025

