Virtune annonce la cotation de son produit phare, Virtune Coinbase 50 Index ETP, sur Euronext Paris

Paris, le 1er juillet 2025 – Virtune AB, gestionnaire d’actifs crypto réglementé en Suède, annonce aujourd’hui la cotation du Virtune Coinbase 50 Index ETP (VCOIN50) sur Euronext Paris. Ce produit négocié en bourse (ETP) est désormais accessible aux investisseurs en France via des courtiers et des banques.

Depuis le lancement de son premier ETP il y a environ deux ans, Virtune a constaté une demande soutenue pour les actifs numériques, tant de la part des investisseurs institutionnels que particuliers à travers les régions nordiques et européennes, gagnant la confiance de plus de 140 000 investisseurs. Fort de cet élan, l’ETP VCOIN50 – qui a également été coté sur Xetra le 2 juin – franchit une nouvelle étape importante avec sa cotation sur Euronext Paris (code Euronext : VRTC), renforçant ainsi l’expansion de Virtune sur le marché européen. Coinbase agit en tant que dépositaire pour le VCOIN50.

Virtune entre dans l’histoire en devenant la première société à coter un produit négocié en bourse (ETP) crypto suivant l’indice Coinbase 50 Europe, développé par Coinbase – un acteur mondial de confiance dans les services crypto – et administré par MarketVector IndexesTM (« MarketVector »), un fournisseur d’indices mondialement reconnu.

Cet ETP constitue plusieurs premières majeures pour les marchés financiers européens :

À propos de Virtune Coinbase 50 Index ETP :



Virtune Coinbase 50 Index ETP est un produit négocié en bourse (ETP) adossé physiquement, suivant l’indice Coinbase 50 Europe, l’indice de référence mondial premier pour les actifs numériques. Actuellement, le VCOIN50 ETP offre une exposition à 21 crypto-actifs conformes aux réglementations spécifiques aux marchés et aux politiques propres aux bourses. L’extension de Virtune visant à inclure les 50 actifs du COIN50 est soumise aux approbations réglementaires et boursières. L’ETP offre une exposition pouvant aller jusqu’à 50 principaux crypto-actifs et est rééquilibré chaque trimestre. Ce produit présente une structure transparente, adossée à des actifs physiques et sécurisée par des solutions de niveau institutionnel.

Répartition au 30 juin 2025 :



https://www.virtune.com/product/vcoin50

À propos de Virtune :



Virtune est un gestionnaire d’actifs numériques réglementé basé en Suède, émettant des ETP crypto 100 % adossés physiquement. Depuis la cotation de son premier ETP crypto sur le Nasdaq Stockholm en mai 2023, la société connaît une croissance rapide dans les pays nordiques. À ce jour, Virtune gère 330 millions USD d’actifs et a gagné la confiance de plus de 140 000 investisseurs institutionnels et particuliers. Dès sa création, Virtune a mis l’accent sur la protection des investisseurs, adoptant une approche transparente et réglementée, tout en promouvant l’innovation et l’éducation autour des actifs numériques et des ETP.

Christopher Kock, PDG de Virtune :



« Depuis notre création, nous collaborons étroitement avec Coinbase, en tirant parti de leurs services de garde, de trading et de staking de premier plan sur tous nos ETP. Après le lancement réussi du COIN50 ETP, nous sommes fiers d’élargir sa portée au public européen par cette cotation croisée sur Euronext Paris. Conçu comme l’équivalent crypto du S&P 500, le COIN50 vise à devenir l’indice de référence mondial pour les actifs numériques. Cet ETP offre aux investisseurs institutionnels comme particuliers une exposition diversifiée au marché crypto, conçue par des experts de l’industrie dotés d’une solide expérience. »

À propos de Coinbase :



La crypto favorise la liberté économique en garantissant une participation équitable à l’économie. Coinbase (NASDAQ : COIN) a pour mission d’élargir cette liberté à plus d’un milliard de personnes. Nous modernisons le système financier centenaire avec une plateforme fiable facilitant l’engagement avec les actifs numériques : trading, staking, conservation, paiements et transferts globaux rapides et gratuits. Nous fournissons également des infrastructures pour l’activité onchain et soutenons les bâtisseurs qui partagent notre vision : onchain est le nouveau online. Ensemble avec la communauté crypto, nous œuvrons à des réglementations responsables pour rendre les bénéfices de la crypto accessibles à tous.

Brett Tejpaul, Responsable de Coinbase Institutional :



« Avec le lancement du Virtune Coinbase 50 Index ETP en Europe, nous mettons à disposition l’un des indices crypto les plus complets pour les investisseurs de l’UE. C’est une avancée majeure dans notre mission d’élargir l’accès global aux actifs numériques, tout en fournissant des outils de qualité institutionnelle pour ce marché en pleine évolution. Cet ETP renforce notre engagement à rapprocher la finance traditionnelle de la demande croissante pour des expositions sécurisées et réglementées à l’économie numérique. »

À propos de MarketVector :



MarketVector IndexesTM (« MarketVector ») est un administrateur d’indices réglementé en Europe, enregistré auprès de l’autorité allemande BaFin. MarketVector maintient des indices sous les marques MarketVectorTM, MVIS® et BlueStar®. Fort de sa mission d’accélérer l’innovation des indices à l’échelle mondiale, MarketVector est reconnu pour ses indices thématiques, son expertise en indices liés aux actifs tangibles, et sa famille pionnière d’indices d’actifs numériques. MarketVector collabore avec plus de 25 émetteurs d’ETP et gestionnaires d’indices dans le monde, pour plus de 57 milliards USD d’actifs sous gestion.

Martin Leinweber, Directeur Recherche et Stratégie, Actifs Numériques chez MarketVector :



« Le Virtune Coinbase 50 Index ETP marque une avancée majeure pour l’investissement crypto en Europe, en offrant une exposition large et de qualité institutionnelle via un produit unique et efficace. Ce jalon reflète la synergie entre l’expertise de MarketVector en matière d’indices, l’infrastructure de marché de Coinbase, et l’approche transparente et réglementée de Virtune. Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec Virtune en devenant le fournisseur d’indices pour toute leur gamme d’ETP crypto en Europe. Ensemble, nous fournissons les outils nécessaires aux investisseurs pour naviguer dans l’univers des actifs numériques avec plus de confiance et de clarté. »

Informations clés sur le produit :

Contact :



Christopher Kock, PDG & Membre du Conseil d’administration

Mobile : +46 70 073 45 64

Email : christopher@virtune.com

À propos de Virtune AB (Publ) :



Basée à Stockholm, Virtune est un gestionnaire d’actifs numériques réglementé suédois et un émetteur d’ETP crypto cotés sur des bourses européennes réglementées. Grâce à des bases réglementaires solides, des partenariats avec des leaders du secteur et une équipe expérimentée, Virtune propose des produits d’investissement innovants et conformes, adaptés au paysage mondial en constante évolution des actifs numériques.

Avertissement :



Les investissements en crypto-actifs comportent un risque élevé. Virtune ne fournit pas de conseils en investissement ; tout investissement est effectué à vos propres risques. La valeur des titres peut fluctuer, sans garantie de récupération du capital investi. Lisez le prospectus, le KID et les conditions disponibles sur virtune.com.

L’indice Coinbase 50 Europe Index (« l’indice ») est la propriété exclusive de MarketVector Indexes GmbH (« MarketVector ») et de ses concédants de licence, et a été concédé sous licence à Virtune AB (Publ) (« Licencié »). MarketVector a confié à CC Data Limited la maintenance et le calcul de l’indice. CC Data Limited s’efforce d’assurer un calcul correct, mais n’est pas tenu d’informer des erreurs. MarketVector n’est pas responsable de la légalité, de la pertinence ni des offres commerciales du Licencié. Les offres basées ou non sur le produit Virtune Coinbase 50 Europe ETP (« Produit ») ne sont pas sponsorisées, soutenues, ni promues par MarketVector ou ses affiliés, qui n’émettent aucune garantie ni responsabilité concernant le Licencié.