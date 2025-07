Sodexo : Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2025 en ligne avec les attentes

Issy-les-Moulineaux, le 1er juillet 2025 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY)

Croissance interne du chiffre d’affaires de +3,0%

Exercice 2025 attendu dans le bas de la fourchette des objectifs annuels : Croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% Marge d’exploitation en hausse de +10 à +20 points de base, à taux constants







CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T3 2025 T3 2024 CROISSANCE

INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Amérique du Nord 2 873 2 904 +1,2% +0,1% -2,4% -1,1% Europe 2 176 2 096 +3,3% +0,0% +0,5% +3,8% Reste du Monde 1 072 1 074 +7,5% -1,2% -6,5% -0,2% TOTAL 6 121 6 074 +3,0% -0,2% -2,1% +0,8%



Commentant l’activité du 3e trimestre, Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Notre croissance interne au troisième trimestre est conforme aux attentes et reflète la poursuite des dynamiques récentes. Nous progressons dans la mobilisation de contrats clés et bénéficions d'une discipline tarifaire soutenue ainsi que d'une solide dynamique commerciale sur nos principaux marchés. Portés par des équipes engagées et une feuille de route claire, nous restons pleinement concentrés sur l'exécution rigoureuse de nos contrats et le renforcement de nos relations avec les clients. Nous sommes confiants dans notre capacité à générer une croissance durable et à créer de la valeur sur le long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes. »





Faits marquants de la période

Chiffre d’affaires – Le chiffre d’affaires consolidé du 3 e trimestre de l’exercice 2025 atteint 6,1 milliards d’euros , en hausse de +0,8% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2,1% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%. La croissance interne s’établit à +3,0%.

Le du 3 trimestre de l’exercice 2025 atteint , en hausse de +0,8% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2,1% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%. La s’établit à +3,0%. Par zone géographique : La croissance interne en Amérique du Nord s’élève à +1,2%, légèrement supérieure à celle du trimestre précédent, soutenue par des hausses de prix de près de 3% et par la contribution des nouveaux contrats. Cette dynamique est partiellement compensée par l'effet des sorties de contrats enregistrées sur les périodes précédentes, notamment un contrat mondial majeur de services FM et des sites en Éducation. La croissance interne en Europe s’élève à +3,3%, en amélioration par rapport au trimestre précédent, portée par une dynamique solide en Santé & Séniors, une forte activité de Sodexo Live!, ainsi que la mobilisation réussie de contrats majeurs en France et au Royaume-Uni.

Ces dynamiques positives sont toutefois partiellement atténuées par une activité plus modérée dans les Services aux Entreprises et en Éducation. La croissance interne dans le Reste du Monde s’élève à +7,5%, portée par les bonnes performances continues de l’Inde, du Brésil et de l’Australie qui se démarque notamment grâce à une forte dynamique commerciale.

: Financement – Le 27 mai 2025, Sodexo Inc, filiale américaine de Sodexo S.A., a finalisé avec succès une émission d’obligations en dollars américains d'un montant total de 1,1 milliard de dollars en deux tranches : 600 millions de dollars à échéance août 2030, avec un coupon de 5,150%, et 500 millions de dollars à échéance août 2035 avec un coupon de 5,800%. Une partie du produit net a été utilisée pour financer le rachat des obligations senior existantes à 1,634% de Sodexo Inc. arrivant à échéance en 2026.

Le 27 mai 2025, Sodexo Inc, filiale américaine de Sodexo S.A., a finalisé avec succès une émission d’obligations en dollars américains d'un montant total de 1,1 milliard de dollars en deux tranches : 600 millions de dollars à échéance août 2030, avec un coupon de 5,150%, et 500 millions de dollars à échéance août 2035 avec un coupon de 5,800%. Une partie du produit net a été utilisée pour financer le rachat des obligations senior existantes à 1,634% de Sodexo Inc. arrivant à échéance en 2026. M&A – Le 30 avril 2025, Entegra Procurement Services, filiale de Sodexo et acteur mondial de l'optimisation de la performance achats pour les professionnels de l’hospitalité, a finalisé l’acquisition d’Agap’pro, centrale d'achat reconnue sur le marché français. Cette acquisition renforce sa position d'acteur de référence de la performance achats pour tous les lieux d'hospitalité.

Le 30 avril 2025, Entegra Procurement Services, filiale de Sodexo et acteur mondial de l'optimisation de la performance achats pour les professionnels de l’hospitalité, a finalisé l’acquisition d’Agap’pro, centrale d'achat reconnue sur le marché français. Cette acquisition renforce sa position d'acteur de référence de la performance achats pour tous les lieux d'hospitalité. Durabilité – Sodexo a reçu la note A- du CDP, la note la plus élevée de son secteur, pour sa transparence et ses actions en matière de lutte contre le changement climatique, reconnaissant son leadership continu en matière de responsabilité environnementale et son engagement en faveur de pratiques transparentes et durables.

Sodexo a reçu la note A- du CDP, la note la plus élevée de son secteur, pour sa transparence et ses actions en matière de lutte contre le changement climatique, reconnaissant son leadership continu en matière de responsabilité environnementale et son engagement en faveur de pratiques transparentes et durables. Santé et sécurité – Par son prix « Have a Safe Day », Sodexo récompense les équipes du monde entier qui intègrent la sécurité dans leur culture quotidienne. Cette année, trois initiatives venues d’Australie, du Chili et du Brésil ont été récompensées pour leur caractère innovant en matière de sécurité et d’engagement des employés.





Perspectives

Pour rappel, nos objectifs pour l’exercice 2025 sont les suivants :

Croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% ;

Marge d’exploitation en hausse de +10 à +20 points de base, à taux constants.

Compte tenu d'une visibilité accrue sur les tendances récentes de l'activité, la croissance interne et la marge d’exploitation sont attendues dans le bas de la fourchette.





Rapport d’activité du 3e trimestre de l’exercice 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE





CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T3 2025 T3 2024 CROISSANCE

INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Amérique du Nord 2 873 2 904 +1,2% +0,1% -2,4% -1,1% Europe 2 176 2 096 +3,3% +0,0% +0,5% +3,8% Reste du Monde 1 072 1 074 +7,5% -1,2% -6,5% -0,2% TOTAL 6 121 6 074 +3,0% -0,2% -2,1% +0,8%

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2025 atteint 6,1 milliards d’euros, en hausse de +0,8% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2,1%, principalement dû à la dépréciation du dollar américain et de plusieurs monnaies d'Amérique latine, ainsi qu’une contribution nette des cessions et acquisitions de -0,2%.

En conséquence, la croissance interne pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 s’élève à +3,0%, en ligne avec les attentes.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2025 T3 2024 CROISSANCE

INTERNE AJUSTÉE(1) Entreprises & Administrations 739 780 +1,7% Sodexo Live! 394 388 +3,9% Santé & Séniors 879 869 -0,1% Éducation 861 867 +1,0% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 2 873 2 904 +1,2%

(1) Au cours de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Au troisième trimestre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires en Amérique du Nord s’élève à 2,9 milliards d’euros, soit une croissance interne de +1,2%.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne atteint +1,7%, portée par une contribution croissante des nouveaux contrats. Cela a toutefois été partiellement compensé par l’impact de la sortie de certains contrats, notamment le plein effet de la perte d’un important contrat mondial de services FM l’année dernière.

La croissance interne de Sodexo Live! s’élève à +3,9%, portée par une forte activité dans les salons des compagnies aériennes liée notamment à l’augmentation du nombre de passagers, malgré un calendrier événementiel moins chargé sur le trimestre.

La croissance interne en Santé & Séniors s’élève à -0,1%, reflétant l'impact des pertes de sites au Canada et en Séniors, ainsi que par un effet encore limité des nouveaux contrats dans la Santé, malgré une forte dynamique commerciale. Ces effets sont partiellement compensés par des hausses de prix, des ventes additionnelles sur sites existants et une hausse des volumes sur les contrats existants.

En Éducation, la croissance interne s’élève à +1,0%, en amélioration par rapport au trimestre précédent, portée par un effet calendaire favorable et par divers événements sur les campus. Toutefois, la performance reste impactée par les sorties de contrats survenues lors des périodes précédentes.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2025 T3 2024 CROISSANCE

INTERNE AJUSTÉE(1) Entreprises & Administrations 1 195 1 179 +1,0% Sodexo Live! 159 137 +15,7% Santé & Séniors 505 466 +7,4% Éducation 317 314 +0,3% TOTAL EUROPE 2 176 2 096 +3,3%

(1) Au cours de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

En Europe, au 3e trimestre de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 2,2 milliards d’euros, soit une croissance interne de +3,3%.

La croissance interne en Entreprises & Administrations s’élève à +1,0%, portée par les hausses de prix et l’ouverture de nouveaux sites. Ces gains sont partiellement atténués par la baisse de l’activité et les effets liés à la perte de contrats.

La croissance interne de Sodexo Live! s’établit à +15,7%, soutenue par des volumes élevés dans les salons d’aéroport et les stades au Royaume-Uni, ainsi que par une forte activité touristique en France.

La croissance interne en Santé & Séniors s’élève à +7,4%, expliquée par une forte dynamique commerciale sur l’ensemble de la région, avec une contribution significative des nouveaux contrats, notamment en France et en Belgique.

La croissance interne du chiffre d’affaires en Éducation s’élève à +0,3%, portée par l’impact positif des hausses de prix, toutefois partiellement freinée par la sortie de certains contrats peu performants en France l’an dernier.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2025 T3 2024 CROISSANCE

INTERNE AJUSTÉE(1) Entreprises & Administrations 915 932 +6,1% Sodexo Live! 14 12 +20,2% Santé & Séniors 90 82 +21,5% Éducation 53 48 +8,9% TOTAL RESTE DU MONDE 1 072 1 074 +7,5%

(1) Au cours de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

Le chiffre d’affaires dans le Reste du Monde au 3e trimestre de l’exercice 2025 s’élève à 1,1 milliard d’euros, soit une croissance interne de +7,5%.

La croissance interne en Entreprises & Administrations s’élève à +6,1%. La croissance reste particulièrement soutenue en Inde, portée à la fois par de nouveaux contrats et la hausse des volumes sur les sites existants, en Australie, soutenue par des volumes supplémentaires et un développement robuste, et au Brésil, alimentée par des hausses de prix et de volumes.

La croissance interne de Sodexo Live! s'établit à +20,2% (essentiellement dans les salons des compagnies aériennes), bénéficiant de nouvelles ouvertures et d'un trafic soutenu de passagers.

La croissance interne en Santé & Séniors est de +21,5%, avec une forte croissance en Inde et au Chili.

La croissance interne en Éducation s'élève à +8,9%, alimentée par des volumes accrus et des montées en puissance sur les sites existants au Brésil et en Inde.





EFFETS DE CHANGE

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

L’impact de change négatif de -2,1% pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 s’explique principalement par la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro depuis le début de l’exercice. La dépréciation de plusieurs devises d'Amérique latine, en particulier du réal brésilien, pèse également sur l’effet de change. Cet impact est toutefois partiellement atténué par l’appréciation de la livre sterling.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.





SITUATION FINANCIÈRE

Hormis les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 31 mai 2025 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2024 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 novembre 2024.





PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2024 déposé auprès de l’AMF le 5 novembre 2024 n’ont pas connu d’évolution significative.





DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Pour la Turquie, bien qu'en hyperinflation, les taux de change moyens de l'exercice précédent sont utilisés en raison de l'absence de matérialité.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d'exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d'exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation, divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2025 au taux de l’exercice 2024, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.





RETRAITEMENTS INTER-SEGMENTS

Certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Amérique du Nord entre Santé & Séniors et Entreprises & Administrations.

Le chiffre d'affaires retraité par segment pour l'exercice 2024 est le suivant :

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)



Exercice 2024 T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Amérique du Nord 11 111 11 111 3 030 3 030 2 726 2 726 2 904 2 904 2 451 2 451 Entreprises & Administrations 3 036 2 904 1 081 703 735 701 780 743 786 757 Sodexo Live!(1) 1 428 1 428 — 346 330 330 388 388 364 364 Santé & Séniors 3 411 3 522 849 875 838 867 869 900 855 880 Éducation 3 236 3 257 1 100 1 106 823 828 867 873 446 450 Europe 8 448 8 448 2 196 2 196 2 058 2 058 2 096 2 096 2 098 2 098 Entreprises & Administrations 4 681 4 676 1 377 1 184 1 171 1 170 1 179 1 178 1 146 1 144 Sodexo Live!(1) 750 750 — 192 132 132 137 137 289 289 Santé & Séniors 1 885 1 890 490 491 460 461 466 467 469 471 Éducation 1 132 1 132 329 329 295 295 314 314 194 194 Reste du Monde 4 239 4 239 1 061 1 061 1 030 1 030 1 074 1 074 1 074 1 074 Entreprises & Administrations 3 694 3 694 927 917 904 903 932 932 942 942 Sodexo Live!(1) 46 46 — 10 11 12 12 12 12 12 Santé & Séniors 337 337 91 91 79 79 82 82 85 85 Éducation 162 162 43 43 36 36 48 48 35 35 Sodexo 23 798 23 798 6 287 6 287 5 814 5 814 6 074 6 074 5 623 5 623

(1) Depuis le premier semestre 2024, le Groupe présente le chiffre d’affaires de Sodexo Live! de façon distincte ; il était précédemment inclus dans celui d’Entreprises & Administrations.

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 CROISSANCE

INTERNE CROISSANCE

EXTERNE EFFET DE

CHANGE CROISSANCE

TOTALE Amérique du Nord 8 849 8 660 +2,7% -0,4% -0,2% +2,2% Europe 6 512 6 350 +2,5% -0,6% +0,6% +2,5% Reste du Monde 3 235 3 165 +6,9% +0,6% -5,3% +2,2% SODEXO 18 596 18 175 +3,4% -0,3% -0,8% +2,3%





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 CROISSANCE

INTERNE AJUSTÉE(1) Entreprises & Administrations 8 589 8 536 +3,5% Sodexo Live! 1 702 1 560 +8,9% Santé & Séniors 4 409 4 224 +4,1% Éducation 3 896 3 855 +0,2% SODEXO 18 596 18 175 +3,4%

(1) Au cours de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 CROISSANCE

INTERNE AJUSTÉE(1) Entreprises & Administrations 2 226 2 250 +4,8% Sodexo Live! 1 183 1 064 +11,3% Santé & Séniors 2 662 2 556 +1,6% Éducation 2 778 2 790 -1,0% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 8 849 8 660 +2,7%

(1) Au cours de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 CROISSANCE

INTERNE AJUSTÉE(1) Entreprises & Administrations 3 585 3 534 +0,9% Sodexo Live! 478 462 +2,7% Santé & Séniors 1 484 1 416 +6,7% Éducation 965 938 +2,3% TOTAL EUROPE 6 512 6 350 +2,5%

(1) Au cours de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2025 9M 2024 CROISSANCE

INTERNE AJUSTÉE(1) Entreprises & Administrations 2 778 2 752 +5,8% Sodexo Live! 41 34 +19,4% Santé & Séniors 263 252 +16,5% Éducation 153 127 +11,0% TOTAL RESTE DU MONDE 3 235 3 165 +6,9%

(1) Au cours de l’exercice 2025, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre segments.

EFFETS DE CHANGE DES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2025

1 € = TAUX MOYEN

9M 2025 TAUX MOYEN

9M 2024 TAUX MOYEN

9M 2025

VS. 9M 2024 TAUX DE CLÔTURE

AU 31/05/2025 TAUX DE CLÔTURE

AU 31/08/2025 TAUX DE CLÔTURE

31/05/2025

VS. 31/08/2024 Dollar US 1,081 1,081 —% 1,134 1,109 -2,2% Livre sterling 0,836 0,861 +3,0% 0,841 0,841 —% Real brésilien 6,259 5,400 -13,7% 6,441 6,216 -3,5%

