EGIDE : Ignace Dupon nommé Directeur Général Groupe à compter du 1er aout 2025

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE

IGNACE DUPON NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL GROUPE À COMPTER DU 1ER AOÛT 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui un changement important dans sa gouvernance, s'inscrivant dans une démarche de continuité stratégique et de renforcement des synergies transatlantiques.

Nomination d'Ignace DUPON

Après plus de quatre années passées au sein du Groupe Egide, David HIEN quittera le Groupe Egide et ses fonctions de Directeur Général le 31 juillet 2025. Le Conseil d'Administration tient à saluer son engagement et ses réalisations, notamment en matière de diversification de la clientèle et de transformation du Groupe vers une approche plus intégrée.

Le Conseil d'Administration, réuni le 1er juillet 2025 sous la présidence de Philippe BENSUSSAN, annonce la nomination d'Ignace DUPON à la direction générale du Groupe, effective à compter du 1er août 2025. Cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité opérationnelle et stratégique, Ignace DUPON ayant occupé des postes clés au sein du Groupe depuis plus de dix ans et dirigeant actuellement les opérations américaines en tant que General Manager d'EGIDE USA depuis 2023 et de Santier depuis 2024.

Accélération des synergies transatlantiques et développement commercial

Cette transition de gouvernance vise à renforcer l'intégration des opérations françaises et américaines du Groupe, capitalisant sur l'expertise terrain d'Ignace DUPON acquise des deux côtés de l'Atlantique. Sa connaissance approfondie des marchés internationaux et son expérience commerciale constituent des atouts majeurs pour poursuivre l'expansion du Groupe et développer de nouveaux comptes stratégiques.

Philippe BENSUSSAN, Président du Conseil d'Administration du Groupe EGIDE, déclare : « Nous remercions chaleureusement David HIEN pour son implication et les résultats obtenus durant son mandat. Il a su impulser une dynamique de transformation axée sur le développement du Groupe et a contribué à élargir significativement notre portefeuille clients. Avec la nomination d'Ignace DUPON, nous nous appuyons sur un leader expérimenté qui connaît parfaitement nos enjeux opérationnels et stratégiques. Sa vision terrain, acquise au cours des six dernières années passées chez EGIDE USA, lui permettra d'accélérer les synergies entre nos entités française et américaine, tout en poursuivant nos efforts de diversification commerciale sur les marchés internationaux. »

Ignace DUPON, ajoute : « Je tiens tout d'abord à remercier David HIEN pour le travail accompli et la confiance qu'il m'a accordée au cours de ces dernières années. Fort de mon expérience au sein du Groupe et de ma connaissance des marchés américain et européen, je suis déterminé à poursuivre la stratégie de croissance d'Egide en renforçant notre positionnement commercial international. Ma priorité sera de maximiser les synergies entre nos sites français et américains pour offrir à nos clients une approche encore plus intégrée et réactive, tout en accélérant le développement de nouveaux partenariats stratégiques. Je m'inscris pleinement dans la continuité de l'excellent travail de redynamisation du Groupe sur ses marchés, et je suis très confiant dans notre capacité à poursuivre cette dynamique positive, tant pour la fin de l'exercice 2025 que pour les années à venir, en nous appuyant sur une vision stratégique ambitieuse et durable. »

Biographie – Ignace DUPON - LinkedIn - Diplômé ingénieur civil en électronique et en gestion de l'Université de Leuven (KUL), Ignace DUPON est reconnu pour son leadership, sa vision stratégique et sa capacité à faire croître des entreprises sur des marchés internationaux complexes. Dirigeant international doté de plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des hautes technologies et de l'industrie, il occupe depuis 2014 des postes clés au sein du Groupe Egide : d'abord en France en tant que Directeur des Ventes Europe/Asie, puis aux États-Unis où il a successivement dirigé les achats, avant de devenir Directeur des sites de Cambridge (MD) et San Diego (CA). Il y a piloté des transformations stratégiques majeures : retour à la rentabilité, diversification du portefeuille clients, réorganisation industrielle et développement de comptes stratégiques.

Avant Egide, il a exercé des fonctions de direction achats, commerciale et de développement chez Keopsys, Highwave Optical Technologies et Alcatel Optronics, où il a structuré des équipes internationales et négocié des partenariats industriels.

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

