Meiwu Technology Company Limited 与 深圳市智诺维创科技有限公司 达成战略合作

中国深圳, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meiwu Technology Company Limited (“WNW” 或“该公司”，NASDAQ: WNW) 今日宣布与 深圳市智诺维创科技有限公司 签订协议，旨在提升该公司品牌影响力及市场竞争力。

总部位于中国广东的 智诺维创，主要从事智能科技、AI 驱动金融及互联网领域技术产品的研发与销售，并提供智能服务及投资相关业务。本公司聘请 智诺维创 提供为期一年的综合营销服务，服务期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日。

智诺维创 将依托全网资源，扩大该公司品牌曝光度，增强市场竞争力并提升品牌溢价。通过数字营销技术与渠道网络，智诺维创 计划协助该公司分析用户端及品牌端渠道的活跃用户数据、展示数据与浏览行为。这一举措将助力该公司实现更精准的产品定向投放与效能洞察。智诺维创 还将致力于拓展该公司在国内外市场的覆盖范围。

双方已就全面的服务和收费结构达成一致。其中包括 100 万人民币的固定预付服务费和 20 万人民币的月服务费。智诺维创 承诺提供以下服务，包括 (i) 市场调研、策略规划及账户搭建；(ii) 持续性基础运营服务，含内容策划、账户管理及数据分析；以及 (iii) API 连接与数据接口开发。双方还商定了基于业绩的分级收费结构，与 Taobao、JD.com、Pinduoduo、Douyin、Kuaishou 和 WeChat 短视频商店等主要电商平台的转化结果挂钩。

关于 Meiwu Technology Company Limited

Meiwu Technology Company Limited 是一家于 2018 年 12 月 4 日在英属维尔京群岛注册成立的企业。Meiwu 已完成从精选优质食品在线销售及短信服务向护肤品行业的战略转型，目前通过其在中国境内的间接全资子公司 厦门纯尚健康科技有限公司（“纯尚厦门” 销售功能性护肤品。

安全港声明

本新闻稿中的部分陈述属于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的的“前瞻性陈述”。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“未来”、“提议”等词语以及这些词语的变体、否定形式或类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不保证未来的业绩、状况或结果，而且涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素超出了该公司的控制范围，可能导致实际结果或成果与前瞻性陈述中讨论的结果或成果存在重大差异。其他重要因素包括：该公司管理绩效增长的能力；确立并整合未来其他收购项目的能力；未来获得更多融资以支持资本支出的能力；总体经济和营商条件的波动；对盈利能力产生不利影响的成本或其他因素；涉及专利、知识产权和其他事项的诉讼；潜在的立法和监管环境变化；流行病或传染病。本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受其他风险和不确定性因素的影响，包括该公司向美国证券交易委员会提交的文件中更全面描述的风险和不确定性因素，这些文件可在 www.sec.gov 上查阅。除非适用法律要求，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，该公司均不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。此类信息仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。

联系人

Meiwu Technology Company Limited

Zhichao Yang

电子邮件：meiwuBS@usmeiwu.com