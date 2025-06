Volatus Aerospace soutient l’engagement du Canada à renforcer sa défense et son alignement avec l’OTAN

TORONTO, 30 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB) accueille favorablement l’engagement du gouvernement du Canada d’augmenter ses dépenses de défense à 2 % du PIB et son appui à la nouvelle cible de l’OTAN visant à porter ces dépenses à 5 % d’ici 2035. Ces mesures témoignent d’un engagement accru envers la souveraineté nationale et la préparation collective des alliés, tout en marquant un tournant pour l’industrie canadienne de la défense et de l’aérospatiale.

« L’engagement du Canada à renforcer ses capacités de défense et à soutenir la modernisation de l’OTAN ouvre la voie à une plus grande innovation nationale et à une participation industrielle accrue », a déclaré Glen Lynch, président-directeur général de Volatus Aerospace. « Nous appuyons pleinement cette orientation et sommes bien positionnés pour contribuer dans des domaines où nos capacités sont alignées, notamment en Renseignement, Surveillance et Reconnaissance (ISR), en opérations à distance et en formation avancée. »

Basée en Québec, Volatus maintient des opérations à travers le Canada et les États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni et en Europe, avec des partenariats actifs dans plusieurs marchés alliés. L’entreprise offre une gamme complète de services liés aux systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS), à l’intégration de charges utiles de capteurs, et au développement des compétences par l’entremise de l’Académie Volatus. Son centre de contrôle des opérations (CCO) fournit un commandement et un contrôle centralisés et évolutifs pour les opérations de drones hors visibilité directe (BVLOS), permettant des missions aériennes automatisées de longue portée pour la défense, la surveillance et la protection des infrastructures critiques.

Les capacités principales de Volatus s’alignent avec plusieurs priorités énoncées dans la nouvelle stratégie de défense du gouvernement, notamment :

ISR et surveillance persistante dans les régions arctiques, maritimes et frontalières stratégiques.

Soutien opérationnel à distance pour les multiplicateurs de force et l’optimisation des effectifs.

Formation alignée sur l’OTAN, incluant la licence complexe de niveau 1, la recherche et sauvetage, la géomatique, la thermographie, et les formations spécifiques aux plateformes.

Renforcement des capacités souveraines grâce à des systèmes fabriqués au Canada et à des partenariats OEM ouverts à la production locale.

Volatus collabore activement avec les agences fédérales et les parties prenantes alliées afin d’identifier les domaines où ses capacités peuvent contribuer à des programmes tels que la modernisation de NORAD, la souveraineté dans l’Arctique, et la préparation opérationnelle de l’OTAN. L’entreprise demeure résolue à soutenir les priorités de défense et de sécurité du Canada grâce à des solutions aériennes évolutives et réactives.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est un chef de file dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées dans le domaine de l'aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, les soins de santé, la sécurité publique et les infrastructures. La Société s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez www.volatusaerospace.com.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes importants connus et inconnus. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant l'approbation du placement LIFE à la TSXV; l'utilisation du produit du placement LIFE; et les activités, la stratégie, les produits, la vision d'entreprise, les plans et les objectifs de la Société ou impliquant celle-ci. Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur l'information dont elle dispose actuellement. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « prédit », « a l'intention de », « cible », « vise », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions ou peuvent être identifiés par des énoncés à l'effet que certaines actions « peuvent », « pourraient », « devraient », « serait », « pourrait » ou « sera » prise, se produira ou sera réalisée. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, l'incidence de la conjoncture économique générale, de la conjoncture de l'industrie et de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation de la TSXV. Certaines hypothèses importantes concernant ces énoncés prospectifs peuvent être abordées dans le présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé à www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent s'avérer imprécises et, à ce titre, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Rob Walker, chef des affaires commerciales

Rob.Walker@volatusaerospace.com

+1 833-865-2887

www.volatusaerospace.com

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.