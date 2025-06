Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Danish Financial Supervisory Authority

Other stakeholders

Date 30 June 2025

Share buyback programme – week 26

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 79,000 1,348.30 106,515,381 23 June 2025 6,000 1,346.53 8,079,180 24 June 2025 5,000 1,365.82 6,829,100 25 June 2025 5,000 1,359.51 6,797,550 26 June 2025 5,200 1,357.97 7,061,444 27 June 2025 4,000 1,380.40 5,521,600 Total under the share buyback programme 104,200 1,351.29 140,804,255 Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706 Total bought back 518,400 1,236.10 640,792,961

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

518,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.04 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Date/time - CET 4 1344 XCSE 20250623 9:15:12.697000 9 1344 XCSE 20250623 9:15:12.697000 6 1345 XCSE 20250623 9:15:14.975000 17 1342 XCSE 20250623 9:17:08.101000 2 1342 XCSE 20250623 9:23:52.143000 17 1341 XCSE 20250623 9:25:34.104000 17 1344 XCSE 20250623 9:39:51.232000 17 1343 XCSE 20250623 9:54:12.224000 6 1342 XCSE 20250623 9:54:38.610000 17 1344 XCSE 20250623 9:59:30.095000 27 1343 XCSE 20250623 9:59:52.709000 27 1343 XCSE 20250623 9:59:52.712000 27 1343 XCSE 20250623 9:59:52.715000 27 1343 XCSE 20250623 9:59:52.723000 1 1345 XCSE 20250623 10:00:04.917000 11 1346 XCSE 20250623 10:00:23.278000 5 1346 XCSE 20250623 10:00:25.903000 10 1346 XCSE 20250623 10:00:25.903000 23 1345 XCSE 20250623 10:01:06.243000 23 1345 XCSE 20250623 10:01:06.244000 23 1345 XCSE 20250623 10:01:06.245000 10 1345 XCSE 20250623 10:01:06.246000 23 1345 XCSE 20250623 10:01:06.247000 23 1345 XCSE 20250623 10:01:06.247000 23 1345 XCSE 20250623 10:01:06.248000 23 1345 XCSE 20250623 10:01:06.248000 2 1345 XCSE 20250623 10:01:06.249000 17 1344 XCSE 20250623 10:02:42.140000 17 1343 XCSE 20250623 10:02:44.671000 18 1342 XCSE 20250623 10:04:00.389000 17 1342 XCSE 20250623 10:06:48.097000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.876000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.877000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.878000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.880000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.881000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.885000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.887000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.890000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.891000 22 1342 XCSE 20250623 10:08:11.891000 9 1342 XCSE 20250623 10:08:31.217000 17 1342 XCSE 20250623 10:16:10.055000 8 1342 XCSE 20250623 10:16:10.055000 25 1340 XCSE 20250623 10:16:16.104000 9 1339 XCSE 20250623 10:18:00.052000 23 1341 XCSE 20250623 10:18:50.155000 9 1341 XCSE 20250623 10:18:50.156000 9 1341 XCSE 20250623 10:19:30.611000 9 1341 XCSE 20250623 10:20:26.611000 1 1342 XCSE 20250623 10:25:30.036000 1 1342 XCSE 20250623 10:25:53.177000 7 1342 XCSE 20250623 10:26:12.215000 1 1342 XCSE 20250623 10:26:12.215000 1 1342 XCSE 20250623 10:26:12.215000 24 1342 XCSE 20250623 10:26:12.216000 14 1342 XCSE 20250623 10:26:12.218000 9 1342 XCSE 20250623 10:27:08.610000 9 1342 XCSE 20250623 10:28:31.899000 9 1341 XCSE 20250623 10:28:55.609000 9 1341 XCSE 20250623 10:29:11.610000 8 1341 XCSE 20250623 10:29:30.610000 9 1341 XCSE 20250623 10:29:59.610000 9 1340 XCSE 20250623 10:31:15.097000 9 1343 XCSE 20250623 10:39:03.105000 9 1342 XCSE 20250623 10:39:26.628000 25 1345 XCSE 20250623 10:49:31.111000 25 1344 XCSE 20250623 10:54:46.204000 67 1348 XCSE 20250623 11:04:52.106000 300 1348 XCSE 20250623 11:04:52.106018 9 1349 XCSE 20250623 11:05:49.508000 9 1349 XCSE 20250623 11:05:49.508000 7 1350 XCSE 20250623 11:12:53.513000 2 1350 XCSE 20250623 11:12:53.513000 11 1350 XCSE 20250623 11:12:53.533000 11 1350 XCSE 20250623 11:12:53.557000 25 1350 XCSE 20250623 11:17:03.517000 8 1351 XCSE 20250623 11:25:16.439000 8 1353 XCSE 20250623 11:43:49.986000 39 1354 XCSE 20250623 11:52:31.491000 3 1354 XCSE 20250623 11:52:31.491000 262 1354 XCSE 20250623 12:00:16.753597 38 1354 XCSE 20250623 12:00:16.753623 121 1354 XCSE 20250623 12:00:20.085000 113 1353 XCSE 20250623 12:00:20.815000 10 1353 XCSE 20250623 12:00:20.838000 119 1352 XCSE 20250623 12:00:20.904000 3 1352 XCSE 20250623 12:00:20.904000 58 1354 XCSE 20250623 12:02:31.665000 4 1353 XCSE 20250623 12:08:31.982000 18 1354 XCSE 20250623 12:18:43.389000 8 1354 XCSE 20250623 12:18:43.389000 9 1354 XCSE 20250623 12:18:43.389000 34 1353 XCSE 20250623 12:18:44.163000 33 1355 XCSE 20250623 12:26:00.297000 34 1355 XCSE 20250623 12:26:26.638000 25 1354 XCSE 20250623 12:26:57.613000 26 1352 XCSE 20250623 12:35:28.098000 9 1352 XCSE 20250623 12:35:28.098000 17 1351 XCSE 20250623 12:41:15.128000 17 1353 XCSE 20250623 12:59:24.030000 8 1345 XCSE 20250623 13:43:56.306000 17 1342 XCSE 20250623 13:45:50.426000 26 1343 XCSE 20250623 13:48:27.524000 8 1343 XCSE 20250623 13:48:27.524000 9 1343 XCSE 20250623 13:48:39.282000 8 1343 XCSE 20250623 13:48:39.282000 18 1343 XCSE 20250623 13:56:20.098000 6 1345 XCSE 20250623 13:58:05.202000 6 1345 XCSE 20250623 13:58:17.610000 17 1346 XCSE 20250623 14:05:18.106000 17 1346 XCSE 20250623 14:07:18.349000 17 1347 XCSE 20250623 14:08:07.051000 11 1348 XCSE 20250623 14:08:10.112000 10 1348 XCSE 20250623 14:08:10.115000 11 1349 XCSE 20250623 14:09:15.379000 17 1348 XCSE 20250623 14:09:15.388000 13 1349 XCSE 20250623 14:09:15.388000 14 1349 XCSE 20250623 14:09:15.388000 9 1349 XCSE 20250623 14:09:15.407000 5 1349 XCSE 20250623 14:09:15.407000 17 1347 XCSE 20250623 14:09:16.918000 18 1346 XCSE 20250623 14:09:21.867000 18 1345 XCSE 20250623 14:10:06.806000 9 1344 XCSE 20250623 14:10:34.098000 9 1344 XCSE 20250623 14:12:49.674000 3 1345 XCSE 20250623 14:14:36.215000 26 1346 XCSE 20250623 14:21:28.538000 17 1346 XCSE 20250623 14:21:56.706000 18 1346 XCSE 20250623 14:22:28.099000 26 1345 XCSE 20250623 14:31:05.096000 25 1345 XCSE 20250623 14:31:05.102000 17 1346 XCSE 20250623 14:43:42.799000 6 1347 XCSE 20250623 14:46:51.610000 3 1347 XCSE 20250623 14:46:51.610000 9 1347 XCSE 20250623 14:47:44.316000 18 1345 XCSE 20250623 14:47:52.106000 8 1345 XCSE 20250623 14:47:52.106000 17 1344 XCSE 20250623 14:56:12.095000 8 1344 XCSE 20250623 14:56:12.095000 17 1343 XCSE 20250623 15:05:08.249000 8 1343 XCSE 20250623 15:05:08.249000 8 1343 XCSE 20250623 15:05:08.249000 11 1343 XCSE 20250623 15:08:26.772000 33 1342 XCSE 20250623 15:08:26.907000 33 1343 XCSE 20250623 15:11:50.139000 11 1342 XCSE 20250623 15:14:57.854000 14 1342 XCSE 20250623 15:14:57.854000 16 1344 XCSE 20250623 15:15:07.610000 9 1344 XCSE 20250623 15:15:07.610000 1 1344 XCSE 20250623 15:15:07.610000 12 1344 XCSE 20250623 15:15:07.610000 11 1344 XCSE 20250623 15:15:07.619000 10 1344 XCSE 20250623 15:15:07.630000 25 1344 XCSE 20250623 15:15:07.630000 9 1344 XCSE 20250623 15:15:20.610000 1 1344 XCSE 20250623 15:15:34.609000 8 1344 XCSE 20250623 15:15:34.609000 1 1344 XCSE 20250623 15:15:47.610000 8 1344 XCSE 20250623 15:15:47.610000 9 1344 XCSE 20250623 15:16:03.610000 1 1344 XCSE 20250623 15:17:00.611000 1 1344 XCSE 20250623 15:17:00.611000 2 1344 XCSE 20250623 15:21:22.363000 17 1344 XCSE 20250623 15:21:22.363000 26 1345 XCSE 20250623 15:24:32.481000 26 1344 XCSE 20250623 15:24:50.490000 26 1343 XCSE 20250623 15:24:52.104000 25 1343 XCSE 20250623 15:24:52.141000 25 1346 XCSE 20250623 15:33:47.323000 8 1346 XCSE 20250623 15:33:47.323000 7 1346 XCSE 20250623 15:33:47.334000 9 1346 XCSE 20250623 15:33:47.354000 21 1346 XCSE 20250623 15:33:47.354000 11 1346 XCSE 20250623 15:33:47.354000 9 1346 XCSE 20250623 15:33:47.368000 30 1346 XCSE 20250623 15:33:47.368000 9 1346 XCSE 20250623 15:33:47.384000 11 1346 XCSE 20250623 15:33:47.424000 9 1346 XCSE 20250623 15:33:47.424000 9 1346 XCSE 20250623 15:33:53.610000 10 1346 XCSE 20250623 15:34:02.055000 1 1346 XCSE 20250623 15:34:09.366000 2 1346 XCSE 20250623 15:34:09.366000 2 1346 XCSE 20250623 15:34:22.343000 25 1345 XCSE 20250623 15:36:02.117000 6 1346 XCSE 20250623 15:37:11.271000 14 1348 XCSE 20250623 15:44:47.068000 35 1348 XCSE 20250623 15:45:00.120000 33 1347 XCSE 20250623 15:47:00.063000 8 1347 XCSE 20250623 15:47:00.063000 13 1348 XCSE 20250623 15:47:00.063000 20 1348 XCSE 20250623 15:47:00.063000 10 1348 XCSE 20250623 15:47:00.063000 23 1348 XCSE 20250623 15:47:00.064000 2 1348 XCSE 20250623 15:47:08.162000 10 1348 XCSE 20250623 15:47:16.808000 3 1348 XCSE 20250623 15:47:17.052000 41 1347 XCSE 20250623 15:49:33.601000 8 1347 XCSE 20250623 15:49:33.601000 33 1346 XCSE 20250623 15:52:39.647000 712 1344 XCSE 20250623 15:52:39.647652 35 1345 XCSE 20250623 15:52:43.072000 33 1347 XCSE 20250623 15:56:59.019000 33 1346 XCSE 20250623 15:57:41.925000 33 1346 XCSE 20250623 16:04:18.096000 33 1346 XCSE 20250623 16:04:18.101000 20 1346 XCSE 20250623 16:21:24.549175 140 1346 XCSE 20250623 16:21:24.549184 550 1346 XCSE 20250623 16:21:24.549199 555 1346 XCSE 20250623 16:21:24.549217 38 1346 XCSE 20250623 16:21:24.549222 18 1369 XCSE 20250624 9:06:06.839000 35 1369 XCSE 20250624 9:06:57.034000 13 1369 XCSE 20250624 9:06:57.066000 7 1369 XCSE 20250624 9:06:57.066000 7 1369 XCSE 20250624 9:06:57.066000 7 1369 XCSE 20250624 9:06:57.066000 7 1369 XCSE 20250624 9:07:05.833000 2 1369 XCSE 20250624 9:07:05.833000 6 1369 XCSE 20250624 9:08:01.833000 3 1369 XCSE 20250624 9:08:01.833000 9 1368 XCSE 20250624 9:08:55.511000 26 1366 XCSE 20250624 9:09:31.353000 26 1365 XCSE 20250624 9:09:31.387000 23 1367 XCSE 20250624 9:20:23.927000 6 1367 XCSE 20250624 9:20:23.927000 6 1367 XCSE 20250624 9:20:23.927000 2 1367 XCSE 20250624 9:20:23.927000 13 1367 XCSE 20250624 9:21:33.940000 18 1365 XCSE 20250624 9:21:50.892000 9 1363 XCSE 20250624 9:25:52.119000 9 1363 XCSE 20250624 9:25:52.125000 5 1363 XCSE 20250624 9:29:07.815000 6 1363 XCSE 20250624 9:30:41.895000 6 1363 XCSE 20250624 9:30:41.895000 1 1363 XCSE 20250624 9:30:41.895000 9 1360 XCSE 20250624 9:31:00.388000 8 1360 XCSE 20250624 9:31:00.388000 7 1362 XCSE 20250624 9:38:02.888000 6 1362 XCSE 20250624 9:38:02.888000 8 1362 XCSE 20250624 9:38:02.888000 4 1365 XCSE 20250624 9:44:14.904000 6 1365 XCSE 20250624 9:44:14.904000 17 1365 XCSE 20250624 9:44:14.904000 5 1367 XCSE 20250624 9:44:58.612000 8 1367 XCSE 20250624 9:44:58.612000 8 1367 XCSE 20250624 9:44:58.612000 7 1368 XCSE 20250624 9:46:00.834000 2 1368 XCSE 20250624 9:46:00.834000 4 1368 XCSE 20250624 9:47:03.834000 5 1368 XCSE 20250624 9:47:03.834000 5 1370 XCSE 20250624 9:48:31.833000 4 1370 XCSE 20250624 9:48:31.833000 26 1367 XCSE 20250624 9:49:02.785000 26 1367 XCSE 20250624 9:49:27.104000 18 1367 XCSE 20250624 9:52:51.033000 17 1366 XCSE 20250624 9:53:00.069000 17 1365 XCSE 20250624 9:53:23.002000 17 1364 XCSE 20250624 9:53:23.021000 25 1371 XCSE 20250624 10:00:50.893000 18 1370 XCSE 20250624 10:01:06.068000 10 1369 XCSE 20250624 10:01:38.569000 7 1369 XCSE 20250624 10:01:55.026000 10 1369 XCSE 20250624 10:01:55.026000 17 1367 XCSE 20250624 10:02:27.097000 8 1366 XCSE 20250624 10:04:44.009000 9 1365 XCSE 20250624 10:07:58.579000 26 1366 XCSE 20250624 10:16:35.051000 25 1365 XCSE 20250624 10:16:47.107000 17 1364 XCSE 20250624 10:18:20.026000 8 1364 XCSE 20250624 10:18:20.026000 9 1362 XCSE 20250624 10:18:27.208000 26 1366 XCSE 20250624 10:31:50.104000 9 1366 XCSE 20250624 10:31:50.104000 9 1366 XCSE 20250624 10:31:50.104000 33 1366 XCSE 20250624 10:33:04.321000 25 1366 XCSE 20250624 10:33:46.049000 26 1366 XCSE 20250624 10:38:30.547000 9 1366 XCSE 20250624 10:38:30.547000 17 1365 XCSE 20250624 10:40:47.830000 9 1365 XCSE 20250624 10:43:53.127000 9 1365 XCSE 20250624 10:43:53.127000 17 1364 XCSE 20250624 10:44:01.116000 33 1368 XCSE 20250624 10:53:04.376000 2 1368 XCSE 20250624 10:57:50.036000 23 1368 XCSE 20250624 10:57:50.036000 9 1368 XCSE 20250624 10:57:50.036000 8 1368 XCSE 20250624 10:57:50.036000 8 1368 XCSE 20250624 10:57:50.036000 9 1370 XCSE 20250624 11:12:35.912000 9 1370 XCSE 20250624 11:14:38.606000 12 1373 XCSE 20250624 11:30:07.631000 17 1372 XCSE 20250624 11:30:57.107000 17 1372 XCSE 20250624 11:30:57.107000 9 1372 XCSE 20250624 11:30:57.107000 8 1372 XCSE 20250624 11:30:57.107000 9 1372 XCSE 20250624 11:30:57.107000 65 1373 XCSE 20250624 11:35:09.071000 49 1372 XCSE 20250624 11:40:37.130000 8 1372 XCSE 20250624 11:40:37.130000 25 1372 XCSE 20250624 11:43:25.247000 18 1371 XCSE 20250624 11:50:52.799000 8 1371 XCSE 20250624 11:50:52.799000 18 1371 XCSE 20250624 11:53:37.233000 25 1371 XCSE 20250624 12:06:44.164000 9 1371 XCSE 20250624 12:15:26.340000 4 1371 XCSE 20250624 12:16:15.962000 44 1371 XCSE 20250624 12:18:25.132000 27 1371 XCSE 20250624 12:19:52.967000 9 1370 XCSE 20250624 12:35:55.948000 10 1373 XCSE 20250624 12:49:37.456000 49 1375 XCSE 20250624 12:53:00.106000 3 1374 XCSE 20250624 12:56:26.240000 38 1374 XCSE 20250624 13:10:05.059000 41 1374 XCSE 20250624 13:14:40.243000 33 1376 XCSE 20250624 13:15:13.035000 33 1375 XCSE 20250624 13:15:13.054000 2 1375 XCSE 20250624 13:15:51.833000 3 1375 XCSE 20250624 13:15:51.833000 5 1375 XCSE 20250624 13:15:51.833000 9 1375 XCSE 20250624 13:15:57.062000 5 1375 XCSE 20250624 13:16:01.736000 5 1375 XCSE 20250624 13:16:01.736000 8 1375 XCSE 20250624 13:16:06.832000 8 1375 XCSE 20250624 13:16:19.766000 35 1374 XCSE 20250624 13:17:35.047000 9 1374 XCSE 20250624 13:17:35.047000 9 1374 XCSE 20250624 13:17:35.047000 41 1373 XCSE 20250624 13:18:52.036000 41 1373 XCSE 20250624 13:18:52.108000 25 1373 XCSE 20250624 13:21:28.122000 8 1373 XCSE 20250624 13:21:28.122000 9 1375 XCSE 20250624 13:30:23.105000 9 1374 XCSE 20250624 13:33:23.110000 8 1374 XCSE 20250624 13:33:23.110000 17 1373 XCSE 20250624 13:48:41.200000 8 1373 XCSE 20250624 13:48:41.200000 8 1373 XCSE 20250624 13:48:41.200000 9 1374 XCSE 20250624 13:53:33.932000 16 1374 XCSE 20250624 13:53:33.948000 27 1373 XCSE 20250624 13:58:13.915000 18 1373 XCSE 20250624 14:03:18.102000 18 1374 XCSE 20250624 14:11:25.993000 9 1374 XCSE 20250624 14:11:25.993000 27 1373 XCSE 20250624 14:11:26.018000 137 1372 XCSE 20250624 14:11:26.055000 25 1368 XCSE 20250624 14:17:25.447000 17 1367 XCSE 20250624 14:17:25.587000 18 1367 XCSE 20250624 14:22:47.109000 17 1366 XCSE 20250624 14:24:32.713000 18 1367 XCSE 20250624 14:25:00.446000 34 1367 XCSE 20250624 14:30:54.101000 17 1366 XCSE 20250624 14:37:34.537000 8 1366 XCSE 20250624 14:37:34.537000 26 1365 XCSE 20250624 14:47:11.104000 25 1364 XCSE 20250624 14:47:11.878000 13 1363 XCSE 20250624 14:50:05.315000 12 1363 XCSE 20250624 14:50:05.315000 34 1363 XCSE 20250624 14:59:02.725000 25 1364 XCSE 20250624 15:09:35.208000 13 1363 XCSE 20250624 15:10:48.047000 12 1363 XCSE 20250624 15:10:48.047000 33 1364 XCSE 20250624 15:15:18.646000 11 1363 XCSE 20250624 15:16:48.296000 15 1363 XCSE 20250624 15:16:48.314000 11 1363 XCSE 20250624 15:16:48.314000 25 1362 XCSE 20250624 15:20:34.138000 25 1362 XCSE 20250624 15:30:02.515000 8 1362 XCSE 20250624 15:30:02.515000 34 1361 XCSE 20250624 15:30:15.110000 25 1362 XCSE 20250624 15:30:15.118000 34 1366 XCSE 20250624 15:39:54.168000 33 1366 XCSE 20250624 15:40:06.889000 8 1367 XCSE 20250624 15:42:48.145000 7 1367 XCSE 20250624 15:43:26.123000 8 1367 XCSE 20250624 15:45:00.038000 8 1367 XCSE 20250624 15:45:00.038000 4 1367 XCSE 20250624 15:45:00.052000 20 1367 XCSE 20250624 15:45:00.073000 7 1367 XCSE 20250624 15:45:00.093000 7 1367 XCSE 20250624 15:45:00.093000 5 1367 XCSE 20250624 15:45:00.093000 3 1367 XCSE 20250624 15:45:30.636000 1 1367 XCSE 20250624 15:45:30.636000 5 1367 XCSE 20250624 15:45:30.636000 44 1366 XCSE 20250624 15:45:40.835000 44 1366 XCSE 20250624 15:46:53.497000 34 1366 XCSE 20250624 15:46:53.586000 34 1366 XCSE 20250624 15:47:02.027000 26 1365 XCSE 20250624 15:49:34.175000 8 1365 XCSE 20250624 15:49:34.175000 57 1364 XCSE 20250624 15:52:30.595000 8 1364 XCSE 20250624 15:53:27.316000 10 1364 XCSE 20250624 15:53:33.502000 10 1364 XCSE 20250624 15:54:14.578000 15 1364 XCSE 20250624 15:54:21.065000 8 1364 XCSE 20250624 15:54:21.065000 11 1364 XCSE 20250624 15:54:21.065000 43 1365 XCSE 20250624 15:57:27.114000 33 1365 XCSE 20250624 15:57:38.821000 61 1365 XCSE 20250624 15:58:25.858000 42 1365 XCSE 20250624 15:59:36.185000 4 1365 XCSE 20250624 15:59:59.791000 21 1365 XCSE 20250624 15:59:59.791000 9 1364 XCSE 20250624 15:59:59.829000 35 1364 XCSE 20250624 16:01:10.288000 27 1364 XCSE 20250624 16:01:10.289000 26 1364 XCSE 20250624 16:02:03.822000 17 1363 XCSE 20250624 16:07:34.536000 8 1363 XCSE 20250624 16:07:34.536000 13 1362 XCSE 20250624 16:08:28.316000 4 1362 XCSE 20250624 16:08:28.316000 9 1361 XCSE 20250624 16:12:35.538000 17 1361 XCSE 20250624 16:13:24.500000 10 1361 XCSE 20250624 16:16:51.362000 7 1361 XCSE 20250624 16:16:51.362000 300 1361 XCSE 20250624 16:16:51.362656 9 1360 XCSE 20250624 16:19:24.012000 8 1360 XCSE 20250624 16:19:24.012000 8 1360 XCSE 20250624 16:19:24.012000 9 1360 XCSE 20250624 16:19:24.012000 8 1360 XCSE 20250624 16:19:24.012000 8 1360 XCSE 20250624 16:19:24.012000 105 1361 XCSE 20250624 16:24:03.107365 295 1361 XCSE 20250624 16:24:03.107388 7 1361 XCSE 20250624 16:24:10.511043 8 1361 XCSE 20250624 16:24:10.511043 8 1361 XCSE 20250624 16:24:10.511043 277 1361 XCSE 20250624 16:24:10.511070 7 1362 XCSE 20250624 16:39:00.025875 400 1362 XCSE 20250624 16:39:42.213035 93 1362 XCSE 20250624 16:39:42.213083 9 1359 XCSE 20250625 9:00:05.328000 18 1364 XCSE 20250625 9:05:25.148000 25 1367 XCSE 20250625 9:09:23.779000 35 1367 XCSE 20250625 9:15:03.141000 25 1367 XCSE 20250625 9:17:45.106000 9 1369 XCSE 20250625 9:19:22.874000 3 1369 XCSE 20250625 9:20:49.545000 6 1369 XCSE 20250625 9:20:49.545000 9 1370 XCSE 20250625 9:22:23.777000 9 1370 XCSE 20250625 9:23:56.332000 9 1370 XCSE 20250625 9:25:23.776000 14 1373 XCSE 20250625 9:27:24.260000 4 1373 XCSE 20250625 9:27:24.260000 12 1372 XCSE 20250625 9:28:48.290000 9 1373 XCSE 20250625 9:30:33.652000 2 1373 XCSE 20250625 9:30:38.777000 8 1373 XCSE 20250625 9:31:26.098000 16 1373 XCSE 20250625 9:31:26.098000 43 1372 XCSE 20250625 9:31:33.673000 25 1371 XCSE 20250625 9:37:46.219000 9 1370 XCSE 20250625 9:37:46.240000 9 1370 XCSE 20250625 9:39:20.738000 9 1368 XCSE 20250625 9:53:35.223000 9 1368 XCSE 20250625 9:53:35.223000 8 1368 XCSE 20250625 9:53:35.223000 9 1368 XCSE 20250625 9:53:35.223000 8 1368 XCSE 20250625 9:53:35.223000 11 1368 XCSE 20250625 9:53:35.244000 9 1368 XCSE 20250625 9:53:35.251000 7 1368 XCSE 20250625 9:59:03.173000 2 1368 XCSE 20250625 9:59:10.042000 4 1368 XCSE 20250625 9:59:10.042000 3 1368 XCSE 20250625 10:03:49.704000 6 1368 XCSE 20250625 10:03:49.704000 8 1368 XCSE 20250625 10:03:49.704000 8 1368 XCSE 20250625 10:03:49.704000 8 1368 XCSE 20250625 10:03:49.704000 9 1368 XCSE 20250625 10:03:49.704000 9 1365 XCSE 20250625 10:03:49.729000 9 1362 XCSE 20250625 10:07:16.521000 9 1362 XCSE 20250625 10:07:16.521000 18 1366 XCSE 20250625 10:15:04.055000 17 1364 XCSE 20250625 10:25:58.547000 8 1364 XCSE 20250625 10:25:58.547000 8 1364 XCSE 20250625 10:25:58.547000 9 1364 XCSE 20250625 10:34:44.451000 9 1364 XCSE 20250625 10:36:41.157000 27 1365 XCSE 20250625 10:43:32.793000 27 1365 XCSE 20250625 10:43:32.793000 9 1365 XCSE 20250625 10:43:38.616000 9 1365 XCSE 20250625 10:44:18.776000 9 1365 XCSE 20250625 10:45:25.615000 27 1365 XCSE 20250625 10:49:01.508000 8 1367 XCSE 20250625 10:53:50.024000 35 1368 XCSE 20250625 10:53:50.024000 8 1367 XCSE 20250625 10:55:11.777000 1 1367 XCSE 20250625 10:55:11.777000 9 1367 XCSE 20250625 10:56:26.778000 9 1367 XCSE 20250625 10:57:40.233000 1 1367 XCSE 20250625 10:58:57.054000 6 1367 XCSE 20250625 10:58:57.054000 2 1367 XCSE 20250625 10:58:57.054000 17 1366 XCSE 20250625 10:58:57.055000 17 1366 XCSE 20250625 10:59:16.106000 9 1365 XCSE 20250625 11:02:22.921000 9 1364 XCSE 20250625 11:03:33.663000 9 1363 XCSE 20250625 11:04:39.098000 9 1363 XCSE 20250625 11:07:55.356000 9 1364 XCSE 20250625 11:08:21.395000 9 1363 XCSE 20250625 11:13:24.939000 22 1364 XCSE 20250625 11:13:57.425000 18 1364 XCSE 20250625 11:15:16.094000 9 1364 XCSE 20250625 11:22:41.709000 9 1363 XCSE 20250625 11:23:08.652000 9 1363 XCSE 20250625 11:23:08.652000 2 1365 XCSE 20250625 11:28:51.342000 7 1365 XCSE 20250625 11:28:51.342000 8 1365 XCSE 20250625 11:28:51.360000 15 1365 XCSE 20250625 11:28:51.360000 8 1365 XCSE 20250625 11:28:56.777000 9 1365 XCSE 20250625 11:31:30.778000 7 1365 XCSE 20250625 11:33:29.836000 9 1363 XCSE 20250625 11:33:47.085000 9 1363 XCSE 20250625 11:33:47.085000 9 1362 XCSE 20250625 11:46:31.930000 8 1362 XCSE 20250625 11:46:31.930000 8 1362 XCSE 20250625 11:46:31.930000 3 1360 XCSE 20250625 11:49:35.712000 32 1360 XCSE 20250625 11:49:35.712000 35 1359 XCSE 20250625 11:52:43.652000 7 1361 XCSE 20250625 12:00:21.073000 16 1361 XCSE 20250625 12:00:21.073000 7 1361 XCSE 20250625 12:00:21.073000 7 1361 XCSE 20250625 12:00:21.073000 1 1361 XCSE 20250625 12:02:16.777000 17 1360 XCSE 20250625 12:02:23.097000 17 1360 XCSE 20250625 12:07:09.340000 17 1359 XCSE 20250625 12:14:15.098000 9 1358 XCSE 20250625 12:23:25.093000 17 1360 XCSE 20250625 12:30:16.452000 17 1360 XCSE 20250625 12:44:39.097000 17 1359 XCSE 20250625 12:44:39.135000 17 1360 XCSE 20250625 12:56:56.282000 8 1360 XCSE 20250625 12:56:56.282000 8 1360 XCSE 20250625 12:56:56.282000 11 1360 XCSE 20250625 12:56:56.372000 12 1359 XCSE 20250625 12:56:56.387000 21 1359 XCSE 20250625 12:56:56.387000 9 1359 XCSE 20250625 12:57:16.777000 17 1358 XCSE 20250625 13:02:00.828000 8 1358 XCSE 20250625 13:02:00.914000 8 1358 XCSE 20250625 13:02:00.929000 7 1358 XCSE 20250625 13:02:00.966000 8 1358 XCSE 20250625 13:02:01.018000 8 1358 XCSE 20250625 13:02:01.040000 5 1357 XCSE 20250625 13:02:01.125000 11 1357 XCSE 20250625 13:02:01.165000 2 1357 XCSE 20250625 13:02:05.211000 5 1357 XCSE 20250625 13:02:05.211000 11 1357 XCSE 20250625 13:02:05.211000 17 1356 XCSE 20250625 13:02:56.100000 17 1355 XCSE 20250625 13:06:38.777000 18 1356 XCSE 20250625 13:10:12.534000 6 1355 XCSE 20250625 13:10:12.605000 11 1355 XCSE 20250625 13:12:37.101000 6 1355 XCSE 20250625 13:12:37.101000 17 1354 XCSE 20250625 13:14:10.704000 2 1355 XCSE 20250625 13:15:09.866000 9 1354 XCSE 20250625 13:17:15.568000 34 1356 XCSE 20250625 13:25:42.993000 27 1355 XCSE 20250625 13:38:43.250000 9 1355 XCSE 20250625 13:38:43.250000 33 1354 XCSE 20250625 13:39:19.197000 9 1354 XCSE 20250625 13:39:19.197000 17 1353 XCSE 20250625 13:41:58.851000 4 1353 XCSE 20250625 13:50:15.570000 17 1355 XCSE 20250625 13:55:15.778000 241 1356 XCSE 20250625 13:59:15.932147 148 1356 XCSE 20250625 13:59:15.932163 16 1353 XCSE 20250625 14:27:49.821557 11 1353 XCSE 20250625 14:27:49.821557 32 1353 XCSE 20250625 14:27:49.821557 48 1353 XCSE 20250625 14:34:41.737263 193 1353 XCSE 20250625 14:34:41.737282 420 1354 XCSE 20250625 15:21:21.833431 72 1355 XCSE 20250625 16:06:41.889997 2 1355 XCSE 20250625 16:09:19.653443 2 1355 XCSE 20250625 16:16:38.817402 400 1358 XCSE 20250625 16:21:02.941032 100 1358 XCSE 20250625 16:21:02.941050 250 1360 XCSE 20250625 16:25:50.781998 150 1360 XCSE 20250625 16:25:50.782008 67 1359 XCSE 20250625 16:28:36.936138 433 1359 XCSE 20250625 16:28:36.936155 500 1361 XCSE 20250625 16:39:44.970431 304 1361 XCSE 20250625 16:39:44.970449 17 1363 XCSE 20250626 9:09:46.295000 17 1362 XCSE 20250626 9:16:53.099000 8 1362 XCSE 20250626 9:16:53.099000 17 1362 XCSE 20250626 9:22:04.509000 22 1362 XCSE 20250626 9:24:36.323000 17 1361 XCSE 20250626 9:31:52.839000 4 1360 XCSE 20250626 9:32:24.159000 9 1360 XCSE 20250626 9:35:08.382000 5 1360 XCSE 20250626 9:35:08.382000 4 1360 XCSE 20250626 9:35:08.382000 9 1360 XCSE 20250626 9:35:08.382000 90 1360 XCSE 20250626 9:35:08.389000 25 1361 XCSE 20250626 9:36:20.153000 25 1360 XCSE 20250626 9:44:41.247000 4 1361 XCSE 20250626 9:45:52.628000 4 1361 XCSE 20250626 9:45:52.628000 14 1362 XCSE 20250626 9:45:54.768000 1 1362 XCSE 20250626 9:45:54.768000 5 1362 XCSE 20250626 9:45:54.768000 9 1362 XCSE 20250626 9:46:44.501000 25 1360 XCSE 20250626 9:47:15.101000 12 1361 XCSE 20250626 9:51:48.385000 16 1360 XCSE 20250626 9:53:04.866000 18 1359 XCSE 20250626 10:02:21.162000 9 1359 XCSE 20250626 10:02:21.162000 25 1360 XCSE 20250626 10:02:24.686000 2 1360 XCSE 20250626 10:02:24.686000 17 1361 XCSE 20250626 10:12:22.302000 2 1362 XCSE 20250626 10:15:50.481000 5 1362 XCSE 20250626 10:15:50.481000 25 1362 XCSE 20250626 10:15:50.481000 38 1362 XCSE 20250626 10:15:50.481000 5 1362 XCSE 20250626 10:15:50.491000 5 1362 XCSE 20250626 10:15:50.491000 6 1362 XCSE 20250626 10:16:03.501000 3 1362 XCSE 20250626 10:16:03.501000 2 1362 XCSE 20250626 10:16:50.500000 4 1362 XCSE 20250626 10:16:50.500000 5 1362 XCSE 20250626 10:17:44.502000 4 1362 XCSE 20250626 10:17:44.502000 1 1362 XCSE 20250626 10:19:18.502000 2 1362 XCSE 20250626 10:19:18.502000 5 1362 XCSE 20250626 10:19:18.502000 1 1362 XCSE 20250626 10:19:18.502000 17 1360 XCSE 20250626 10:19:50.142000 9 1363 XCSE 20250626 10:21:02.501000 9 1363 XCSE 20250626 10:22:04.385000 3 1363 XCSE 20250626 10:23:28.760000 5 1363 XCSE 20250626 10:23:28.760000 1 1363 XCSE 20250626 10:23:28.760000 9 1362 XCSE 20250626 10:26:22.208000 27 1361 XCSE 20250626 10:30:25.098000 2 1363 XCSE 20250626 10:30:48.502000 4 1363 XCSE 20250626 10:30:48.502000 3 1363 XCSE 20250626 10:30:48.502000 1 1363 XCSE 20250626 10:31:43.500000 8 1363 XCSE 20250626 10:31:43.500000 5 1363 XCSE 20250626 10:33:14.502000 4 1363 XCSE 20250626 10:33:14.502000 9 1362 XCSE 20250626 10:34:46.501000 5 1362 XCSE 20250626 10:36:18.392000 4 1362 XCSE 20250626 10:36:18.392000 5 1362 XCSE 20250626 10:37:40.394000 4 1362 XCSE 20250626 10:37:40.394000 19 1363 XCSE 20250626 10:40:19.422000 4 1363 XCSE 20250626 10:40:58.435000 4 1363 XCSE 20250626 10:40:58.435000 5 1363 XCSE 20250626 10:41:44.502000 4 1363 XCSE 20250626 10:41:44.502000 9 1362 XCSE 20250626 10:52:04.651000 1 1362 XCSE 20250626 10:52:04.651000 7 1362 XCSE 20250626 10:52:04.651000 8 1362 XCSE 20250626 10:52:04.651000 8 1362 XCSE 20250626 10:52:04.651000 26 1361 XCSE 20250626 10:53:30.492000 5 1361 XCSE 20250626 10:53:52.101000 35 1361 XCSE 20250626 10:53:52.101000 5 1361 XCSE 20250626 10:53:52.101000 4 1361 XCSE 20250626 10:53:52.108000 4 1361 XCSE 20250626 10:53:52.116000 5 1361 XCSE 20250626 10:53:52.116000 5 1361 XCSE 20250626 10:54:17.501000 2 1361 XCSE 20250626 10:54:17.501000 2 1361 XCSE 20250626 10:54:17.501000 13 1361 XCSE 20250626 10:54:22.501000 2 1361 XCSE 20250626 10:56:09.215000 8 1361 XCSE 20250626 10:56:09.215000 4 1363 XCSE 20250626 10:56:27.598000 5 1363 XCSE 20250626 10:56:27.598000 5 1363 XCSE 20250626 10:56:36.501000 4 1363 XCSE 20250626 10:56:36.501000 5 1363 XCSE 20250626 10:56:47.501000 4 1363 XCSE 20250626 10:56:47.501000 2 1363 XCSE 20250626 10:56:59.500000 4 1363 XCSE 20250626 10:56:59.500000 5 1363 XCSE 20250626 10:57:06.502000 4 1363 XCSE 20250626 10:57:06.502000 9 1363 XCSE 20250626 10:57:37.502000 1 1363 XCSE 20250626 10:57:37.771730 290 1363 XCSE 20250626 10:57:37.771730 5 1363 XCSE 20250626 10:57:37.771730 4 1363 XCSE 20250626 10:57:37.771730 4 1363 XCSE 20250626 10:57:56.197000 4 1363 XCSE 20250626 10:57:56.197000 5 1363 XCSE 20250626 10:58:08.436000 4 1363 XCSE 20250626 10:58:08.436000 1 1363 XCSE 20250626 10:58:24.067000 5 1363 XCSE 20250626 10:58:24.067000 5 1363 XCSE 20250626 10:58:33.500000 4 1363 XCSE 20250626 10:58:33.500000 1 1363 XCSE 20250626 10:59:30.502000 8 1363 XCSE 20250626 10:59:30.502000 9 1363 XCSE 20250626 11:00:55.502000 7 1363 XCSE 20250626 11:02:22.501000 1 1363 XCSE 20250626 11:02:22.501000 1 1363 XCSE 20250626 11:02:22.501000 4 1363 XCSE 20250626 11:03:49.501000 5 1363 XCSE 20250626 11:03:49.501000 17 1361 XCSE 20250626 11:04:38.111000 4 1360 XCSE 20250626 11:08:01.502000 5 1360 XCSE 20250626 11:08:01.502000 5 1360 XCSE 20250626 11:09:29.466000 4 1360 XCSE 20250626 11:09:29.466000 9 1359 XCSE 20250626 11:10:25.316000 9 1359 XCSE 20250626 11:13:18.103000 9 1358 XCSE 20250626 11:17:24.105000 8 1358 XCSE 20250626 11:17:24.105000 4 1358 XCSE 20250626 11:17:39.015000 17 1357 XCSE 20250626 11:23:06.103000 9 1357 XCSE 20250626 11:23:06.103000 6 1359 XCSE 20250626 11:26:37.034000 5 1359 XCSE 20250626 11:30:19.265000 4 1359 XCSE 20250626 11:30:19.265000 5 1359 XCSE 20250626 11:30:19.265000 4 1359 XCSE 20250626 11:30:19.284000 5 1359 XCSE 20250626 11:30:19.284000 4 1359 XCSE 20250626 11:30:19.317000 4 1359 XCSE 20250626 11:30:19.317000 5 1359 XCSE 20250626 11:30:33.616000 4 1359 XCSE 20250626 11:30:33.616000 4 1359 XCSE 20250626 11:30:56.103000 4 1359 XCSE 20250626 11:30:56.103000 2 1359 XCSE 20250626 11:34:09.502000 5 1359 XCSE 20250626 11:34:09.502000 2 1359 XCSE 20250626 11:34:09.502000 9 1359 XCSE 20250626 11:35:40.524000 17 1358 XCSE 20250626 11:38:00.007000 9 1357 XCSE 20250626 11:43:03.274000 9 1360 XCSE 20250626 11:46:21.726000 9 1360 XCSE 20250626 11:46:21.726000 5 1360 XCSE 20250626 11:46:21.726000 4 1360 XCSE 20250626 11:46:21.726000 10 1360 XCSE 20250626 11:46:21.726000 22 1360 XCSE 20250626 11:46:21.726000 24 1360 XCSE 20250626 11:46:21.726000 4 1360 XCSE 20250626 11:46:34.501000 5 1360 XCSE 20250626 11:46:34.501000 4 1360 XCSE 20250626 11:47:03.252000 4 1360 XCSE 20250626 11:47:03.252000 4 1360 XCSE 20250626 11:47:37.714000 5 1360 XCSE 20250626 11:47:37.714000 9 1360 XCSE 20250626 11:49:21.560000 9 1360 XCSE 20250626 11:51:08.502000 18 1359 XCSE 20250626 11:52:26.097000 4 1359 XCSE 20250626 11:57:18.663000 5 1359 XCSE 20250626 11:57:18.663000 5 1359 XCSE 20250626 11:57:18.679000 4 1359 XCSE 20250626 11:57:18.679000 33 1359 XCSE 20250626 12:02:57.098000 28 1360 XCSE 20250626 12:09:03.422000 11 1360 XCSE 20250626 12:09:03.422000 6 1358 XCSE 20250626 12:09:03.422000 27 1358 XCSE 20250626 12:13:31.204000 6 1358 XCSE 20250626 12:13:31.204000 9 1360 XCSE 20250626 12:18:43.182000 6 1360 XCSE 20250626 12:18:43.183000 3 1360 XCSE 20250626 12:18:43.183000 2 1360 XCSE 20250626 12:19:37.501000 6 1360 XCSE 20250626 12:19:37.501000 1 1360 XCSE 20250626 12:19:37.501000 42 1360 XCSE 20250626 12:35:12.867000 20 1360 XCSE 20250626 12:35:12.888000 15 1360 XCSE 20250626 12:35:12.888000 9 1360 XCSE 20250626 12:35:48.501000 5 1360 XCSE 20250626 12:36:27.501000 4 1360 XCSE 20250626 12:36:27.501000 5 1360 XCSE 20250626 12:38:01.502000 4 1360 XCSE 20250626 12:38:01.502000 31 1359 XCSE 20250626 12:40:01.828000 13 1359 XCSE 20250626 12:40:01.828000 9 1359 XCSE 20250626 12:40:01.828000 26 1358 XCSE 20250626 12:41:59.232000 18 1358 XCSE 20250626 12:42:30.664000 17 1358 XCSE 20250626 12:42:30.664000 7 1357 XCSE 20250626 12:42:35.781000 28 1357 XCSE 20250626 12:48:30.089000 7 1357 XCSE 20250626 12:48:30.089000 8 1357 XCSE 20250626 12:48:30.089000 33 1357 XCSE 20250626 12:48:30.126000 9 1356 XCSE 20250626 13:08:31.370000 5 1356 XCSE 20250626 13:08:31.370000 3 1356 XCSE 20250626 13:08:32.819000 9 1356 XCSE 20250626 13:08:32.819000 4 1356 XCSE 20250626 13:08:32.819000 17 1355 XCSE 20250626 13:16:29.637000 9 1355 XCSE 20250626 13:16:29.637000 9 1356 XCSE 20250626 13:24:26.846000 1 1355 XCSE 20250626 13:24:36.352000 9 1357 XCSE 20250626 13:26:03.502000 5 1358 XCSE 20250626 13:27:22.886000 5 1358 XCSE 20250626 13:27:22.886000 5 1358 XCSE 20250626 13:27:22.895000 5 1358 XCSE 20250626 13:27:22.901000 5 1358 XCSE 20250626 13:27:25.117000 4 1358 XCSE 20250626 13:27:25.117000 1 1358 XCSE 20250626 13:27:46.353000 5 1358 XCSE 20250626 13:27:46.353000 5 1358 XCSE 20250626 13:27:58.501000 4 1358 XCSE 20250626 13:27:58.501000 6 1358 XCSE 20250626 13:28:16.502000 3 1358 XCSE 20250626 13:28:16.502000 9 1358 XCSE 20250626 13:29:35.501000 2 1358 XCSE 20250626 13:32:00.501000 6 1358 XCSE 20250626 13:32:00.501000 6 1358 XCSE 20250626 13:32:38.914000 5 1358 XCSE 20250626 13:32:38.914000 5 1358 XCSE 20250626 13:32:44.064000 5 1358 XCSE 20250626 13:32:44.064000 6 1358 XCSE 20250626 13:40:12.036000 4 1358 XCSE 20250626 13:40:12.036000 6 1359 XCSE 20250626 13:40:27.922000 6 1359 XCSE 20250626 13:40:27.922000 9 1360 XCSE 20250626 13:41:30.501000 31 1360 XCSE 20250626 13:41:56.582000 6 1360 XCSE 20250626 13:42:03.075000 4 1360 XCSE 20250626 13:42:03.075000 34 1359 XCSE 20250626 13:42:28.729000 300 1357 XCSE 20250626 13:42:28.729402 35 1357 XCSE 20250626 13:42:28.865000 35 1357 XCSE 20250626 13:42:29.000000 33 1357 XCSE 20250626 13:42:29.027000 16 1357 XCSE 20250626 13:46:07.020000 17 1358 XCSE 20250626 13:47:42.103000 17 1357 XCSE 20250626 13:50:31.457000 17 1358 XCSE 20250626 13:53:09.095000 6 1359 XCSE 20250626 13:58:30.508000 6 1359 XCSE 20250626 13:58:39.501000 3 1359 XCSE 20250626 13:58:39.501000 24 1359 XCSE 20250626 14:07:38.503000 17 1358 XCSE 20250626 14:09:24.062000 16 1358 XCSE 20250626 14:09:24.062000 8 1358 XCSE 20250626 14:09:24.062000 8 1358 XCSE 20250626 14:09:24.062000 8 1358 XCSE 20250626 14:09:24.062000 3 1358 XCSE 20250626 14:09:24.062000 5 1358 XCSE 20250626 14:14:36.755000 9 1358 XCSE 20250626 14:14:36.755000 11 1358 XCSE 20250626 14:14:36.755000 25 1358 XCSE 20250626 14:15:01.292000 25 1357 XCSE 20250626 14:15:29.099000 7 1356 XCSE 20250626 14:16:26.502000 9 1357 XCSE 20250626 14:33:29.505000 9 1356 XCSE 20250626 14:33:48.812000 9 1355 XCSE 20250626 14:34:08.649000 9 1354 XCSE 20250626 14:43:04.559000 9 1354 XCSE 20250626 14:43:04.559000 8 1354 XCSE 20250626 14:47:39.222000 9 1354 XCSE 20250626 14:47:39.222000 9 1354 XCSE 20250626 14:47:39.222000 16 1355 XCSE 20250626 14:48:57.675000 5 1355 XCSE 20250626 14:49:28.501000 4 1355 XCSE 20250626 14:49:28.501000 2 1355 XCSE 20250626 14:50:21.984000 7 1355 XCSE 20250626 14:50:21.984000 9 1355 XCSE 20250626 14:52:45.384000 2 1355 XCSE 20250626 14:55:36.620000 6 1355 XCSE 20250626 14:55:36.620000 1 1355 XCSE 20250626 14:55:36.620000 5 1355 XCSE 20250626 14:58:27.902000 4 1355 XCSE 20250626 14:58:27.902000 17 1354 XCSE 20250626 15:00:00.726000 10 1354 XCSE 20250626 15:00:00.818000 18 1353 XCSE 20250626 15:00:30.093000 14 1353 XCSE 20250626 15:09:26.464000 6 1353 XCSE 20250626 15:09:54.501000 3 1353 XCSE 20250626 15:09:54.501000 5 1353 XCSE 20250626 15:10:19.816000 4 1353 XCSE 20250626 15:10:19.816000 2 1353 XCSE 20250626 15:10:45.501000 7 1353 XCSE 20250626 15:10:45.501000 2 1353 XCSE 20250626 15:11:27.501000 5 1353 XCSE 20250626 15:11:27.501000 2 1353 XCSE 20250626 15:11:27.501000 5 1353 XCSE 20250626 15:13:56.501000 4 1353 XCSE 20250626 15:13:56.501000 9 1353 XCSE 20250626 15:15:37.771000 5 1353 XCSE 20250626 15:16:38.501000 4 1353 XCSE 20250626 15:16:38.501000 17 1352 XCSE 20250626 15:19:09.772000 8 1352 XCSE 20250626 15:20:09.798000 2 1352 XCSE 20250626 15:20:09.798000 10 1351 XCSE 20250626 15:25:15.105000 15 1351 XCSE 20250626 15:25:15.105000 8 1351 XCSE 20250626 15:25:15.105000 31 1352 XCSE 20250626 15:30:05.020000 2 1353 XCSE 20250626 15:31:46.119000 1 1353 XCSE 20250626 15:31:46.119000 1 1353 XCSE 20250626 15:31:46.119000 2 1353 XCSE 20250626 15:31:46.119000 9 1353 XCSE 20250626 15:31:46.119000 8 1353 XCSE 20250626 15:31:46.119000 6 1353 XCSE 20250626 15:31:46.126000 5 1353 XCSE 20250626 15:31:46.126000 5 1353 XCSE 20250626 15:31:46.136000 17 1353 XCSE 20250626 15:31:46.143000 5 1354 XCSE 20250626 15:32:27.134000 2 1354 XCSE 20250626 15:32:27.134000 2 1354 XCSE 20250626 15:32:27.134000 3 1354 XCSE 20250626 15:32:27.134000 7 1354 XCSE 20250626 15:32:27.134000 2 1354 XCSE 20250626 15:32:49.502000 5 1354 XCSE 20250626 15:32:49.502000 2 1354 XCSE 20250626 15:32:49.502000 7 1354 XCSE 20250626 15:33:57.295000 2 1354 XCSE 20250626 15:33:57.295000 25 1355 XCSE 20250626 15:34:47.339000 9 1355 XCSE 20250626 15:43:20.057000 14 1355 XCSE 20250626 15:43:20.057000 1 1355 XCSE 20250626 15:43:20.057000 4 1355 XCSE 20250626 15:44:10.502000 5 1355 XCSE 20250626 15:44:10.502000 9 1355 XCSE 20250626 15:44:47.502000 8 1355 XCSE 20250626 15:45:20.501000 1 1355 XCSE 20250626 15:45:20.501000 17 1354 XCSE 20250626 15:45:55.351000 17 1353 XCSE 20250626 15:46:04.021000 5 1354 XCSE 20250626 15:50:31.340000 25 1353 XCSE 20250626 15:50:46.518000 2 1355 XCSE 20250626 15:52:47.502000 19 1355 XCSE 20250626 15:52:47.502000 2 1355 XCSE 20250626 15:52:47.502000 2 1355 XCSE 20250626 15:52:47.502000 2 1355 XCSE 20250626 15:52:47.502000 9 1355 XCSE 20250626 15:52:47.502000 6 1355 XCSE 20250626 15:52:47.522000 5 1355 XCSE 20250626 15:52:47.522000 5 1355 XCSE 20250626 15:52:47.538000 5 1355 XCSE 20250626 15:52:47.538000 5 1355 XCSE 20250626 15:52:47.542000 6 1355 XCSE 20250626 15:52:47.603000 5 1355 XCSE 20250626 15:52:56.577000 11 1355 XCSE 20250626 15:53:00.331000 15 1355 XCSE 20250626 15:53:00.331000 5 1355 XCSE 20250626 15:53:38.835000 5 1355 XCSE 20250626 15:53:38.835000 5 1355 XCSE 20250626 15:53:38.854000 6 1355 XCSE 20250626 15:53:38.854000 6 1355 XCSE 20250626 15:53:47.523000 3 1355 XCSE 20250626 15:53:47.523000 3 1355 XCSE 20250626 15:54:10.501000 5 1355 XCSE 20250626 15:54:10.501000 25 1355 XCSE 20250626 15:55:25.653000 26 1354 XCSE 20250626 15:57:12.398000 25 1354 XCSE 20250626 15:59:52.091000 30 1354 XCSE 20250626 15:59:52.092000 9 1354 XCSE 20250626 15:59:52.112000 16 1354 XCSE 20250626 15:59:52.112000 23 1355 XCSE 20250626 16:03:14.003000 25 1354 XCSE 20250626 16:03:17.111000 9 1355 XCSE 20250626 16:08:26.111000 9 1355 XCSE 20250626 16:08:27.933000 3 1356 XCSE 20250626 16:09:40.509000 122 1356 XCSE 20250626 16:09:40.509000 8 1356 XCSE 20250626 16:09:40.509000 8 1356 XCSE 20250626 16:09:40.509000 8 1356 XCSE 20250626 16:09:40.509000 4 1356 XCSE 20250626 16:09:40.509000 10 1356 XCSE 20250626 16:09:48.031000 9 1356 XCSE 20250626 16:09:53.798000 9 1356 XCSE 20250626 16:09:58.501000 10 1356 XCSE 20250626 16:10:04.501000 9 1356 XCSE 20250626 16:10:09.306000 9 1356 XCSE 20250626 16:10:14.501000 9 1356 XCSE 20250626 16:10:19.416000 10 1356 XCSE 20250626 16:10:24.799000 3 1356 XCSE 20250626 16:10:29.471000 5 1356 XCSE 20250626 16:10:29.471000 1 1356 XCSE 20250626 16:10:29.471000 5 1356 XCSE 20250626 16:10:33.502000 4 1356 XCSE 20250626 16:10:33.502000 10 1356 XCSE 20250626 16:10:38.523000 2 1356 XCSE 20250626 16:10:46.501000 5 1356 XCSE 20250626 16:10:46.501000 2 1356 XCSE 20250626 16:10:46.501000 6 1356 XCSE 20250626 16:10:57.301000 3 1356 XCSE 20250626 16:10:57.301000 2 1356 XCSE 20250626 16:11:11.502000 7 1356 XCSE 20250626 16:11:11.502000 2 1356 XCSE 20250626 16:11:26.501000 6 1356 XCSE 20250626 16:11:26.501000 1 1356 XCSE 20250626 16:11:26.501000 26 1356 XCSE 20250626 16:18:40.319000 25 1356 XCSE 20250626 16:18:40.327000 25 1356 XCSE 20250626 16:18:40.329000 34 1356 XCSE 20250626 16:19:23.502000 6 1357 XCSE 20250626 16:19:28.660000 5 1357 XCSE 20250626 16:19:28.660000 6 1357 XCSE 20250626 16:19:28.679000 5 1357 XCSE 20250626 16:19:28.679000 5 1357 XCSE 20250626 16:19:28.712000 6 1357 XCSE 20250626 16:19:28.712000 6 1357 XCSE 20250626 16:19:30.465000 703 1357 XCSE 20250626 16:28:26.425301 140 1357 XCSE 20250626 16:28:36.900101 17 1359 XCSE 20250627 9:01:46.182000 25 1360 XCSE 20250627 9:07:35.518000 9 1360 XCSE 20250627 9:11:06.393000 9 1360 XCSE 20250627 9:12:19.999000 9 1360 XCSE 20250627 9:13:24.999000 9 1360 XCSE 20250627 9:14:37.256000 9 1356 XCSE 20250627 9:15:43.998000 9 1360 XCSE 20250627 9:15:43.998000 9 1356 XCSE 20250627 9:17:16.998000 44 1358 XCSE 20250627 9:18:06.906000 27 1358 XCSE 20250627 9:18:06.971000 34 1361 XCSE 20250627 9:22:52.140000 17 1359 XCSE 20250627 9:28:32.225000 8 1359 XCSE 20250627 9:28:32.225000 9 1362 XCSE 20250627 9:37:46.197000 8 1362 XCSE 20250627 9:37:46.197000 56 1370 XCSE 20250627 9:52:21.188000 41 1369 XCSE 20250627 9:52:50.207000 33 1369 XCSE 20250627 9:53:20.647000 50 1368 XCSE 20250627 9:59:03.213000 34 1375 XCSE 20250627 10:11:00.763000 57 1374 XCSE 20250627 10:15:16.723000 24 1375 XCSE 20250627 10:21:16.329000 27 1374 XCSE 20250627 10:24:48.052000 49 1375 XCSE 20250627 10:26:09.639000 18 1377 XCSE 20250627 10:29:37.732000 17 1377 XCSE 20250627 10:29:37.732000 8 1377 XCSE 20250627 10:29:37.732000 26 1376 XCSE 20250627 10:31:54.839000 18 1377 XCSE 20250627 10:35:57.361000 8 1375 XCSE 20250627 10:43:37.998000 9 1375 XCSE 20250627 10:44:52.822000 1 1375 XCSE 20250627 10:45:59.993000 8 1375 XCSE 20250627 10:45:59.993000 1 1375 XCSE 20250627 10:47:08.000000 8 1375 XCSE 20250627 10:47:08.000000 1 1375 XCSE 20250627 10:49:35.238000 8 1375 XCSE 20250627 10:49:35.238000 9 1375 XCSE 20250627 10:49:35.238000 9 1375 XCSE 20250627 10:49:35.238000 9 1374 XCSE 20250627 10:52:45.999000 16 1374 XCSE 20250627 10:54:07.978000 8 1374 XCSE 20250627 10:54:07.978000 1 1374 XCSE 20250627 10:54:07.978000 9 1375 XCSE 20250627 10:57:27.893000 8 1375 XCSE 20250627 10:57:27.893000 9 1377 XCSE 20250627 10:58:04.180000 9 1377 XCSE 20250627 10:58:04.224000 25 1377 XCSE 20250627 11:03:42.023000 9 1377 XCSE 20250627 11:03:42.023000 8 1377 XCSE 20250627 11:03:42.023000 8 1377 XCSE 20250627 11:03:42.023000 25 1376 XCSE 20250627 11:08:15.993000 16 1377 XCSE 20250627 11:12:56.765000 9 1377 XCSE 20250627 11:12:56.767000 9 1377 XCSE 20250627 11:12:56.769000 9 1377 XCSE 20250627 11:12:56.770000 9 1376 XCSE 20250627 11:13:12.202000 9 1376 XCSE 20250627 11:13:12.202000 26 1379 XCSE 20250627 11:18:47.792000 35 1381 XCSE 20250627 11:23:12.957000 27 1380 XCSE 20250627 11:26:19.793000 9 1380 XCSE 20250627 11:26:19.793000 33 1380 XCSE 20250627 11:31:20.106000 33 1380 XCSE 20250627 11:31:20.106000 25 1380 XCSE 20250627 11:31:55.274000 17 1383 XCSE 20250627 11:55:03.025000 8 1383 XCSE 20250627 11:55:03.025000 12 1383 XCSE 20250627 11:55:03.025000 17 1381 XCSE 20250627 11:55:22.198000 8 1381 XCSE 20250627 11:55:22.198000 33 1381 XCSE 20250627 12:03:33.446000 8 1381 XCSE 20250627 12:03:33.446000 8 1381 XCSE 20250627 12:03:33.446000 26 1382 XCSE 20250627 12:08:47.338000 8 1382 XCSE 20250627 12:08:47.338000 8 1382 XCSE 20250627 12:08:47.338000 9 1380 XCSE 20250627 12:11:54.169000 18 1381 XCSE 20250627 12:20:55.835000 18 1381 XCSE 20250627 12:26:15.278000 17 1381 XCSE 20250627 12:28:45.317000 17 1381 XCSE 20250627 12:29:44.627000 23 1381 XCSE 20250627 12:31:46.565000 18 1379 XCSE 20250627 12:36:27.111000 8 1379 XCSE 20250627 12:36:27.111000 25 1379 XCSE 20250627 12:37:39.225000 16 1381 XCSE 20250627 12:57:14.849000 10 1381 XCSE 20250627 12:57:14.849000 1 1383 XCSE 20250627 13:02:24.275000 8 1383 XCSE 20250627 13:02:24.275000 8 1383 XCSE 20250627 13:02:24.275000 42 1383 XCSE 20250627 13:02:24.275000 6 1383 XCSE 20250627 13:02:24.275000 15 1383 XCSE 20250627 13:02:24.277000 31 1385 XCSE 20250627 13:04:02.188000 66 1384 XCSE 20250627 13:04:58.016000 16 1385 XCSE 20250627 13:06:26.112000 66 1384 XCSE 20250627 13:07:43.229000 58 1383 XCSE 20250627 13:11:25.119000 62 1384 XCSE 20250627 13:29:30.222000 9 1384 XCSE 20250627 13:29:30.222000 38 1383 XCSE 20250627 13:29:36.533000 20 1383 XCSE 20250627 13:29:36.533000 70 1389 XCSE 20250627 13:50:56.201000 11 1388 XCSE 20250627 13:52:18.489000 33 1388 XCSE 20250627 13:55:49.222000 33 1387 XCSE 20250627 14:02:52.991000 8 1387 XCSE 20250627 14:02:52.991000 9 1387 XCSE 20250627 14:02:52.991000 9 1383 XCSE 20250627 14:03:45.000000 17 1383 XCSE 20250627 14:11:35.661000 8 1383 XCSE 20250627 14:11:35.661000 8 1383 XCSE 20250627 14:11:35.661000 8 1383 XCSE 20250627 14:11:35.661000 35 1383 XCSE 20250627 14:13:55.456000 25 1385 XCSE 20250627 14:24:59.110000 8 1385 XCSE 20250627 14:24:59.110000 8 1385 XCSE 20250627 14:24:59.110000 8 1385 XCSE 20250627 14:24:59.110000 17 1386 XCSE 20250627 14:42:56.018000 8 1386 XCSE 20250627 14:42:56.018000 8 1386 XCSE 20250627 14:42:56.018000 41 1386 XCSE 20250627 14:56:37.454000 17 1387 XCSE 20250627 15:14:17.606000 17 1387 XCSE 20250627 15:14:17.609000 9 1388 XCSE 20250627 15:20:05.998000 9 1388 XCSE 20250627 15:20:50.998000 9 1388 XCSE 20250627 15:21:05.001000 9 1388 XCSE 20250627 15:21:18.836000 9 1388 XCSE 20250627 15:21:31.999000 51 1387 XCSE 20250627 15:21:43.221000 9 1386 XCSE 20250627 15:26:15.914000 41 1386 XCSE 20250627 15:26:15.914000 8 1386 XCSE 20250627 15:26:15.914000 8 1386 XCSE 20250627 15:26:15.914000 8 1386 XCSE 20250627 15:26:15.914000 50 1385 XCSE 20250627 15:26:18.344000 20 1385 XCSE 20250627 15:26:18.344000 17 1384 XCSE 20250627 15:34:15.405000 8 1384 XCSE 20250627 15:34:15.405000 9 1384 XCSE 20250627 15:34:15.405000 25 1383 XCSE 20250627 15:35:02.802000 3 1383 XCSE 20250627 15:40:57.879000 32 1383 XCSE 20250627 15:40:57.879000 9 1383 XCSE 20250627 15:40:57.879000 9 1383 XCSE 20250627 15:49:01.999000 9 1383 XCSE 20250627 15:49:32.000000 7 1383 XCSE 20250627 15:50:02.000000 2 1383 XCSE 20250627 15:50:02.000000 7 1383 XCSE 20250627 15:50:17.218000 9 1383 XCSE 20250627 15:50:17.218000 3 1383 XCSE 20250627 15:50:17.218000 6 1383 XCSE 20250627 15:50:44.000000 3 1383 XCSE 20250627 15:50:44.000000 8 1383 XCSE 20250627 15:51:12.000000 1 1383 XCSE 20250627 15:51:12.000000 8 1383 XCSE 20250627 15:52:31.986000 1 1383 XCSE 20250627 15:52:31.986000 8 1383 XCSE 20250627 15:52:57.000000 1 1383 XCSE 20250627 15:52:57.000000 8 1383 XCSE 20250627 15:53:23.999000 1 1383 XCSE 20250627 15:53:23.999000 8 1383 XCSE 20250627 15:53:51.737000 1 1383 XCSE 20250627 15:53:51.737000 8 1383 XCSE 20250627 15:54:19.999000 1 1383 XCSE 20250627 15:54:19.999000 8 1383 XCSE 20250627 15:54:47.999000 1 1383 XCSE 20250627 15:54:47.999000 17 1384 XCSE 20250627 15:55:19.569000 6 1384 XCSE 20250627 15:55:19.569000 19 1384 XCSE 20250627 15:55:19.569000 8 1384 XCSE 20250627 15:55:19.569000 9 1384 XCSE 20250627 15:55:19.569000 26 1383 XCSE 20250627 15:55:33.999000 9 1384 XCSE 20250627 15:59:03.999000 9 1384 XCSE 20250627 15:59:37.998000 3 1384 XCSE 20250627 16:00:15.998000 6 1384 XCSE 20250627 16:00:15.998000 27 1382 XCSE 20250627 16:00:20.231000 9 1382 XCSE 20250627 16:00:20.231000 8 1382 XCSE 20250627 16:00:20.231000 33 1381 XCSE 20250627 16:00:20.243000 41 1381 XCSE 20250627 16:01:40.364000 34 1383 XCSE 20250627 16:11:36.287000 3 1383 XCSE 20250627 16:11:36.287000 5 1383 XCSE 20250627 16:11:36.287000 8 1383 XCSE 20250627 16:11:36.287000 43 1385 XCSE 20250627 16:22:04.037000 9 1385 XCSE 20250627 16:22:04.037000 59 1385 XCSE 20250627 16:22:04.037000 39 1385 XCSE 20250627 16:22:49.721000 11 1385 XCSE 20250627 16:22:49.721000 749 1384 XCSE 20250627 16:24:09.118967

Attachment