Atos a soutenu avec succès le Championnat UEFA des moins de 21 ans 2025™

Des technologies de nouvelle génération pour les champions de la prochaine génération

Paris, France – 1er juillet 2025 – Atos, partenaire informatique officiel l’UEFA Nation Team football (UNTF), a fourni les services informatiques et un support applicatif clés pour le Championnat des moins de 21 ans de l'UEFA 2025, qui s'est déroulé du 11 au 28 juin 2025 en Slovaquie. Cette compétition, qui rassemble 16 équipes européennes, est le tournoi où d'innombrables légendes du football ont fait leur entrée sur la scène mondiale.

Atos a supporté un total de 31 matchs en 17 jours, qui se sont déroulés dans 8 villes de Slovaquie. Les services fournis comprenaient :

Systèmes de gestion d'événement, y compris l'accréditation, les solutions de contrôle d'accès, les solutions de gestion des matchs, la communication radio et les services d'assistance.

Systèmes de diffusion telles que la Football Service Platform, l’application mobile, le site web comprenant certaines fonctionnalités de jeu intégrées comme le pronostic de match et les quiz sur les compétitions.

Des services de cybersécurité de bout en bout, depuis la conformité et les renseignements sur les menaces jusqu’à la sécurité sur le terrain et dans le cloud hybride.





Cette édition du championnat s'est avérée être un immense succès populaire, établissant de nouveaux records en termes d'affluence physique avec un total de 244 866 spectateurs, dont de nombreux employés d'Atos qui ont assisté aux matchs avec enthousiasme. La finale à Bratislava a battu le record d'affluence dans le stade avec plus de 18 000 spectateurs. Les audiences télévisées ont également établi un nouveau standard pour la compétition, avec une audience cumulée de plus de 100 millions de téléspectateurs. Avant la finale, dans les pays participants, les audiences nationales des matchs ont augmenté de 7 %, et sur les 6 principaux pays, les audiences nationales ont augmenté de 55 %, grâce à de fortes audiences en Allemagne et au Royaume-Uni. L'audience numérique, le nombre de pages vues et les visites d'applications devraient également établir de nouveaux sommets pour le tournoi.

Outre la fourniture de services clés, Atos est fier d'avoir soutenu la prochaine génération de joueurs et d'étoiles montantes du football européen avec des technologies de pointe qui peuvent être utilisées par les entraîneurs pour développer davantage les compétences et les capacités de leurs joueurs et de leurs équipes. Les données collectées pendant le tournoi sont, par exemple, consolidées grâce à l'IA pour extraire et définir les principales stratégies et les nouvelles tendances apparues pendant la compétition, permettant une compréhension plus approfondie des joueurs et de l'évolution du jeu.

« Nous nous sentons privilégiés d'avoir participé à l'émergence des prochaines stars du football lors de ce Championnat des moins de 21 ans de l'UEFA en Slovaquie. Nos services informatiques de pointe déployés pendant le tournoi ont permis à ces jeunes joueurs d'entrer sur la scène mondiale et d'exprimer leur incroyable potentiel dans les meilleures conditions possibles », a déclaré Nacho Moros, responsable d'Atos Major Events.

En plus de marquer un moment de reconnaissance internationale et la confirmation de carrières exceptionnelles pour certains joueurs, le championnat des moins de 21 ans est également la porte d'entrée du tournoi de football masculin des Jeux olympiques.

Depuis le début de leur collaboration en 2022, Atos et l'UEFA ont établi un partenariat solide. Atos accompagne quotidiennement l'UEFA dans la gestion, l'amélioration et l'optimisation de son écosystème technologique complexe tout en l'aidant à relever les défis technologiques émergents. Atos a également joué un rôle déterminant dans le succès de l'UEFA EURO 2024™ et, plus récemment, dans la fourniture de services informatiques pour la phase finale de l'UEFA Nations League 2025™ en Allemagne.

Depuis plus de 3 décennies, Atos est au service de ses partenaires et clients par le biais d’une division interne dédiée aux sports et aux grands événements (« Major Events »), ce qui lui confère une expérience inégalée et la flexibilité nécessaire pour servir ses clients, quelles que soient leur visibilité, leur taille et leur échelle. Qu’il s’agisse d’événements mondiaux ou de compétitions locales, Atos s’efforce constamment d’offrir l’excellence technologique à l’ensemble de ses clients.

Atos est impliqué dans le Mouvement olympique depuis 1992 et le Mouvement paralympique depuis 2002 et est le partenaire numérique officiel de Special Olympics International. Plus récemment, Atos a joué un rôle déterminant dans la fourniture de services informatiques de pointe pour des événements emblématiques tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou des événements inclusifs et inspirants tels que les Jeux Invictus de Vancouver 2025 ou les Jeux Special Olympics de Turin 2025.

Pour en savoir plus sur les solutions Atos pour les événements sportifs et les grands événements, rendez-vous sur Atos Major Events.

