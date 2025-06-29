引领支付创新：Bitget Wallet 探索 Web3 二维码集成

圣萨尔瓦多，萨尔瓦多, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的非托管 Web3 钱包 Bitget Wallet 正在推进其 PayFi 计划，探索将二维码技术集成到去中心化支付系统中。 这项正在进行的研究标志着自托管钱包在连接传统金融基础设施与 Web3 去中心化世界方面取得了重大进展。

随着区块链应用的不断扩展，将加密货币支付集成到熟悉系统中仍然是一项挑战。 Bitget Wallet 的 PayFi 计划正在探索如何将广泛使用的二维码系统（以其简便性和移动兼容性而著称）适配于去中心化场景。 其目标是提供一种熟悉的加密货币支付体验，同时拥抱 Web3 的未来。

“二维码支付是连接当今习惯和未来金融系统的最自然的桥梁，”Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh 表示。 “我们在 PayFi 上的工作不仅仅是实现交易，而是设计一种用户至上的体验，让去中心化支付成为用户自然而然的习惯。”

东南亚的应用趋势凸显了二维码基础设施在推动金融普惠方面的力量。 在越南，在 VietQR 以及 MoMo、ZaloPay 和 Viettel Money 等主流电子钱包的带动下，二维码支付在 2023 年同比激增 170%。 与此同时，菲律宾通过其国家 QR Ph 标准实现了快速增长，现已被 250 多万家商户接受，并得到了领先平台 GCash 和 Maya 的支持。 这些案例突显了二维码系统的可扩展性和用户熟悉度，为连接 Web2 与 Web3 支付奠定了理想基础。

Bitget Wallet 的 PayFi 计划专注于探索基于二维码的交易如何在自托管钱包环境中安全运行。 这包括分析地区性二维码支付标准，研究其与去中心化协议的互操作性，以及评估可扩展集成所需的基础设施和合规要求。 该项目仍处于早期研究阶段，其核心是开发内部概念验证，并与外部合作伙伴协作完善技术。 Bitget Wallet 采取审慎的推进策略——优先考虑深入理解和负责任的开发，而不是快速部署，以便为不断发展的 Web3 和金融技术生态系统做出有意义的贡献。

Bitget Wallet 始终专注于打造工具，助力用户在快速演进的金融格局中掌握主动权。 通过 PayFi，其目标是将复杂的后台交互转化为无缝的用户体验——使零售购物、点对点支付或服务订阅等日常交易都能直接通过自托管钱包完成。

二维码功能的集成不仅仅是技术上的升级。 它反映了一种更深层次的转变，即建立具有包容性、互操作性和植根于用户所有权的支付系统。 Bitget Wallet 在持续推进这项工作的同时，将继续专注于制定有意义的标准和解决方案，为 Web3 社区和更广泛的金融生态系统服务。 在去中心化系统与传统系统共存的未来，Bitget Wallet 的 PayFi 计划让我们窥见了这种现实的可能面貌——使用加密货币支付就像扫码一样简单。

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关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密钱包，旨在让每个人都能简单安全地使用加密货币。 此钱包拥有超过 8 千万用户，提供全套加密货币服务，包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 探索和支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链和上百万种代币，可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金，可为用户资产提供最高级别的安全保障。 其愿景是“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）——让加密货币变得更简单、更安全，并成为十亿人日常生活的一部分。

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