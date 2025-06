Rogers célèbre le 40e anniversaire du premier appel sans-fil effectué le 1er juillet au Canada

L’utilisation monte en flèche de 100 appels à 100 millions d’appels par jour

Cet anniversaire marque quatre décennies de leadership novateur en sans-fil pour les Canadiennes et Canadiens

TORONTO, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 1er juillet marque le 40e anniversaire du premier appel sans-fil au Canada. C’est au Nathan Phillips Square, au centre-ville de Toronto, qu’Art Eggleton, alors maire de Toronto, a appelé Jean Drapeau, son homologue montréalais de l’époque, avec un sans-fil pesant 10 livres. Ted Rogers, fondateur de l’entreprise, a inauguré le service en investissant dans le sans-fil à une époque où personne d’autre n’y croyait.

« Notre aventure sans-fil a commencé par un simple appel, et ce n’était que le début d’une longue histoire de premières en matière d’innovation, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Notre héritage de leadership et d’innovation nous remplit de fierté. Grâce à lui, les Canadiennes et Canadiens peuvent rester connectés sur les réseaux les plus fiables au pays. »

En quatre décennies, Rogers a investi 45 milliards de dollars dans le sans-fil afin d’offrir à la population une série de premières : la 1G a permis les appels vocaux, la 2G a donné naissance aux textos et la 3G a signalé l’arrivée des courriels et de la navigation sur Internet. La 4G a inauguré l’ère des téléphones intelligents et vu également la montée de l’économie sur demande. La 5G, quant à elle, synonyme de vitesses plus rapides et d’une latence moindre, a instauré une nouvelle ère d’innovation. Aujourd’hui, Rogers exploite le réseau 5G+ le plus fiable au pays.

En juillet 1985, les réseaux mobiles traitaient 100 appels par jour. À l’heure actuelle, la population canadienne effectue 100 millions d’appels et utilise 6,5 milliards de mégaoctets de données chaque jour sur le réseau sans-fil de Rogers.

Pour célébrer le 40e anniversaire du premier appel au Canada, Rogers a produit une vidéo marquant ce jalon important.

L’année 2025 marque le 65e anniversaire de Rogers au pays. Ted Rogers a fondé l’entreprise en 1960 en achetant la station de radio CHFI à Toronto.

