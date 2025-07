Snail Games 擴充獨立遊戲陣容，推出《Robots at Midnight》及《Zombie Rollerz: The Last Ship》

加利福尼亞州卡爾弗城, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)(下稱「Snail Games」或「公司」)宣佈 6 月推出兩款獨立新作《Robots at Midnight》及《Zombie Rollerz: The Last Ship》。 兩大新作不僅是 Snail 橫跨多元遊戲類型及玩家市場的策略擴張,更體現其持續推動全球作品創意與創新的承諾。

由多倫多工作室 Finish Line Games 開發的《Robots at Midnight》,彰顯 Snail Games 進軍年輕玩家市場的策略佈局。 遊戲主打容易上手的類魂系入門作,以更加簡單直觀的形式呈現此類遊戲的核心機制,降低門檻以吸引更多玩家。 作品精準鎖定躍躍欲試複雜遊戲體驗的 Z 世代及 α 世代年輕玩家。 在 Canada Media Fund 支持下,由擁有教育與互動媒體背景的工作室聯合創辦人 Daniel Posner 帶領團隊,打造寓教於樂的遊戲體驗。 為了慶祝《Robots at Midnight》上市及 Twitch 平台上突破 210 萬分鐘的觀看時數,團隊舉辦社群活動,玩家可贏取 DIY 機器人套件,將遊戲探索靈感化為現實世界中的無限創意。 對 Snail Games 而言,對《Robots at Midnight》等遊戲的投資旨在佈局未來,吸引新世代玩家及創作者。 隨著 α 世代有望成為史上最具數碼素養及商業影響力的族群,早期互動有助鞏固品牌忠實支持,使公司得以應對全球市場的未來需求。

《Zombie Rollerz: The Last Ship》由 Zing Games 開發,出自一間實力雄厚且屢創佳績的工作室;其前作《Zombie Rollerz: Pinball Heroes》等遊戲的總下載量已突破 1,000 萬次。 這次《Zombie Rollerz》系列新作融合刺激的輕度肉鴿機制與塔防生存策略,帶來高自由度及內容豐富的耐玩體驗。 《Zombie Rollerz: The Last Ship》遊戲上市即獲 Steam 好評,獨特美術風格同時吸引休閒及硬核玩家,展現 Zing Games 的 IP 實力及 Snail 發掘優越獨立遊戲的敏銳目光。

《Robots at Midnight》與《Zombie Rollerz: The Last Ship》共同體現 Snail Games 的雙軌策略:拓展遊戲陣容,並加強滲透各類玩家市場。 Snail 透過在稀缺遊戲類型引入容易上手的玩法吸引 α 世代玩家,並拓展新興 IP,正積極全面進軍多元市場。 這些新作體現 Snail 縝密的多元產品佈局——在類型創新、長期收益機遇與全球玩家增長之間取得平衡,與時並進迎接互動娛樂新紀元。

創作者如對《Zombie Rollerz: The Last Ship》或《Robots at Midnight》感興趣,請發送電郵至 creatordirect@noiz.gg。

