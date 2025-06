SAFE - Informations complémentaires concernant le report de publication des résultats annuels 2024 - Suspension de la cotation de l’action Safe par Euronext à compter du 1er juillet 2025

Informations complémentaires concernant le report de publication des résultats annuels 2024

Suspension de la cotation de l’action Safe par Euronext à compter du 1er juillet 2025

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 30 juin 2025 à 8h - Safe (FR001400RKU0 – ALSAF) (la « Société ») annonce qu’elle devrait disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour publier ses résultats annuels 2024 le 31 juillet 2025.

Ce décalage de publication est lié au retard d’établissement des comptes consolidés de la Société pour l’exercice 2024, causé par la remise en cause du bénéfice d’une exemption à l’obligation de faire auditer les comptes sociaux de la société Safe Orthopaedics Ltd., filiale de la Société immatriculée au Royaume-Uni.

La remise en cause du bénéfice de l’exemption concerne l’ensemble des exercices sociaux de la société Safe Orthopaedics Ltd. à compter de l’exercice 2023 inclus, résultant en l’obligation pour la Société de faire auditer les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024 de la société Safe Orthopaedics Ltd. dans un délai particulièrement restreint.

La mise en place de cet audit des comptes sur deux exercices sociaux a grandement mobilisé les équipes du groupe Safe et a mécaniquement entraîné un retard dans la préparation des comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2024 et dans leur certification par les commissaires aux comptes de la Société.

Compte tenu de la non-publication du Rapport financier annuel de l'exercice clos au 31 décembre 2024, la Société annonce la suspension provisoire de la cotation de son action par Euronext à compter du 1er juillet 2025. La publication du rapport interviendra après certification des comptes par les commissaires aux comptes. La Société tiendra informé le marché de la date de reprise de la cotation.

Dans la mesure où des opérations de regroupement d’actions sont en cours jusqu’au 4 juillet 2025 inclus, la Société invite les actionnaires qui n’auraient pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un nombre entier d’actions nouvelles (soit un multiple de 1.000 actions anciennes) à faire leur affaire personnelle, d’ici la date de suspension de la cotation de l’action par Euronext (soit jusqu’au 30 juin 2025 inclus), de l’achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus afin d’obtenir un nombre d’actions multiple de 1.000 à l’issue des opérations de regroupement.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

