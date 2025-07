Virtune kondigt notering aan van de Virtune Coinbase 50 Index ETP, haar vlaggenschipproduct, op Euronext Amsterdam

Amsterdam, 1 juli 2025 – Virtune AB, de Zweedse gereguleerde vermogensbeheerder voor crypto-activa, kondigt vandaag de notering aan van de Virtune Coinbase 50 Index ETP (VCOIN50) op Euronext Amsterdam. Het beursgenoteerde product (ETP) is nu beschikbaar voor beleggers in Nederland via brokers en banken zoals Degiro.

Virtune heeft sinds de lancering van haar eerste ETP, ongeveer twee jaar geleden, een aanhoudende vraag naar digitale activa ervaren van zowel institutionele als particuliere beleggers in de Noordse en Europese regio’s. Daarmee heeft het het vertrouwen gewonnen van meer dan 140.000 beleggers. Voortbouwend op dit momentum vormt de notering van de VCOIN50 ETP – die op 2 juni ook op Xetra werd genoteerd – een nieuwe belangrijke mijlpaal met de notering op Euronext Amsterdam (Euronext-ticker: VRTC), wat Virtune’s uitbreiding op de Europese markt verder versterkt. Coinbase treedt op als bewaarder van de VCOIN50.

Virtune schrijft geschiedenis als de eerste onderneming die een crypto-ETP noteert die de Coinbase 50 Europe Index volgt, ontwikkeld door Coinbase, een wereldwijd vertrouwde aanbieder van cryptodiensten, en beheerd door MarketVector Indexes™, een toonaangevende wereldwijde indexaanbieder.

Deze ETP betekent meerdere primeurs voor de Europese financiële markten:

Eerste ETP ooit die de Coinbase 50 Europe Index volgt





Breedste crypto-ETP in Europa met tot 50 crypto-activa





Over de Virtune Coinbase 50 Index ETP:

Virtune Coinbase 50 Index ETP is een fysiek gedekt exchange-traded product (ETP) dat de Coinbase 50 Europe Index volgt, de toonaangevende wereldwijde benchmarkindex voor digitale activa. Momenteel biedt de VCOIN50 ETP blootstelling aan 21 crypto-activa die voldoen aan marktspecifieke regelgeving en beursgerelateerde beleidsregels. Virtune’s uitbreiding naar alle 50 activa in de COIN50 is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders en beurzen. De ETP biedt blootstelling aan maximaal 50 toonaangevende crypto-activa en wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Het product heeft een transparante structuur, gedekt door fysieke bezittingen en beveiligd met oplossingen op institutioneel niveau.

Allocatie per 30 juni 2025:

virtune.com/product/vcoin50

Over Virtune:

Virtune is een Zweeds-gereguleerde beheerder van crypto-activa en uitgever van 100% fysiek gedekte crypto-ETP’s. Sinds de lancering van haar eerste ETP op Nasdaq Stockholm in mei 2023, is Virtune snel gegroeid in de Nordics. Vandaag beheert het bedrijf $340 miljoen aan activa en heeft het vertrouwen gewonnen van meer dan 140.000 institutionele en particuliere beleggers. Vanaf het begin heeft Virtune de nadruk gelegd op beleggersbescherming door transparantie, regelgeving en een sterke focus op innovatie en educatie.

Quote van Christopher Kock, CEO van Virtune:

“We werken sinds onze oprichting nauw samen met Coinbase en maken gebruik van hun toonaangevende custody-, trading- en stakingdiensten voor al onze ETP’s. Na de succesvolle lancering van de COIN50 ETP zijn we trots om dit product nu naar een breder Europees publiek te brengen via de crosslisting op Euronext Amsterdam. COIN50 is ontworpen als het crypto-equivalent van de S&P 500 en is bedoeld om de toonaangevende wereldwijde crypto-benchmark te worden. Deze ETP biedt institutionele én particuliere beleggers gediversifieerde blootstelling aan de cryptomarkt – samengesteld door experts met diepe ervaring en inzicht.”

Over Coinbase:

Crypto creëert economische vrijheid door eerlijke deelname aan het economische systeem mogelijk te maken. Coinbase (NASDAQ: COIN) wil economische vrijheid vergroten voor meer dan 1 miljard mensen. Via een vertrouwd platform biedt Coinbase toegang tot crypto-activa zoals handelen, staken, bewaren, uitgeven en snelle, gratis wereldwijde overboekingen. Coinbase ondersteunt ook on-chain infrastructuur en bouwers, en zet zich in voor verantwoorde regelgeving wereldwijd.

Quote van Brett Tejpaul, Head of Coinbase Institutional:

“Met de lancering van de Virtune Coinbase 50 Index ETP in Europa maken we een van de meest uitgebreide benchmarks voor de cryptomarkt rechtstreeks toegankelijk voor beleggers in de EU. Dit is een belangrijke stap in onze missie om wereldwijde toegang tot digitale activa uit te breiden en institutionele tools aan te bieden voor deze zich ontwikkelende activaklasse.”

Over MarketVector:

MarketVector Indexes™ is een gereguleerde benchmarkbeheerder in Europa, gevestigd in Duitsland en geregistreerd bij de BaFin. MarketVector beheert indices onder de namen MarketVector™, MVIS®, en BlueStar®. Bekend om haar thematische indexen en expertise in grondstofgerelateerde aandelenindices, is MarketVector ook pionier op het gebied van Digital Asset-indexen. Meer dan 25 ETP-uitgevers en indexfondsen wereldwijd gebruiken MarketVector-indices, met meer dan $57 miljard aan beheerd vermogen.

Quote van Martin Leinweber, Director, Digital Asset Research and Strategy bij MarketVector:

“De Virtune Coinbase 50 Index ETP is een belangrijke stap voorwaarts in crypto-investeringen in Europa. Ze biedt brede, institutionele blootstelling aan digitale activa in één efficiënt product. We zijn trots op de samenwerking met Virtune als indexprovider voor hun volledige crypto ETP-aanbod in Europa.”

Belangrijke productinformatie:

Blootstelling : Tot 50 toonaangevende crypto-activa in één product





: Tot 50 toonaangevende crypto-activa in één product Backing : 100% fysiek gedekt door onderliggende crypto-activa





: 100% fysiek gedekt door onderliggende crypto-activa Custody : Institutionele bewaring door Coinbase





: Institutionele bewaring door Coinbase Beheervergoeding : 0,95% per jaar





: 0,95% per jaar Handelsvaluta : USD, EUR





: USD, EUR Eerste handelsdag Euronext : Maandag 30 juni 2025





: Maandag 30 juni 2025 Bloomberg-ticker : VCOIN50





: VCOIN50 ISIN : SE0024738389





: SE0024738389 WKN : A4A5D4





: A4A5D4 Beursticker : VRTC





: VRTC Beurzen: Euronext Amsterdam, Euronext Parijs, Xetra





Contactpersoon:

Christopher Kock, CEO & Lid van de Raad van Bestuur

+46 70 073 45 64

christopher@virtune.com

Over Virtune AB (Publ):

Virtune is gevestigd in Stockholm en is een gereguleerde Zweedse aanbieder van crypto-ETP’s genoteerd op gereguleerde Europese beurzen. Met sterke regelgeving, samenwerkingen met marktleiders en een bekwaam team biedt Virtune innovatieve en conforme investeringsproducten die passen bij het veranderende wereldwijde crypto-landschap.