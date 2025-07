Snail Games 发布 Robots at Midnight 和 Zombie Rollerz: The Last Ship，扩展独立游戏产品组合

加利福尼亚州卡尔弗城, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq:SNAL,以下简称 “Snail Games” 或“公司”),宣布于 6 月推出两款全新独立游戏——Robots at Midnight 和 Zombie Rollerz: The Last Ship。 这两款新作的发布标志着公司面向不同游戏类型和玩家群体的战略扩张,展现了 Snail 持续致力于在其全球产品组合中培育创造力和创新力的承诺。

Robots at Midnight 由多伦多工作室 Finish Line Games 开发,展现了 Snail Games 进军年轻一代游戏市场的战略目标。 该游戏定位为易上手的入门级类魂游戏,通过更友好的形式呈现该类型的核心机制,并降低门槛以扩大受众吸引力。 这款游戏有针对性地面向刚开始接触更复杂游戏体验的 Z 世代和一零后年轻玩家。 该游戏获得 Canada Media Fund 部分资助,并由工作室联合创始人 Daniel Posner 领衔开发,其教育和互动媒体背景完美实现了寓教于乐。 为庆祝 Robots at Midnight 的发布以及 Twitch 平台超 210 万分钟的观看时长,团队举办了一项社区活动,活动中,玩家有机会赢取 DIY 机器人套件,此举旨在通过让玩家探索游戏世界,从而激发他们在现实世界中的创造力。 对 Snail Games 而言,投资像 Robots at Midnight 这样的游戏是一项长期战略,旨在吸引下一代玩家和创作者。 随着一零后预计将成为迄今为止最具数字素养和商业影响力的世代,早期与其构建纽带旨在建立品牌忠诚度,并使公司能够满足不断变化的全球市场的未来需求。

Zombie Rollerz: The Last Ship 由 Zing Games 开发,这家经验丰富的工作室战绩颇丰,包括前传 Zombie Rollerz: Pinball Heroes 在内的系列前作累计下载量已超过 1000 万次。 作为 Zombie Rollerz 系列的最新作品,它融合了快节奏的轻度肉鸽 (roguelite) 机制与塔防生存策略,提供了高度可重复游玩且内容丰富的体验。 凭借发布时在 Steam 上的积极评价以及吸引休闲和核心玩家的独特视觉风格,Zombie Rollerz: The Last Ship 展示了 Zing Games 的 IP 实力以及 Snail 识别并将高潜力独立游戏规模化的能力。

Robots at Midnight 和 Zombie Rollerz: The Last Ship 共同体现了 Snail Games 的战略核心,即在多个玩家细分市场中拓展产品组合,并加深市场渗透。 通过在欠缺服务的游戏类型中引入易上手的玩法,从而吸引一零后玩家并拓展新兴 IP 规模,Snail 正在积极扩大其在多元市场的影响力。 这两款新作的发布反映了公司对产品组合多元化的深刻思考——即在类型创新、长期增长机遇和全球受众增长之间取得平衡,而与此同时,Snail 也在继续发展并拥抱下一代互动娱乐。

有意制作 Zombie Rollerz: The Last Ship 或 Robots at Midnight 相关内容的创作者,请联系 creatordirect@noiz.gg。

