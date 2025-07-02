Notified在2025年香港投资者关系协会（HKIRA）IR颁奖大会上聚焦AI与整合型IR通信枢纽

香港, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的投资者关系（IR）及公共关系（PR）通信技术供应商Notified荣幸地以钻石赞助商身份，参与了上星期五（6月27日）在香港港丽酒店举行的香港投资者关系协会（HKIRA）第十一届IR颁奖大会暨午餐会。本次盛会汇聚了行业领袖、上市公司及IR专业人士，共同探讨与表彰投资者关系领域的卓越实践与创新。

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活动的一大亮点是Notified亚太区总监Melanie Morfill的主旨演讲。凭借20余年的行业经验及服务全球客户的深刻洞察，Melanie深入剖析了IR通信领域不断变化的格局。她强调，IR团队亟需打破部门壁垒，适应分散的数字受众环境，并善用技术突破信息过载的困扰。

Melanie表示：“当前，信息突破的难度前所未有。受众分散于各类数字平台，注意力日益碎片化，信任基础也面临挑战。最有效的沟通者往往是那些能够迅速适应变化、整合IR与PR职能、并借助数据驱动洞察掌握自身叙事的团队。Notified致力于赋能团队，通过战略性与可信的沟通，推动商业领导力与成果落地。”

继近期发布全新一站式IR通信枢纽平台IR Hub之后，Notified上周在CIRI 2025大会上又宣布即将推出AI助手IRIS。IRIS将直接集成于IR Hub平台，旨在帮助团队应对日益增长的合规要求与投资者预期，同时为用户节省更多时间，专注于战略性工作。

HKIRA第十一届IR颁奖大会持续树立投资者关系领域的卓越标杆，表彰杰出成就，推动香港上市公司专业发展。Notified的参与充分展现了其对IR社区的支持，致力于以世界级技术、思想领导力及前瞻视野，助力企业叙事的未来发展。

欲了解更多Notified解决方案及其在推动投资者关系发展中的作用，请访问我们的官方网站：http://www.notified.com。

关于Notified

我们是Notified，您的故事由此开始。作为唯一一家专注于服务投资者关系与公共关系专业人士的技术合作伙伴，我们助您掌控并放大企业叙事。我们完全整合的PR和IR平台覆盖每一个环节——无论是精准触达目标媒体、新闻稿发布与效果衡量，还是打造全新IR网站、管理投资者日、财报发布及监管文件提交。连接两大领域，GlobeNewswire是全球最大、最受信赖的新华社通稿分发网络之一，30多年来为全球领先机构提供服务。携手合作，我们助力传播者推动世界更美好。

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媒体联系

邱宗泰 Khoo Chong Thye

chongthye.khoo@notified.com