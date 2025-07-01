Bitget 上架 NodeOps (NODE) 現貨交易

 | Source: Bitget Limited Bitget Limited

Seychelles

Bitget Lists NodeOps (NODE) for Spot Trading

維多利亞，塞舌爾, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget ，宣佈於創新、人工智能和去中心化基礎設施 DePIN Zone 上架NodeOps (NODE)，並將其納入現貨交易。 NodeOps 是一個 DePIN 基礎設施平台。 NODE/USDT 交易對將於 2025 年 6 月 30 日 10:00（世界協調時間）開始，提現功能則於 2025 年 7 月 1 日 11:00（世界協調時間）啟用。

NodeOps 正在構建一個全堆疊解決方案，讓去中心化運算變得簡單、可靠且能大規模普及。 方案架構分為兩層：基礎的 NodeOps Network 協定，協調去中心化物理基礎設施 (DePIN)；以及一系列面向用戶的產品，包括 NodeOps Cloud、控制台、代理終端、質押中心和安全中心，簡化了部署和管理過程。 生態系統的核心是 NODE 代幣，可用於協調、獎勵實際工作並治理網絡。 NODE 採用基於收益的鑄造和銷毀模型，確保價值得以持續，鞏固基礎設施，並提供進階功能的存取權，從而協調激勵機制，並支持 NodeOps 生態系統的長期增長。 NodeOps Network 建立了可持續基礎設施協調的基礎，能夠隨著實際需求擴展，同時保持去中心化和成本優勢，使 Web3 基礎設施比傳統雲端服務更勝一籌。

Bitget 繼續擴展其產品架構，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態系統中探索加密領域。 Bitget 現時提供超過 800 種加密貨幣，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 對，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態系統。 今次將 NodeOps 納入 Bitget 產品版圖，象徵該平台透過聚焦小眾社群並推動去中心化經濟創新，在生態系統拓展中踏出關鍵一步，加強本身作為多元化 Web3 項目及文化運動樞紐的地位。

有關 NodeOps 詳情可瀏覽此處

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/455f6a0f-61f1-4444-b37c-416c594a97a3


Recommended Reading