Nexans finalise la cession de Lynxeo à Latour Capital

Paris, le 30 juin, 2025 – Nexans annonce aujourd’hui la finalisation de la cession de Lynxeo, sa division de câbles industriels, à Latour Capital, un fond de capital-investissement basé en France, pour une valeur d’entreprise de 525 millions d’euros. Cette transaction constitue une étape majeure dans la stratégie de Nexans visant à se recentrer sur son cœur de métier, l’électrification, et à devenir un pure player du secteur.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré: “La finalisation de cette transaction marque une étape clé dans notre trajectoire vers l’électrification. Elle permettra de simplifier nos opérations et d’assurer une allocation efficace de nos ressources. Notre vision à long terme pour une croissance durable et un leadership dans l’écosystème de l’électrification commence dès maintenant. Sous l’expertise de Latour Capital, l’avenir de Lynxeo s’annonce prometteur. Leur vaste expérience et leur vision stratégique seront sans aucun doute un catalyseur de croissance et d’innovation pour Lynxeo.”

À propos de Latour Capital

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience opérationnelle, soutenue par de grands investisseurs français comme Bpifrance, CNP, Société Générale, MACSF et Groupama, mais aussi européens et internationaux. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international tout en bénéficiant de la vision stratégique de ses deux associés fondateurs actifs, Cédric Bannel (Fondateur de Caradisia.com, entre autres) et Philippe Léoni (Président-directeur général du Groupe Spir pendant 13 ans et co-fondateur du site Leboncoin, entre autres), qui ont réuni une équipe de partenaires dotés d’une solide expérience opérationnelle. Latour Capital met ainsi en avant l’expertise spécialisée de son équipe, avec 50% de ses associés désormais composés d’anciens dirigeants, contribuant au développement et à la croissance de ses entreprises en portefeuille.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie des leaders mondiaux en matière d’action climatique et s’est engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Contacts:



Relations Investisseurs

Audrey Bourgeois

Tél.: +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com

Olivier Daban

Tél. : +33 6 75 02 20 73

olivier.daban@nexans.com

