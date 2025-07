Virtune noterar Virtune Coinbase 50 Index ETP på Euronext Amsterdam och Paris

Stockholm, 1 juli 2025 – Virtune, den svenska reglerade kapitalförvaltaren av kryptotillgångar, meddelade idag noteringen av Virtune Coinbase 50 Index ETP (VCOIN50) på Euronext Amsterdam och Paris. Denna börshandlade produkt (ETP) är nu tillgänglig för investerare i Nederländerna och Frankrike via banker och nätmäklare. Svenska investerare kan även handla produkten via Avanza och Montrose.

VCOIN50 ETP - som även noterades på Xetra den 2 juni - markerar nu ytterligare en viktig milstolpe med sin notering på Euronext Amsterdam och Paris, vilket ytterligare stärker Virtunes expansion på den europeiska marknaden. Coinbase agerar som förvaringsinstitut för VCOIN50.

Virtune har gjort historia som det första bolaget att notera en kryptobaserad börshandlad produkt (ETP) som följer Coinbase 50 Europe Index, utvecklat av Coinbase, en betrodd och global ledare inom kryptotjänster och administrerat av MarketVector Indexes™ (“MarketVector”), en ledande global indexleverantör.

Om Virtune Coinbase 50 Index ETP:

Virtune Coinbase 50 Index ETP är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) som följer Coinbase 50 Europe Index, det främsta globala referensindexet för digitala tillgångar. För närvarande erbjuder VCOIN50 ETP exponering mot 21 kryptotillgångar som är förenliga med marknadsspecifika regler och börsspecifika policys. Virtunes expansion för att inkludera alla 50 tillgångar i COIN50 är föremål för regulatoriska och börsrelaterade godkännanden. ETP:n ger exponering mot upp till 50 ledande kryptotillgångar och rebalanseras kvartalsvis. Produkten har en transparent struktur, är 100% fysiskt backad av de underliggande kryptotillgångarna och är säkerställd med institutionell säkerhetsnivå.

Allokering per den 30 juni 2025: https://www.virtune.com/product/vcoin50

Christopher Kock, VD för Virtune:

Vi har arbetat nära tillsammans med Coinbase sedan vår start och använt deras marknadsledande tjänster inom custody, handel och staking i samtliga av våra ETP:er. Efter den framgångsrika lanseringen av VCOIN50 ETP är vi nu stolta över att kunna erbjuda denna produkt till en bredare europeisk publik genom dess notering på Euronext Amsterdam och Paris. COIN50, som är utformad som kryptomarknadens motsvarighet till S&P 500, har som mål att bli det ledande globala riktmärket för kryptotillgångar. Denna ETP ger både institutionella och privata investerare en diversifierad exponering mot kryptomarknaden - framtagen av branschexperter med djup erfarenhet och insikt.

Brett Tejpaul, Head of Coinbase Institutional:

"Med lanseringen av Virtune Coinbase 50 Index ETP i Europa gör vi ett av de mest omfattande referensindexen för kryptomarknaden direkt tillgängligt för investerare över hela EU. Detta markerar ett stort framsteg i vårt uppdrag att utöka det globala tillträdet till digitala tillgångar och tillhandahålla institutionella verktyg för att navigera denna utvecklande tillgångsklass. Introduktionen av denna ETP förstärker vårt åtagande att överbrygga traditionell finansiell infrastruktur med den växande efterfrågan på reglerad, säker exponering mot den digitala ekonomin."

Martin Leinweber, Director, Digital Asset Research and Strategy, MarketVector:

"Virtune Coinbase 50 Index ETP markerar ett betydande steg framåt för kryptoinvesteringar i Europa och erbjuder bred exponering mot digitala tillgångar av institutionell kvalitet genom en enda, effektiv produkt. Denna milstolpe kombinerar MarketVectors indexexpertis, Coinbases marknadsinfrastruktur och Virtunes transparenta, reglerade tillvägagångssätt. Vi är stolta över att fördjupa vårt partnerskap med Virtune genom att bli indexleverantör för deras hela utbud av krypto-ETP:er över hela Europa. Tillsammans levererar vi de verktyg som institutionella och privata investerare behöver för att navigera i det digitala tillgångslandskapet med större självförtroende och tydlighet."





Viktig produktinformation:

Exponering: Exponering mot upp till 50 ledande kryptotillgångar i en och samma produkt

Underliggande tillgångar: 100% fysiskt backad av de underliggande kryptotillgångarna

Förvaring: Förvaring med institutionell säkerhetsnivå genom Coinbase

Förvaltningsavgift: 0,95% per år

Handelsvaluta: EUR, USD

Första handelsdag på Euronext Amsterdam och Paris: Måndag den 30 juni 2025

Bloomberg-ticker: VCOIN50

ISIN: SE0024738389

WKN: A4A5D4

Börsticker: VRTC

Börs: Euronext Amsterdam, Euronext Paris, Xetra







För frågor, kontakta:

Christopher Kock, VD & styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

E-post: christopher@virtune.com

Om Virtune AB (Publ):

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com

Coinbase 50 Europe Index ("Indexet") är MarketVector Indexes GmbH:s ("MarketVector") och dess licensgivares exklusiva egendom och har licensierats för användning av Virtune AB (Publ) ("Licenstagaren"). MarketVector har anlitat CC Data Limited för att underhålla och beräkna indexet. CC Data Limited gör sitt bästa för att säkerställa att indexet beräknas korrekt. Oavsett sina skyldigheter gentemot MarketVector har CC Data Limited ingen skyldighet att meddela tredje part om eventuella fel i indexet. MarketVector ansvarar i synnerhet inte för licenstagaren och/eller licenstagarens laglighet, lämplighet eller affärsutbud. Erbjudanden från licenstagaren, oavsett om de baseras på Virtune Coinbase 50 Europe ETP ("Produkten") eller inte, sponsras, godkänns, säljs eller marknadsförs inte av MarketVector eller dess närstående bolag, och dessa gör inga utfästelser avseende lämpligheten av att investera i licenstagaren och/eller dennes erbjudanden. MARKETVECTOR OCH DESS NÄRSTÅENDE SAMT LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR I FÖRHÅLLANDE TILL LICENSTAGAREN.