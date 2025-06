Nextensa NV/SA : Nextensa start met de bouw van Eosys in Cloche d'Or in samenwerking met Promobe (joint venture Grossfeld)

PERSBERICHT

NIET-GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Luxemburg, 30 juni 2025, 7u30

Nextensa, in samenwerking met Promobe via hun joint venture Grossfeld, start met de bouw van Eosys, hun nieuwe duurzame kantoorgebouw in de wijk Cloche d’Or wijk

Luxemburg, 30 juni 2025 – Nextensa, in samenwerking met Promobe via hun joint venture Grossfeld, heeft een belangrijke huurovereenkomst afgesloten met PwC Luxembourg voor bijna 9.500 m² kantoorruimte in het toekomstige gebouw Eosys, gelegen in Cloche d’Or.

Dit project van 12.355 m² zal PwC Luxembourg als hoofdhuurder verwelkomen, waarmee hun aanwezigheid in een snelgroeiende wijk verder wordt versterkt. Eosys zal het nieuwe Campus-project van het bedrijf aanvullen, dat momenteel in de directe omgeving wordt gebouwd. Deze huurovereenkomst van 15 jaar getuigt van het blijvende vertrouwen van grote ondernemingen in deze nieuwe stadswijk en markeert een nieuwe mijlpaal in de dynamiek die Nextensa en haar partners van Cloche d’Or hebben gecreëerd.

PwC Luxembourg, die sinds 2014 al gevestigd is in het nabijgelegen Crystal Park, breidt haar aanwezigheid in de Cloche d’Or fors uit. De onderneming, actief in professionele dienstverlening, onder meer op het gebied van audit, advies en fiscaliteit, zal in Eosys ongeveer 630 medewerkers huisvesten. De oplevering van het kantoorgebouw is voorzien in september 2027.

Eosys, ontworpen door architect Andrew Philips, wordt een hoogwaardig, eigentijds gebouw van 13 verdiepingen met een uitgesproken architecturale identiteit. De gevel in goudkleurig aluminium geeft het gebouw een elegante en sculpturale uitstraling. Binnen staan welzijn en flexibiliteit centraal, met onder andere een wellnessruimte, een fitnessruimte, een koffiecorner, opleidingsfaciliteiten en een groot landschapsterras. Eosys mikt op een BREEAM-certificering “Outstanding” , de hoogste duurzaamheidsstandaard.

“Deze ondertekening benadrukt de aantrekkingskracht van de Cloche d’Or stadwijk en de kracht van ons duurzame ontwikkelingsmodel,” zegt Michel Van Geyte, CEO van Nextensa. “We zijn trots dat we met Eosys opnieuw een innovatieve en toekomstgerichte werkplek kunnen realiseren.”

Cloche d’Or

Cloche d’Or ontwikkeld door Grossfeld (Nextensa en Promobe), is uitgegroeid tot een toonaangevend stadsdeel in Luxemburg, waar wonen, werken, winkelen en ontspannen samenkomen. Met uitstekende bereikbaarheid – inclusief tramverbinding vanaf juli 2024 – en meer dan 120.000 m² aan gerealiseerde kantoren biedt het gebied een hoogwaardig stedelijk ecosysteem in volle bloei.

Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met activiteiten gericht op kantoren, handelsruimten en residentiële projecten in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Promobe

Promobe is een belangrijke speler op het gebied van projectontwikkeling in het Groothertogdom Luxemburg.

Voor meer informatie:

PROMOBE

Persrelaties : Axelle Graisse - Group Marketing & Communication Manager

+352 621 892 102 -axelle.graisse@promobe.lu

NEXTENSA

Michel Van Geyte - Chief Executive Officer

+32 2 882 10 08 - michel.van.geyte@nextensa.eu

GROSSFELD (Promobe & Nextensa joint-venture)

Investor relations : Patrick Labey - Manager

+352 248393-1 - patrick.labey@grossfeld.lu

Bijlages