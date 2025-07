Communiqué de presse

Verdict du jury populaire dans le procès TriZetto

Paris – 1er juillet 2025. Le Groupe Atos prend acte du verdict rendu le 30 juin 2025 par un jury populaire de la Cour fédérale américaine du district sud de New York et condamnant Syntel à verser près de 70 millions de dollars à TriZetto à titre de dommages-intérêts compensatoires dans le cadre du litige qui oppose Syntel à Cognizant et à sa filiale Trizetto pour détournement et violation de droits d'auteur. Le litige entre Syntel et TriZetto a débuté en 2015, avant l'acquisition de Syntel par Atos en 2018.

Le verdict du jury populaire sera désormais examiné par le juge et une décision finale est attendue dans les prochains mois, qui pourrait être assortie de dommages et intérêts punitifs. Atos aura le droit de faire appel.

***

À propos du Groupe Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Relations avec les investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations avec les médias : globalprteam@atos.net

Pièce jointe