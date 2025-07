COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 juillet 2025

RENAULT GROUP : L’ACTIONNARIAT SALARIÉ, UN ENGAGEMENT QUI S’ANCRE DURABLEMENT

Pour la quatrième année d’affilée, le plan d’actionnariat salarié de Renault Group établit un nouveau record. Avec un taux de souscription de 44,3 %, en hausse continue depuis 2023, cette édition confirme l’engagement des salariés dans la réussite collective.

Au total, près de 95 000 collaborateurs bénéficieront de 3 actions gratuites. Parmi eux, près de 48 000 ont également souscrit à des actions à un prix préférentiel de 31,34 euros, après décote de 30 %.

Cette édition 2025 permettra le transfert de près de 1,52 million d’actions supplémentaires aux collaborateurs, représentant 0,52 % du capital de Renault SA. À l’issue de l’opération, les salariés détiendront environ 6,31 % du capital.

Boulogne-Billancourt, 2 juillet 2025 – Organisée du 12 au 30 mai 2025, la quatrième campagne du plan d’actionnariat salarié de Renault Group a permis aux collaborateurs de 30 pays1 de bénéficier de 3 actions gratuites, et à ceux de 24 pays d’accéder à une souscription à des conditions préférentielles. Impliquant près de 95 000 salariés, ce niveau d’adhésion illustre la confiance croissante des collaborateurs dans l’actionnariat salarié, un facteur clé de leur engagement et de la réussite collective.

« En reconduisant ce dispositif, Renault Group réaffirme sa volonté de partager la valeur créée avec celles et ceux qui la rendent possible au quotidien. La forte adhésion au plan d’actionnariat salarié témoigne de la confiance des collaborateurs dans la stratégie du Groupe et de leur attachement à l’entreprise. Pour la quatrième année consécutive, leur engagement confirme le rôle structurant de l’actionnariat salarié dans notre culture d’entreprise. Avec désormais 6,31 % du capital détenu par les salariés, nous renforçons un modèle fondé sur la performance partagée, la reconnaissance et la confiance – des leviers essentiels pour construire ensemble un avenir durable. » a déclaré Bruno Laforge, Chief People and Organization Officer, Renault Group

L’actionnariat salarié, moteur essentiel de la dynamique collective

Les abondements dans le cadre du plan d’actionnariat 2025 (maximum 6 actions gratuites)2 représentent environ 359 000 actions, soit 0,12 % du capital de Renault SA, qui seront ainsi remises gratuitement aux collaborateurs du Groupe.

Par ailleurs, près de 48 000 salariés, représentant 44,3 % des collaborateurs éligibles, ont participé à l’offre de souscription proposée dans le cadre du plan. L’investissement total des salariés s’élève à plus de 36,5 millions d’euros. Cela représente plus de 1 165 000 actions souscrites, soit 0,40 % du capital de Renault SA.

Au total, l’opération permettra le transfert aux salariés de l’entreprise d’environ 1 524 000 actions, soit 0,52 % du capital de Renault SA, détenues par l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) ou, dans certains pays, directement sur un compte-titres nominatif.

A l’issue de la remise des actions résultant de l’opération, les salariés détiendront ainsi environ 6,31 % du capital de Renault SA.

1 Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Malte, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

2 Abondement unilatéral équivalent à 3 actions et abondement supplémentaire plafonné à l’équivalent de 3 actions en cas de souscription à l’offre.

