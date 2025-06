Nextensa NV/SA : Nextensa lance la construction d'Eosys à la Cloche d'Or en collaboration avec Promobe (joint-venture Grossfeld)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, 30 juin 2025, 7h30

Nextensa, en collaboration avec Promobe via leur joint-venture Grossfeld, lance la construction d’Eosys, son nouvel immeuble de bureaux durable à la Cloche d’Or

Luxembourg, 30 juin 2025 - Nextensa, en collaboration avec Promobe via leur joint-venture Grossfeld, a conclu un important contrat de location avec PwC Luxembourg pour près de 9.500 m² de bureaux dans le futur immeuble Eosys, situé à la Cloche d'Or.

Ce projet de 12.355 m² accueillera PwC Luxembourg comme locataire principal, renforçant ainsi sa présence au sein d’un quartier en plein développement. Eosys viendra compléter le nouveau Campus de la firme, actuellement en construction à proximité immédiate. Cet accord de 15 ans témoigne de la confiance durable des grandes entreprises dans ce nouveau pôle urbain et marque une nouvelle étape dans la dynamique portée par Nextensa et ses partenaires à la Cloche d'Or.

PwC Luxembourg, déjà implantée depuis 2014 dans le Crystal Park voisin, renforce ainsi considérablement sa présence à la Cloche d'Or. L'entreprise, active dans les services professionnels, notamment dans les domaines de l’audit, du conseil et de la fiscalité, accueillera environ 630 collaborateurs dans Eosys. La livraison de l’immeuble est prévue pour septembre 2027.

Conçu par l'architecte Andrew Philips, Eosys sera un bâtiment contemporain haut de gamme de 13 niveaux à l'identité architecturale affirmée. La façade en aluminium anodisé doré confère au bâtiment un aspect élégant et sculptural. À l'intérieur, le bien-être et la flexibilité sont au cœur des préoccupations, avec notamment un espace bien-être, une salle de sport, un coin café, des installations de formation et une grande terrasse paysagée. Eosys vise la certification BREEAM « Outstanding », la norme la plus élevée en matière de durabilité.

« Cette signature souligne l'attrait de la Cloche d'Or et la force de notre modèle de développement durable », déclare Michel Van Geyte, CEO de Nextensa. « Nous sommes fiers de réaliser à nouveau avec Eosys un lieu de travail innovant et tourné vers l'avenir. »

Cloche d’Or

Développé par Nextensa et Promobe (via la joint-venture Grossfeld), la Cloche d'Or est devenu un quartier urbain de premier plan à Luxembourg, où se côtoient habitat, travail, commerces et loisirs. Facilement accessible, notamment grâce à une ligne de tramway mise en service en juillet 2024, et avec plus de 120 000 m² de bureaux déjà construits, le quartier offre un écosystème urbain haut de gamme en pleine effervescence.

Nextensa

Nextensa est un investisseur et un développeur immobilier mixte dont les activités sont axées sur les bureaux, les espaces commerciaux et les projets résidentiels au Grand-Duché du Luxembourg, en Belgique et en Autriche.

Promobe

Promobe est un acteur majeur de la promotion immobilière au Grand-Duché du Luxembourg.

Pour plus d’information :

PROMOBE

Relations Presse : Axelle Graisse - Group Marketing & Communication Manager

+352 621 892 102 -axelle.graisse@promobe.lu

NEXTENSA

Michel Van Geyte - Chief Executive Officer

+32 2 882 10 08 - michel.van.geyte@nextensa.eu

GROSSFELD (Promobe & Nextensa joint-venture)

Relations Investisseurs : Patrick Labey - Manager

+352 248393-1 - patrick.labey@grossfeld.lu

