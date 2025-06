AGF annonce les résultats d’assemblées extraordinaires des porteurs de titres, de même que des changements approuvés par les porteurs de titres concernant certains fonds

TORONTO, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite d'assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui ont eu lieu le 26 juin 2025, Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») a annoncé que les porteurs de titres ont approuvé des changements proposés concernant les objectifs de placement pour la Catégorie Revenu à court terme AGF et pour le Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF (chacun un « Fonds » ou « OPC » et collectivement, les « Fonds »), soit :

Fonds Objectif de placement actuel Objectif de placement proposé Catégorie Revenu à court terme AGF L’objectif de l’OPC est de maximiser le revenu sans porter atteinte au capital et à la liquidité. L’OPC investit principalement dans des effets à court terme, des titres garantis par des gouvernements et du papier commercial de sociétés ayant obtenu au moins la note A. L’objectif de l’OPC est de maximiser le revenu sans porter atteinte au capital et à la liquidité. L'OPC investit principalement dans des effets du marché monétaire canadien, comme les bons du Trésor canadien. Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF L’objectif de placement de l’OPC est de procurer une plus‑value du capital à long terme, en investissant principalement, à l’échelle mondiale, dans un portefeuille diversifié de titres de participation qui cadrent avec son concept de développement durable. L’objectif de placement de l’OPC est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés ayant une incidence positive sur le plan de la durabilité grâce aux solutions qu’elles procurent à l’égard des principaux enjeux liés au développement durable.

Le 15 juillet 2025 ou vers cette date, Placements AGF appliquera les nouveaux objectifs de placement en modifiant le prospectus simplifié pertinent aux Fonds. Parallèlement aux changements visant les objectifs de placement des Fonds, et à la même date, les modifications suivantes seront également apportées quant à ces Fonds :

Changements concernant les stratégies : Les stratégies de placement des Fonds feront également l'objet de changements visant à les adapter aux nouveaux objectifs de placement de ces mêmes Fonds, comme l'indiquent les détails fournis dans la circulaire d'information de la direction mentionnée ci-dessous.

Changement de nom : La Catégorie Revenu à court terme AGF changera de nom pour devenir la Catégorie Marché monétaire canadien AGF.

Dans le cadre des assemblées extraordinaires, les porteurs de titres ont également approuvé des modifications concernant la structure de capitaux du Groupe mondial Avantage fiscal AGF Limitée, conformément aux renseignements communiqués à ce sujet dans la circulaire d’information de la direction.

Des renseignements supplémentaires sur les changements d’objectifs de placement et sur d'autres changements pertinents se trouvent dans la circulaire d'information de la direction sur les Fonds, qui peut être consultée à partir des sites Web www.AGF.com et www.sedar.com.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu'un fonds pourra maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

