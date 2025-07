Bitget incluye a NodeOps (NODE) para las operaciones al contado

VICTORIA, Seychelles, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha anunciado la inclusión de NodeOps (NODE) en la zona de innovación, IA, y DePIN, y lo ha agregado a las operaciones al contado. NodeOps es una plataforma de la infraestructura de DePIN. Las operaciones para el par NODE/USDT comenzarán a las 10:00 (UTC) del 30 de junio de 2025, con retiros disponibles desde las 11:00 (UTC) del 1.° de julio de 2025.

NodeOps está desarrollando una solución integral para hacer la computación descentralizada simple, confiable y accesible a gran escala. Su arquitectura se compone de dos capas: el protocolo básico de NodeOps Network, que coordina la infraestructura física descentralizada (DePIN, por sus siglas en inglés) y un conjunto de productos de cara al usuario, entre ellos NodeOps Cloud, Console, Agent Terminal, Staking Hub y Security Hub, que agiliza la implementación y la gestión. En el centro del ecosistema se encuentra el token NODE, que potencia la coordinación, recompensa el trabajo real y regula la red. Con un modelo mint-and-burn respaldado por ingresos, NODE garantiza un valor sostenible, asegura la infraestructura y permite el acceso a características premium, para igualar los incentivos y respaldar el crecimiento a largo plazo en todo el ecosistema de NodeOps. NodeOps Network ha creado la base para la coordinación de una infraestructura sostenible que se adapte a la demanda real y a la vez mantenga las ventajas de la descentralización y los costos que hacen que la infraestructura Web3 sea superior a los servicios tradicionales en la nube.

Bitget continúa expandiendo sus ofertas, con lo que se posiciona como plataforma líder para operaciones con criptomonedas. El intercambio ha establecido una buena reputación de soluciones innovadoras que le dan poder a los usuarios para que exploren las criptomonedas dentro de un ecosistema seguro de finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi). Con una extensa selección de más de 800 ampliaciones de criptomonedas y el compromiso de ampliar sus ofertas a más de 900 pares de operación, Bitget conecta a los usuarios con diferentes ecosistemas, que incluyen Bitcoin, Ethereum, Solana, Base y TON. La incorporación de NodeOps a la cartera de Bitget marca un paso importante hacia la expansión de su ecosistema, al abarcar comunidades nicho e impulsar la innovación en economías descentralizadas, con lo que fortalece aún más su papel como entrada a diferentes proyectos Web3 y movimientos culturales.

Para obtener más detalles sobre NodeOps, haga clic aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/455f6a0f-61f1-4444-b37c-416c594a97a3