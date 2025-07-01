Bitget 上架 NodeOps (NODE) 現貨交易

維多利亞，塞舌爾, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget ，宣佈於創新、人工智能和去中心化基礎設施 DePIN Zone 上架NodeOps (NODE)，並將其納入現貨交易。 NodeOps 是一個 DePIN 基礎設施平台。 NODE/USDT 交易對將於 2025 年 6 月 30 日 10:00（世界協調時間）開始，提現功能則於 2025 年 7 月 1 日 11:00（世界協調時間）啟用。

NodeOps 正在構建一個全堆疊解決方案，讓去中心化運算變得簡單、可靠且能大規模普及。 方案架構分為兩層：基礎的 NodeOps Network 協定，協調去中心化物理基礎設施 (DePIN)；以及一系列面向用戶的產品，包括 NodeOps Cloud、控制台、代理終端、質押中心和安全中心，簡化了部署和管理過程。 生態系統的核心是 NODE 代幣，可用於協調、獎勵實際工作並治理網絡。 NODE 採用基於收益的鑄造和銷毀模型，確保價值得以持續，鞏固基礎設施，並提供進階功能的存取權，從而協調激勵機制，並支持 NodeOps 生態系統的長期增長。 NodeOps Network 建立了可持續基礎設施協調的基礎，能夠隨著實際需求擴展，同時保持去中心化和成本優勢，使 Web3 基礎設施比傳統雲端服務更勝一籌。

Bitget 繼續擴展其產品架構，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態系統中探索加密領域。 Bitget 現時提供超過 800 種加密貨幣，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 對，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態系統。 今次將 NodeOps 納入 Bitget 產品版圖，象徵該平台透過聚焦小眾社群並推動去中心化經濟創新，在生態系統拓展中踏出關鍵一步，加強本身作為多元化 Web3 項目及文化運動樞紐的地位。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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