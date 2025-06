Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 30.6.2025 klo 09:00

Digitalist Group Oyj järjestelee rahoitustaan, suunnatut vaihdettavat pääomalainat Turret Oy Ab:le ja Holdix Oy Ab:lle

Laina Turret Oy Ab:ltä

Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) on sopinut Turret Oy Ab:n (”Turret”) kanssa 800.000 euron suuruisesta lainasta (”Laina”) Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.

Turret on Digitalist Groupin suurin osakkeenomistaja.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet Lainaan liittyvään päätöksentekoon.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 Turret Oy Ab:lle

Digitalist Groupin hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2025 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turretille osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen vaihdettavan pääomalainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2025/1”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet”) Turretin merkittäväksi lainaa koskevan sopimuksen ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 ja siihen liittyvät Erityiset Oikeudet annetaan Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, joten lainalle ja siihen liittyvien erityisten oikeuksien antamiselle ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Vaihtovelkakirjalainan 2025/1:n ja niihin liitettyjen Erityisten Oikeuksien Ehtojen pääkohdat ovat seuraavat:

pääomamäärä on 2.617.363,41 euroa;

pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 237.942.126 kappaletta;

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 jakaantuu neljään (4), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 617.363,41 euron arvoiseen velkakirjaan;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja kukin velkakirjat 1-4 voidaan vaihtaa enintään 45.454.545 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja Velkakirja 5 voidaan vaihtaa enintään 56.123.946 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2025/1 Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;

Laina-aika on 30.6.2025 – 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.

Turret on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3 ja 2022/1 korkokuluja maksetuksi.

Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet Vaihtovelkakirjalainaa 2025/1 liittyvään päätöksentekoon.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 Holdix Oy Ab:lle

Digitalist Groupin hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2025 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Holdix Oy Ab:lle (”Holdix”) osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen vaihdettavan pääomalainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2025/2”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet”) Holdixin merkittäväksi lainaa koskevan sopimuksen ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 ja siihen liittyvät Erityiset Oikeudet annetaan Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, joten lainalle ja siihen liittyvien erityisten oikeuksien antamiselle ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Vaihtovelkakirjalainan 2025/2:n ja niihin liitettyjen Erityisten Oikeuksien Ehtojen pääkohdat ovat seuraavat:

pääomamäärä on 1.038.352,60 euroa;

pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 94.395.690 kappaletta;

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 jakaantuu yhteen (1), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan ja yhteen (1) nimellisarvoltaan 538.352,60 euron arvoiseen velkakirjaan;

Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirja 1 voidaan vaihtaa enintään 45.454.545 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja Velkakirja 2 voidaan vaihtaa enintään 48.941.145 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2025/2 Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;

Laina-aika on 30.6.2025 – 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026;

Holdix on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/2 ja 2021/4 korkokuluja maksetuksi.

