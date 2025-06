EUROAPI cède le site de Haverhill à Particle Dynamics dans le cadre du plan de transformation FOCUS-27

Communiqué de presse











Paris – Le 30 juin 2025 - EUROAPI annonce ce jour la signature d’un accord (Share Purchase Agreement - SPA) portant sur la cession de 100% des titres de EUROAPI UK Ltd, la filiale exploitant son site de production de Haverhill, à Particle Dynamics, avec une finalisation (closing) de la transaction à la même date. Particle Dynamics est un leader mondial de l’ingénierie des particules, des technologies d’administration et de la fabrication de produits finis pour les secteurs pharmaceutique, des compléments alimentaires et de la santé grand public.

« La cession de Haverhill constitue une étape clé dans l’optimisation de notre empreinte industrielle et dans la mise en œuvre de notre plan de transformation FOCUS-27. Cette opération renforce notre efficacité et recentre nos efforts sur notre réseau stratégique, réaffirmant ainsi notre engagement en matière d’exécution », a indiqué David Seignolle, Directeur général d’EUROAPI. « Nous remercions chaleureusement nos collègues britanniques pour leur contribution, leur professionnalisme et leur engagement au fil des années. Nous restons pleinement mobilisés pour les accompagner dans cette phase de transition. Nous sommes convaincus que Particle Dynamics, grâce à son expertise et à sa présence internationale en croissance, est bien positionné pour valoriser les atouts du site et soutenir son développement futur. »

« L’acquisition de EUROAPI UK Ltd par Particle Dynamics s’inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer nos capacités mondiales en ingénierie des particules et à élargir les segments de marché auxquels nous nous adressons », a déclaré Nicolas Fortin, Directeur général de Particle Dynamics. « Nous nous engageons à investir sur le site de Haverhill, notamment en y ajoutant des capacités industrielles de séchage par atomisation à l’échelle commerciale, accompagnés par des talents exceptionnels, au moment où nous étoffons notre offre de services CDMO de haute qualité à destination des acteurs pharmaceutiques innovants. »

La transaction a été conclue selon des termes financiers reflétant la juste valeur des actions cédées1. Elle devrait avoir un impact limité sur les résultats financiers consolidés d’EUROAPI au premier semestre 2025. L’ensemble des opérations et des engagements associés seront transférés à Particle Dynamics. Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées. En 2024, le site de Haverhill a généré un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros, dont près de 80% provenaient de Sanofi.

À propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 430 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.





Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com Contact Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er avril 2025. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

1 Sous réserve des effets additionnels potentiels liés à des éléments identifiés ou à des ajustements comptables ultérieurs tels que définis par le SPA.

Pièce jointe