Bombardier annonce une importante commande ferme de 50 avions Challenger et Global de la part d’un nouveau client, avec un partenariat inédit de services de maintenance

La valeur combinée de la commande ferme de 50 avions et de l’entente de services s’élève à 1,7 milliard $ US; les livraisons commenceront en 2027 1

La commande comprend également 70 options d’achat de nouveaux avions; si toutes les options sont exercées, la valeur totale des avions et des services s’élèverait à plus de 4 milliards $ US 2

L’entente de services, la première du genre entre un équipementier d’origine et un opérateur, assurera les services de maintenance les plus complets et les plus intégrés pour les clients de la flotte grâce au réseau de services de premier plan de Bombardier





MONTRÉAL, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier annonce fièrement aujourd’hui une commande ferme de 50 de ses avions Challenger et Global à la fine pointe de la performance, combinée à une entente de services inédite. Ensemble, la commande ferme d’avions et l’entente de services sont évaluées à 1,7 milliard $ US, les livraisons devant débuter en 20271. Le nouveau client de Bombardier conservera également 70 options d’achat de nouveaux avions. Si toutes les options d’achat sont exercées, la valeur combinée des avions et de l’entente de services s’élèverait à plus de 4 milliards $ US2. Le client a choisi les services de maintenance de premier ordre de Bombardier pour créer un partenariat novateur qui assurera un niveau de soutien et de commodité inégalé pour les clients. Le client a décidé de garder l’anonymat avant de dévoiler son offre sur le marché.

« Cette commande importante souligne l’avantage concurrentiel que la gamme complète de produits et de services de Bombardier confère aux clients durant tout le cycle de vie de l’avion, de la conception à la livraison, puis tout au long de l’exploitation, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Chaque jour, nous renforçons la confiance de nos clients grâce aux membres dévoués de notre équipe partout dans le monde qui veillent à leur constante satisfaction. Nos plus de 18 000 employés sont fiers d’accueillir ce nouveau client important dans la famille. »

L’offre de Bombardier, qui propose des avions et des services impeccables afin de rehausser l’expérience de ses clients sur tous les plans, constitue une référence dans le domaine de l’aviation d’affaires. Les gammes d’avions Global et Challenger de l’entreprise sont réputées pour leurs performances exceptionnelles, leur fiabilité éprouvée et leur cabine pensée pour les passagers. S’appuyant sur l’ingénierie irréprochable de Bombardier, ces jets sont conçus pour offrir une expérience de voyage sans faille, forts de capacités d’atterrissage à l’avant-garde de l’industrie et du vol en douceur emblématique de l’entreprise. En outre, le réseau mondial de services de Bombardier apporte son expertise inégalée aux opérateurs du monde entier, veillant à leur offrir une expérience harmonieuse à chaque étape de leur parcours.

1 Se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ci-après.

2 Comprend la commande ferme de 50 avions, l’hypothèse que les 70 options d’achat sont exercées à la discrétion du client, ainsi que l’entente de services. Cette hypothèse constitue un énoncé prospectif – se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ci-après.

