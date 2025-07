Ageas finalise l’acquisition de l’activité de souscription de Saga

Ageas a annoncé aujourd’hui que toutes les autorisations réglementaires nécessaires à l’acquisition d’Acromas Insurance Company Limited (AICL), l’activité de souscription de Saga, ont été obtenues et que la transaction est désormais finalisée.



La finalisation de l’acquisition d’AICL représente une première étape dans la mise en place du partenariat de 20 ans avec Saga Services Limited (SSL) pour la distribution d’assurances auto et habitation aux clients de Saga, comme communiqué le 16 décembre 2024 (lire le communiqué de presse).



L’acquisition et l’accord de distribution avec Saga, fournisseur britannique spécialisé dans les produits et services pour les plus de 50 ans, s’inscrivent parfaitement dans la stratégie Elevate27 d’Ageas. Celle-ci vise à tirer parti de sa solide présence en Non-Vie en Europe tout en accélérant le développement de solutions destinées à une population vieillissante — un segment en forte croissance dans lequel le Groupe et Ageas UK disposent déjà d’une réelle expertise.



Cette opération permet également à Ageas de renforcer sa position en tant qu’assureur de référence en assurances de particuliers au Royaume-Uni.

La contrepartie totale de l'acquisition s'élève à environ 67 millions de GBP – conformément aux communications précédentes, et sera versée entre l'acquisition et la date de début opérationnel du partenariat. L’impact global sur Solvabilité II, y compris le partenariat Affinity, reste aligné avec la baisse de 5 % précédemment communiquée.



Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

Pièce jointe